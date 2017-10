1ο Επαγγελματικό Συνέδριο: «Επιστροφή στις επενδύσεις στις ποδοσφαιρικές επιχειρήσεις»

Οι καινοτομίες είναι βασικό κι αναπόσταστο στοιχείο στις παράλληλες δράσεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε σχέση με το αμιγώς αγωνιστικό κομμάτι. Αυτή τη φορά, προχωρά ένα βήμα παραπέρα και διοργανώνει αύριο στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς» το 1ο Επαγγελματικό Συνέδριο με θέμα «Επιστροφή στις επενδύσεις στις ποδοσφαιρικές επιχειρήσεις». Πλήθος σημαντικών ομιλητών θα τοποθετηθούν γύρω από τις εξελίξεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πάντα σε συνάρτηση με το εμπορικό του κομμάτι, την οργάνωση, την προσαρμογή στα υπάρχοντα δεδομένα αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται στο άμεσο μέλλον. Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ: hdhd «Την Τετάρτη (11.10) θα διεξαχθεί το πρώτο συνέδριο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τίτλο «Return on Investment in Football Business», με θέμα τις επενδύσεις στο ποδόσφαιρο και την αποδοτικότητά τους για τους συλλόγους, στο Makedonia Palace.



Σημαντικές προσωπικότητες και ειδικοί του αθλητισμού και του μάρκετινγκ θα παρουσιάσουν νέες τάσεις, στρατηγικές, εργαλεία και ορίζοντες οι οποίοι ανοίγονται γύρω από το ποδόσφαιρο, πάντα με γνώμονα την βελτίωση της εμπειρίας του φιλάθλου, αλλά και την ανάπτυξη των εσόδων για τους συλλόγους.

H διαρκής ανάπτυξη και οι μεταβολές στον αθλητισμό προσφέρουν συνεχώς νέες ευκαιρίες, οι οποίες παρουσιάζονται στην παγκόσμια τάση του αυξανόμενου ανταγωνισμού, της αναζήτησης του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος αναγορεύοντας με αυτό τον τρόπο το ποδόσφαιρο και των παραγώγων του ως ιδιαίτερης σημασίας κεφάλαιο στον επιχειρηματικό χώρο.

Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν επαγγελματίες της αθλητικής βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κόσμου – εντός και εκτός Ελλάδας – καθώς επίσης εκπρόσωποι οργανισμών και νέοι ερευνητές.

Επίσημοι υποστηρικτές του Return on Investment in Football Business είναι οι STOIXIMAN.GR, fluo και η Avance.

Η ατζέντα του συνεδρίου

09:00 – 10:30 Προσέλευση | Πρωινό & Γνωριμία

10:30 – 10:40 | Καλωσόρισμα | Σύντομη παρουσίαση του συνεδρίου

10:40 – 10:50 | Χαιρετισμός από την διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

10:50 – 11:00 | Χαιρετισμός από τους εκπροσώπους των ΕΠΟ και Super League Σουρωτή

Μέρος Πρώτο

11:00 – 11:20 | Rayde Luis Baez – Corporate Strategy and the Sponsorship Game

11:20 – 11:40 | Kimon Stefos – Various Challenges in Sports for the 21th century (Generation Z)

11:40 – 12:00 | Henri van de Aat – The development of Sports Advertising & Sponsoring. A presentation of an ideal & integrated sponsoring platform for fans, stadiums, Clubs

12:00 – 12:20 | Stéphane Pichavant – #TAGHeuerIsFootball

12:20 – 12:40 | Jaap Kalma – The Future of Sponsorship

12:40 – 13:10 Coffee break

13:10 – 13:30 | Jorn Klinge – How to create additional sponsor & exposure value in the Greek League

Μέρος Δεύτερο

13:30 – 13:50 | Aaron Gourley & Mark Davies – Global Sponsorship & sponsorship in Premier League

13:50 – 14:10 | Jens Koenig – Revenue Management in Sport Stadiums

14:10 – 14:30 | Christoph Hornung & Roman Hammerl – Crowdfunding in Sports – more than just a financing tool

14:30 – 14:50 | Gianluca Pavanello – Why and how we do Sponsorships

14:50 – 15:10 | Koen van Haastert – PSV & Energiedirect, insights in a multiple performance based partnership

15:10 – 15:30 | Συζήτηση

15:30 – 15:50 | Ερωτήσεις

15:50 17:00 Γεύμα – Networking & Κλείσιμο», καταλήγει η σχετική ενημέρωση.

ΠΑΟΚ - Λαμία Κυριακή 15 Οκτωβρίου, 16:00 Live