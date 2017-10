Ο μήνας του Πέλκα

Μετά την ανάδειξή του ως πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή του μηνός Σεπτεμβρίου μέσω της καθιερωμένης, διαδικτυακής ψηφοφορίας που διοργανώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Πέλκας κατέκτησε και τον έτερο τίτλο του συγκεκριμένου μήνα με τον ίδιο τρόπο για το καλύτερο γκολ. Οπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ στην επίσημη ιστοσελίδα της, αυτό ήταν στον αγώνα Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό που διεξήχθη στο Καυτανζόγλειο Στάδιο. Πιο συγκεκριμενα: «To εξαιρετικό σουτ του Δημήτρη Πέλκα κόντρα στον Λεβαδειακό στο Καυτανζόγλειο, για την 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας, αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως Regency Casino Best Goal Σεπτεμβρίου.



Ο Δημήτρης Πέλκας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ για τον Σεπτέμβριο. Πρώτα κέρδισε το βραβείο του 11888 MVP και στη συνέχεια εξασφάλισε και τον τίτλο του Regency Casino Best Goal.

Κόντρα στον Λεβαδειακό στο Καυτανζόγλειο για την 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας, πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ, τόσο σε έμπνευση όσο και σε εκτέλεση. Δημιουργός ήταν ο Δημήτρης Λημνιός , ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Μπίσεσβαρ , απέφυγε εντυπωσιακά τον αντίπαλο αμυντικό και έβγαλε την σέντρα με εξωτερικό φάλτσο στον Πέλκα , ο οποίος χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα έπιασε το σουτ στην κίνηση κι άνοιξε το σκορ.

Στην ψηφοφορία του paokfc.gr και του PAOK FC Official App για την ανάδειξη του Regency Casino Best Goal Απριλίου, το τέρμα του Πέλκα συγκέντρωσε το 54,3% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε την κορυφή. Στην δεύτερη θέση έμεινε το όμορφο τέρμα του Μάτος μέσα στο AEL FC Arena, ενώ στην τρίτη ακολούθησε το τεχνικό πλασέ το Σάκχοφ κόντρα στον Λεβαδειακό στο Καυτανζόγλειο».

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ Κυριακή 22 Οκτωβρίου, 20:30 Live