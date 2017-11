Πατέρας ο Τζούρτζεβιτς

Jednostavno neopisiv osecaj👨‍👩‍👧Juce na svet je dosla nasa najveca ljubav Andrea👶🏻Ne postoje reci koje mogu opisati osecaj kada postanete roditelji🙏🏼❤️ Imati gde otići je dom...Imati nekoga da volimo je porodica. Imati oboje – blagoslov 🙏🏼

A post shared by Uroš Đurđević (@djuka__9) on Nov 11, 2017 at 5:35am PST