«Ερυθρόλευκος» ο Τζούρτζεβιτς

Την απόκτηση του Ούρος Τζούρτζεβιτς ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Ολυμπιακός.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ και οι πρώτες δηλώσεις του Σέρβου επιθετικού:



«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Ούρος Τζούρτζεβιτς.



Αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Σέρβος προέβη στις πρώτες του δηλώσεις, ως ποδοσφαιριστής του Θρύλου!



Καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Ποιοι είναι οι μεγάλοι στόχοι και τα όνειρά σου με τα ερυθρόλευκα;



''Σας ευχαριστώ! Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ξέρω καλά που έχω έρθει. Ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος. Θα δώσω ό,τι καλύτερο έχω, στον αγωνιστικό χώρο. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας''.



Το πρωτάθλημα, αλλά και σπουδαία παιχνίδια στην Ευρώπη, είναι ο μεγαλύτερος στόχος του Ολυμπιακού;



''Ναι σίγουρα! Γνωρίζω καλά ότι η φάση των ομίλων του UEFA Champions League είναι πολύ δύσκολη, αλλά έχουμε καλή ομάδα και θα κάνουμε το καλύτερο!''».



Το who is who του Τζούρτζεβιτς από την ιστοσελίδα του Ολυμπιακού



Ο Ούρος Τζούρτζεβιτς (1,83 μ.) γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου 1994 στο Βελιγράδι της Σερβίας. Μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, κυρίως όμως ως σέντερ φορ. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Ακαδημίες του Ερυθρού Αστέρα. Τον Ιούλιο του 2008 «μεταπήδησε» στις Ακαδημίες της FK Rad, ενώ ύστερα από τρία χρόνια πήρε… προαγωγή στην πρώτη ομάδα.



Τον Ιανουάριο του 2014 βγήκε για πρώτη φορά εκτός Σερβίας, καθώς οι πολύ καλές εμφανίσεις του με τη φανέλα της FK Rad, «ανάγκασαν» την Vitesse Arnhem να τον εντάξει στο δυναμικό της. Ο Ούρος έμεινε έναν χρόνο στην Ολλανδία και έκανε αισθητή την παρουσία του, καθώς πέτυχε 20 γκολ σε 38 συμμετοχές. Τον Αύγουστο του 2015 η καριέρα του… εκτοξεύτηκε, αφού η U.S. Città di Palermo τον έκανε κάτοικο Σικελίας. Ο Σέρβος φορ αγωνίστηκε 14 φορές στα γήπεδα της Serie A, πετυχαίνοντας 2 γκολ. Επίσης, πραγματοποίησε και μία ευρωπαϊκή συμμετοχή σε επίπεδο προκριματικών του UEFA Europa League, όταν η U.S. Città di Palermo αντιμετώπισε την Southampton FC.



Τον Αύγουστο του 2016 επαναπατρίστηκε για λογαριασμό της FK Partizan Belgrade. Με τη φανέλα της πέτυχε 35 γκολ σε συνολικά 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα, κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του, το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Σερβίας, όντας και πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 24 γκολ! Πλέον, ανήκει στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού!



Είναι εν ενεργεία διεθνής με τις μικρότερες εθνικές ομάδες της Σερβίας και αρχηγός της U-21, μετρώντας συνολικά, 15 γκολ σε 26 συμμετοχές και με την U-19 11 συμμετοχές και 3 γκολ. Η μεγαλύτερή του επιτυχία σε εθνικό επίπεδο, ήταν όταν στέφθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης το 2013 με την U-19 των «Πλάβι».