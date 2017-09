«Zisis the ... start»

Η συμπλήρωση δυο δεκαετιών από εκείνη τη σπουδαία βραδιά στο Χάιμπουρι, έδωσε την αφορμή στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ να δημιουργήσει ένα επετειακό αφιέρωμα για μια από τις πλέον λαμπρές στιγμές της ομάδας στην Ευρώπη, κόντρα στην πανίσχυρη Αρσεναλ, που μετά τον αποκλεισμό της από τον «Δικέφαλο» κατέκτησε πρωτάθλημα και κύπελλο την ίδια σεζόν στην Αγγλία.



Το γκολ του Ζήση Βρύζα τότε είχε σταθεί η αιτία για ευρηματικούς τίτλους από τα αγγλικά ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και το «Zisis the end» , παραφράζοντας την αγγλική φράση που σημαίνει «αυτό είναι το τέλος». Στο αφιέρωμα που ετοίμασαν οι άνθρωποι της ομάδας και φιλοξενείται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ, ο σχετικός τίτλος έχει αλλάξει σημαίνοντας πως «Ζήσης η ... αρχή». Αναλυτικά: «20 χρόνια έχουν περάσει από την εμφατική κραυγή επιστροφής του ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από μια εξοντωτική ποινή πενταετούς αποβολής απ΄όλες τις διοργανώσεις της UEFA. Κάθε αρχή και δύσκολη, κάθε νέα αρχή ακόμη πιο δύσκολη και η κληρωτίδα έφερε αντιμέτωπη την αναγεννημένη Άρσεναλ, του Αρσέν Βενγκέρ.



Είναι γνωστός -στα όρια του θρύλου- ο τρόπος που ο ΠΑΟΚ υπέταξε τους φημισμένους Άγγλους με 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας στο πρώτο ματς της σειράς. Ακόμη κι αυτή η νίκη όμως δεν έδινε στο παραμικρό τον χαρακτηρισμό «φαβορί» του ζευγαριού στον Δικέφαλο. Οι μπουκ της Ευρώπης υπολόγιζαν…πολλά με λίγα στον επαναληπτικό του Χάιμπουρι. Η Άρσεναλ θα είχε να ανατρέψει ένα ισχνό προβάδισμα, έχοντας στην 11άδα της και τον Ντένις Μπέργκαμπ, το μεγάλο της αστέρι, ο οποίος -λόγω φοβίας στα αεροπλάνα- δεν είχε ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη.



Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1997 πραγματοποιήθηκε μια από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές εκπλήξεις της εποχής, σε καιρούς μάλιστα που η ψαλίδα ήταν πραγματικά ανοιχτή, που συνήθως και κατά κανόνα ο Γολιάθ κέρδιζε τονΔαβίδ, που οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί ήταν κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα των δυνατών.



Πραγματικά η Άρσεναλ ξεκίνησε καταιγιστικά το ματς, βρισκόταν μόνιμα στην επίθεση, πίεζε, έκλεινε χώρους, σκόραρε στο 22ο με τον Μπέργκαμπ φέρνοντας νωρίς τη σειρά «στα ίσια» και έψαχνε τα γκολ για μια μεγάλη νίκη. Ο ΠΑΟΚ του Άγγελου Αναστασιάδη αμυνόταν, αντιστεκόταν, πάλευε και όταν οι παίκτες έπαιρναν λίγα…κλάσματα δευτερολέπτου ανάσες, έπαιρναν παράλληλα και θάρρος, βλέποντας 3000 ΠΑΟΚτσήδες στο πέταλο, πολλούς απ΄αυτούς ημίγυμνους, περήφανους, συγκινημένους…



Η Άρσεναλ κουράστηκε να χτυπάει σε…ντουβάρι και το ο ΠΑΟΚ κράτησε (πιο θαρραλέα όσο περνούσε η ώρα) το 1-0 ως τα τελευταία λεπτά. Στο 87ο λεπτό ήταν μάλλον εμφανές ότι οι 22 παίκτες έψαχναν ανάσες για να αντέξουν την παράταση που έμοιαζε να έρχεται. Σ΄εκείνο το λεπτό μπροστά από τη σέντρα για τον ΠΑΟΚ βρίσκονται μόνο ο Φρατζέσκος με το Βρύζα. Ο πρώτος πασάρει στα πόδια του δεύτερου, που σηκώνει το κεφάλι και βλέπει τον Άνταμς και τον Μπουλντ μπροστά του, άλλους 3 «κανονιέρηδες» γύρω του και τον Σίμαν λίγο εκτός εστίας.



Ένας εναντίον έξι, η μπάλα στο αριστερό, συρτό σουτ στο δεξί δοκάρι του διεθνή Άγγλου τερματοφύλακα, 1-1, προκριθήκαμε. Προκριθήκαμε; ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΜΕ!!! Κανείς δεν το κατάλαβε αμέσως, ούτε ο ίδιος ο σκόρερ που έψαξε… 5 διαφορετικούς τρόπους να πανηγυρίσει, πριν τελικά χαθεί όλη η ομάδα στις αγκαλιές των οπαδών. Εικόνα ΠΑΟΚ. Αναγέννησης ΠΑΟΚ.



Η Sun έκανε λογοπαίγνιο με το όνομα του Βρύζα στο ιστορικό πια πρωτοσέλιδό της: «Zis is THE END«… Κι όμως δεν ήταν το τέλος. Ήταν η αρχή μιας ένδοξης σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας για τον ΠΑΟΚ. Ήταν η απαρχή για να αποκτήσει και ευρωπαϊκό μέταλλο αυτή η φανέλα, που δεν λύγισε και πάλι σε μεγάλες έδρες, απέναντι σε μεγαθήρια. Ήταν η αρχή αυτού που ζούμε σήμερα, με τον ΠΑΟΚ να προκρίνεται, να πέφτει και να σηκώνεται, να λυπάται και να χαίρεται τις ευρωπαϊκές του βραδιές ως ισχυρός. Ήταν η αρχή για να πιστέψουμε όλοι ότι ο σύγχρονος ΠΑΟΚ ανήκει στην ελίτ της Ευρώπης… «Zis is the start» λοιπόν, θα μας ταίριαζε καλύτερα τότε…

Οι συνθέσεις:



ΑΡΣΕΝΑΛ (Βενγκέρ): Σίμαν, Ντίξον, Γουίντενμπερν, Βιεϊρά, Μπουλντ, Άνταμς, Ράιτ, Μπέργκαμπ, Οβερμαρς (74′ Πλατ), Πάρλουρ (86′ Ανελκά), Πετί.



ΠΑΟΚ (Αναστασιάδης): Μιχόπουλος, Ολιβάρες, Τασσιόπουλος, Κολομπούρδας (81′ Καπετανόπουλος), Ζαφειρίου (33′ Σιδηρόπουλος), Ζαγοράκης, Φρατζέσκος (89′ Ζουμπούλης), Βρύζας, Βελλής, Νάγκμπε, Τουρσουνίδης».

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, 20:30 Live