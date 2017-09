Κι ο Ευθύμης στη «μάχη» για τον μικρό Παναγιώτη

O Eυθύμης Κουλούρης, στέκεται δίπλα στον αγώνα του τετράχρονου Παναγιώτη Μπούφα, που διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο και νοσηλεύεται σε κλινική του Λονδίνου, και προσφέρει την φανέλα του ΠΑΟΚ, που φορούσε στον νικηφόρο αγώνα απέναντι στην Κέρκυρα. Τώρα στην δεύτερη δημοπρασία της νέας σεζόν, στο www.charityidols.gr ''Solidarity 4 Ever'' #eythymiskoulouris #koulouris #paokfc #panagiotismpoufas #charityidols #solidarity4ever #happycharity

