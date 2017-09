Το ελληνικό μήνυμα του Μουνιέ

New challenge for me ☘️⚽️.i'm impatient to start. Έτοιμος για τη νέα μου περιπέτεια στον Παναθηναϊκό . Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να αγωνιστώ με τη νέα πράσινη φανέλα. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους για τα μηνύματα τους και το καλωσόρισμα. #panathinaikos #gate13 #newlife #thanksgod #greece #lamoun

