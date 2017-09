Βραβεία για Κάμπος, Τσίμιροτ

Την Παρασκευή στην Τούμπα θα παραλάβουν οι Τζάλμα Κάμπος και Γκόικο Τσίμιροτ τα βραβεία του 11888 MVP Αυγούστου και του Regency Casino Best Goal αντίστοιχα.



Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:



Ο Τζάλμα Κάμπος αναδείχθηκε 11888 MVP Αυγούστου στην σχετική ψηφοφορία που διεξήχθη στο paokfc.gr και το PAOK FC Official App, σε έναν δύσκολο μήνα για τον Δικέφαλο και θα παραλάβει τον πρώτο ατομικό τίτλο της σεζόν.Από την μεριά του ο Γκόικο Τσίμιροτ με το τέρμα του κόντρα στην Ολιμπίκ Ντόνετσκ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, διέλυσε τον ανταγωνισμό και θα λάβει το έπαθλο για το Regency Casino Best Goal του μήνα.

