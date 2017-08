«Ερυθρόλευκος» ο Ένγκελς! (video)

Την απόκτηση του Βέλγου σέντερ μπακ Μπιόρν Ένγκελς ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός το πρωί της Πέμπτης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η μετακίνηση του Ένγκελς από την Μπριζ κόστισε στους «ερυθρόλευκους» πάνω από 7 εκατ. ευρώ.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ, οι πρώτες του δηλώσεις και το βιογραφικό του:



«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βέλγου κεντρικού αμυντικού, Μπιόρν Ένγκελς.



Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τον Θρύλο, ο Βέλγος στόπερ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, στην κάμερα του Olympiacos TV και σε αυτές επεσήμανε την ανυπομονησία του να αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο της ομάδας μας!



Καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού! Η νέα πρόκληση για εσένα, ο στόχος για το πρωτάθλημα, η συμμετοχή στο UEFA Champions League… Ποιες είναι οι σκέψεις που κάνεις, τα όνειρα και οι στόχοι σου;



Πιστεύω ότι είναι το τέλειο βήμα για εμένα! Είναι πολύ ωραίο το να αγωνιζεσαι στο UEFA Champions League, το να αγωνίζεσαι για τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός είναι η σπουδαιότερη ομάδα στην Ελλάδα και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.



Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού; Θα ανταμώσετε σύντομα στο γήπεδο Καραϊσκάκη!



Ναι φυσικά! Ο μικρός μου αδερφός μου έδειξε ήδη βίντεο από τους φιλάθλους μας! Είναι πολύ δυνατοί και «τρελοί»! Αυτό μου αρέσει, αυτό αρέσει σε κάθε ποδοσφαιριστή, όταν οι φίλαθλοι είναι έτσι! Και πραγματικά ανυπομονώ!».







Το who is who του Ένγκελς από την ιστοσελίδα των «ερυθρόλευκων»



Ο Μπιόρν Ένγκελς (1,94 μ.) γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 1994 στο Kaprijke του Βελγίου. Αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού, ενώ μπορεί να καλύψει επάξια και τη θέση του αμυντικού χαφ. Το 2006, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Ακαδημίες της Club Brugge KV.



Το 2012, στην ηλικία των 18 ετών πήρε προαγωγή στην πρώτη ομάδα. Εκεί, αμέσως ξεχώρισε με την απόδοση του, έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της αμυντικής γραμμής, “βράχος” στα μετόπισθεν και αποτέλεσε το κύριο ποδοσφαιρικό… γρανάζι για την Club Brugge KV. Οι πολύ καλές του εμφανίσεις, σε συνδυασμό με το νεαρό της ηλικίας του, τον έφεραν στο στόχαστρο πολλών ομάδων, από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πλέον, ανήκει στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού!



Συνολικά, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Θρύλου, στα πέντε χρόνια που φόρεσε την φανέλα της Club Brugge KV, αγωνίστηκε σε 97 παιχνίδια, πέτυχε 12 τέρματα και μοίρασε και 6 ασίστ. Έχει στεφθεί Κυπελλούχος Βελγίου την σεζόν 2014-15, ενώ την επόμενη χρονιά κατέκτησε το Πρωτάθλημα στην χώρα του!



Είναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες του Βελγίου (U17,U18,U19,U21), πραγματοποιώντας συνολικά 10 συμμετοχές.