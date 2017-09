Περιήγηση στην Αθήνα για τους συνέδρους του Χάρβαρντ

Ακαδημαϊκοί από το Χάρβαρντ βρίσκονται στην Αθήνα, καθώς ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο “Reinforcing, Crossing, and Transcending Borders: Soccer in a Globalized World” και δεν έχασαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα αξιοθέατα της πρωτεύουσας.



Γνωριμία με τον ελληνικό πολιτισμό!



Οι σύνεδροι του Χάρβαρντ περιηγήθηκαν στην Αθήνα και τον Πειραιά, «γνωρίζοντας» από κοντά τα μνημεία του πολιτισμού μας!



Ο Ολυμπιακός, αρωγός στην προσπάθεια που κάνει το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και οι ΗΠΑ συνολικά, να απλώσουν «δίχτυα» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, φιλοξενεί το δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο “Reinforcing, Crossing, and Transcending Borders: Soccer in a Globalized World” ή αλλιώς «Ενδυναμώνοντας, Περνώντας και Υπερβαίνοντας τα Σύνορα: Το Ποδόσφαιρο στον Κόσμο της Παγκοσμιοποίησης». Μέσα από το συνέδριο αυτό, ακαδημαϊκοί οι οποίοι θα δώσουν το παρών, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία, επιστρέφοντας την αγάπη την οποία εισπράττει από τον κόσμο!



Από την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου οι σύνεδροι του Χάρβαρντ, καθηγητές από όλο τον κόσμο, έφθασαν και συνεχίζουν να φθάνουν στη χώρα μας και το πρωί της Δευτέρας, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έφερε τους εκπροσώπους του ακαδημαϊκού κόσμου που βρίσκονται εδώ, σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό!



Μέρος της παρουσίας των καθηγητών στην Ελλάδας είναι και για να γνωρίσουν από κοντά τα μεγάλα ιστορικά μνημεία αυτής της χώρας, η οποία γέννησε και δίδαξε τον πολιτισμό και τη δημοκρατία, σε όλη την Υφήλιο! Από το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου, οι σύνεδροι άρχισαν ένα εκτενές tour στην Αθήνα και τον Πειραιά και επισκέφθηκαν μερικά από τα σημαντικότερα μνημεία, όπως την Ακρόπολη, το Καλλιμάρμαρο και το Μουσείο του Πειραιά. Είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με ανθρώπους του Ολυμπιακού, για την επιρροή που άσκησε η Αρχαία Ελλάδα στο σύγχρονο κόσμο. Παράλληλα, συζήτησαν και για τα ιδεώδη του Ολυμπισμού, τη σύνδεση με τον μεγαλύτερο ελληνικό αθλητικό Σύλλογο, τον Ολυμπιακό και τον Δαφνοστεφανωμένο Έφηβο.



Το πρωινό tour ολοκληρώθηκε με γεύμα στον Πειραιά, με φόντο τον Σαρωνικό και το γαλάζιο της θάλασσας. Η περιήγηση στα σπουδαία αυτά μνημεία της πόλης μας άναψε τη... σπίθα για ατελείωτες συζητήσεις, αθλητικού και μη περιεχομένου, από τους σύνεδρους του Χάρβαρντ, οι οποίοι δεν σταματούσαν να ευχαριστούν τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον ελληνικό πολιτισμό! Το απόγευμα το πρόγραμμα περιελάμβανε ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης και την ευκαιρία για τους συνέδρους να δουν από πρώτο χέρι τα σπουδαία ευρήματα από την αρχαιότητα, τα οποία διασώζονται εκεί. Να πάρουν έτσι ακόμη μία γεύση από τον ελληνικό πολιτισμό, με τον οποίο ο Ολυμπιακός έφερε τους συνέδρους του Χάρβαρντ σε άμεση επαφή!