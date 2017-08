Οικοδεσπότης για το Χάρβαρντ ο Ολυμπιακός

Το παγκόσμιο συνέδριο του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ θα φιλοξενήσει για τρεις ημέρες τον Σεπτέμβριο ο Ολυμπιακός.Αναλυτικά όπα αναφέρουν οι ερυθρόλευκοι:Τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και για τρεις ημέρες, θα διεξαχθεί στην χώρα μας το Παγκόσμιο Συνέδριο του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ της Βοστώνης, το οποίο φιλοξενεί ο Ολυμπιακός! Το Συνέδριο “Reinforcing, Crossing, and Transcending Borders: Soccer in a Globalized World” ή αλλιώς «Ενδυναμώνοντας, Περνώντας και Υπερβαίνοντας τα Σύνορα: Το Ποδόσφαιρο στον Κόσμο της Παγκοσμιοποίησης» διεξάγεται για δεύτερη φορά στην ιστορία και το Harvard University επέλεξε τον Ολυμπιακό και την Ελλάδα, ως τον ιδανικό οικοδεσπότη, στον ιδανικό τόπο!Περισσότεροι από 180 καθηγητές παγκοσμίως εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετάσχουν σε αυτό το σπουδαίο ακαδημαϊκό γεγονός και το ίδιο το Harvard επέλεξε του 30 πιο κατάλληλους, προκειμένου εκείνοι να δώσουν το παρών και να μιλήσουν, σχετικά με την επιρροή που έχει το ποδόσφαιρο στον κόσμο μας. Το Συνέδριο φιλοξενείται στη χώρα μας από τον πλέον κατάλληλο πρέσβη του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Ολυμπιακό, κατόπιν πρωτοβουλίας του ιδίου του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Θρύλος είχε εκπροσώπηση στην περσινή διοργάνωση, πρώτη στην ιστορία, η οποία έλαβε χώρα στην έδρα του Harvard (δείτε ΕΔΩ ΕΔΩ και ΕΔΩ ).Το Συνέδριο επικεντρώνεται στη δύναμη του ποδοσφαίρου, ως το πλέον παγκόσμιο παιχνίδι, αλλά και τη δυνατότητα που έχει να ξεπεράσει τα σύνορα και να φέρει τους ανθρώπους μαζί, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, θρησκείας, πολιτισμού ή εθνικότητας. Καλεί, παράλληλα, τους μεγαλύτερους συλλόγους ποδοσφαίρου, ανά τον κόσμο, καθώς και άλλους παγκόσμιους οργανισμούς, να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τη συμμετοχή στο ποδόσφαιρο και τα σπορ συνολικά, όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την προσωπική τους κατάσταση. Το Συνέδριο προτρέπει, παράλληλα, την καθιέρωση της «Διεθνούς Ημέρας του Δικαιώματος στο Παιχνίδι», προκειμένου να εδραιώσει τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των ανθρώπων στον αθλητισμό, ως παγκόσμιο και θεμελιώδες δικαίωμα!Ο Γερουσιαστής κ. Τζορτζ Μίτσελ ο νεότερος, γνωστός για τον ρόλο του στη Βόρεια Ιρλανδία και την προσπάθεια ειρηνικής λύσης στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, θα απευθύνει λόγο στο Συνέδριο, για το ζήτημα των προσφύγων και τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο μπορεί να βοηθήσει. Και ποιος άλλος, καλύτερος πρεσβευτής και σε αυτό τον τομέα, από τον Ολυμπιακό μας; Πολύ πρόσφατα είναι τα παραδείγματα, με τον Θρύλο να ετοιμάζει έναν ολόκληρο μηχανισμό στήριξης για τους πρόσφυγες στο λιμάνι του Πειραιά, σε μία «εκστρατεία» βοηθείας προς όλους εκείνους, οι οποίοι είχαν την ανάγκη μας (δείτε ΕΔΩ ΕΔΩ και ΕΔΩ )!Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Weatherhead για την Παγκόσμια Ιστορία του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και επίσης έχει την υποστήριξη του Κολλεγίου Simmons της Βοστώνης, MA. Κεντρική αρχή του συνεδρίου είναι ότι το ποδόσφαιρο, ως το πλέον παγκοσμιοποιημένο άθλημα με διαφορά, έχει τη μοναδική δύναμη να υπερβαίνει σύνορα και να ενώνει τους ανθρώπους ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, θρησκεία, κουλτούρα ή εθνικότητα. Με αυτό ως δεδομένο, ο διάλογος κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα περιστραφεί γύρω από τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της συλλογικότητας (community building) σε μια σειρά σεναρίων, στον τρόπο που το άθλημα συνδέεται με την ιδιότητα του πολίτη και το αίσθημα του «ανήκειν», καθώς και στο φαινόμενο του διεθνικού fandom («κοινωνικό δίκτυο»). Η θεματολογία θα περιλαμβάνει επίσης το ρόλο του ποδοσφαίρου στην ανοικοδόμηση της ειρήνης και την επίλυση διαφορών, καθώς και στο ρόλο του στην Αφρική.Βασική υπόθεση εργασίας για το συνέδριο είναι η εξής: οι μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ομάδες έχουν πλέον φιλάθλους και ένθερμους υποστηρικτές, οργανωμένους σε ομάδες, σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και πολλές διαφορετικές χώρες. Αυτή η ευρεία βάση υποστήριξης συμβάλει στην εκτεταμένη παρουσία των συλλόγων στα κοινωνικά μέσα και στην αυξημένη προσοχή που λαμβάνουν από τα παραδοσιακά μέσα. Η διευρυμένη αυτή ορατότητα έχει δώσει στους συλλόγους, τους παίκτες και τους διευθυντές τους τη μοναδική ευκαιρία να επηρεάσουν το δημόσιο διάλογο και να ενστερνιστούν την κοινωνική τους ευθύνη ως βασικό στοιχείο του ρόλου και της συμβολής τους στην παγκόσμια κοινότητα.Η κοινωνική ευθύνη των συλλόγων επεκτείνεται στο σημείο να διασφαλίζει ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούν να εξασκούν το αγαπημένο τους άθλημα, δίχως να αντιμετωπίζουν διακρίσεις ή προκαταλήψεις.Κάθε ανθρώπινο ον έχει το θεμελιώδες δικαίωμα να συμμετάσχει σε ένα άθλημα χωρίς να υφίσταται διακρίσεις στη βάση της εθνότητας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ή εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης. Επιπλέον, δεν πρέπει να γίνεται ουδεμία διάκριση στη βάση του πολιτικού ή διεθνούς καθεστώτος που έχει η χώρα ή η επικράτεια στην οποία ανήκει το άτομο. Οι σύλλογοι και οι αθλητικές ενώσεις πρέπει ενεργά να δραστηριοποιούνται κατά και να αρνούνται να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε πρακτικές διακρίσεων σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο.Πρέπει να τυγχάνουν υποστήριξης όλες οι πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή εκτοπισμένων πληθυσμών, ανεξαρτήτως ατομικής κατάστασης (civil status), σε αθλητικές δραστηριότητες. Το συνέδριο καλεί τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ενώσεις να συμφωνήσουν υπέρ της μεγαλύτερης συμμετοχής στο άθλημα σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις ή είναι οικονομικά υποβαθμισμένες και, όταν είναι εφικτό, να συμβάλουν οικονομικά, με τρόπους που περιλαμβάνουν την προμήθεια με χρησιμοποιημένο αλλά κατάλληλο εξοπλισμό προς χρήση από όσους δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους να συμμετάσχουν στο άθλημα.Πρέπει να ανακηρυχθεί η Παγκόσμια Ημέρα του Δικαιώματος στο Παιχνίδι (International Day of the Right to Play) με σκοπό να επιβεβαιώσει το δικαίωμα συμμετοχής στο άθλημα ως ένα καθολικό και θεμελιώδες δικαίωμα και να προωθήσει τις αρχές που περιέχονται στη Διακήρυξη αυτή. Η ευθύνη των συλλόγων και των παικτών τους στην προώθηση της καθολικής συμμετοχής είναι ακόμα πιο κρίσιμης σημασίας σε μια εποχή που ο αριθμός των εκτοπισμένων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο λόγω συγκρούσεων ή διώξεων έχει φτάσει στο υψηλότερο σημείο της ιστορίας.Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Οι κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι του κόσμου κατατάσσονται πλέον ανάμεσα στους πιο ισχυρούς και επιδραστικούς θεσμούς της κοινωνίας. Είναι ζωτικής σημασίας να αποδεχθούν την ευθύνη που φέρουν έναντι των κοινοτήτων τους, αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας, μέσω της προώθησης συγκεκριμένων δράσεων και καινοτομιών που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Σε τοπικό επίπεδο, ο Ολυμπιακός, εδώ και καιρό, είναι δραστήριος στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων παροχής υλικής βοήθειας σε εκτοπισμένους πληθυσμούς. Ήρθε η ώρα το άθλημα του ποδοσφαίρου σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής να αξιοποιήσει την ισχύ του προκειμένου να βοηθήσει τους λιγότερο προνομιούχους και τους πιο ευάλωτους ανάμεσά μας».Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ κάνει ένα τόσο μεγάλο άνοιγμα, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι δεσμοί με τον μεγαλύτερο Σύλλογο της Ελλάδας, τον Ολυμπιακό, αναπτύχθηκαν σε υπερθετικό βαθμό από πέρυσι, συνεχίζονται φέτος και θα συνεχιστούν για πολλά ακόμη χρόνια. Ένα από τα μεγαλύτερα ακαδημαϊκά ινστιτούτα του πλανήτη, το Χάρβαρντ, επέλεξε τον Ολυμπιακό και τη χώρα μας, προκειμένου να βάλει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ. Και μάλιστα για έναν σκοπό ιερό, τη βοήθεια όσων έχουν ανάγκη. Μότο με το οποίο λειτουργεί και ο ίδιος ο Σύλλογός μας, έχοντας διαρκώς κοινωνική δραστηριότητα και παραμένοντας δίπλα στους συνανθρώπους μας, με κάθε τρόπο!