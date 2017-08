Οι πίνακες των διαιτητών της νέας σεζόν

Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ οι πίνακες διαιτησίας της σεζόν 2017-2018. Με 24 διαιτητές ο πίνακας της πρώτης κατηγορίας, από τον οποίο απουσιάζουν αρκετοί διαιτητές, οι οποίοι βρίσκονταν στον αντίστοιχο πίνακα της περσινής σεζόν.Αναλυτικά:Διαιτητές πρώτης κατηγορίας:Ευαγγέλου Άγγελος ΑθηνώνΚαλογερόπουλος Χαράλαμπος ΑθηνώνΠαπαπέτρου Αναστάσιος ΑθηνώνΣτυλιαράς Δημήτριος ΑιτωλοακαρνανίαςΚουτσιαύτης Αριστομένης ΆρταςΔιαμαντόπουλος Αριστοτέλης ΑρκαδίαςΘάνος Δημήτριος * ΓρεβενώνΒάτσιος Αριστείδης Δυτικής ΑττικήςΣιδηρόπουλος Αναστάσιος ΔωδεκανήσουΚαραντώνης Δημήτριος ΗμαθίαςΚατσικογιάννης Αλέξανδρος ΗπείρουΣκουλάς Εμμανουήλ ΘεσσαλίαςΚομίνης Γεώργιος ΘεσπρωτίαςΓκράνας Χρήστος * ΘράκηςΜάνταλος Σταύρος ΚαβάλαςΣέζος Αθανάσιος ΚιλκίςΝεοφυτιάδης Ιωάννης ΚορινθίαςΤζήλος Αθανάσιος ΛάρισαςΖαχαριάδης Πραξιτέλης ΜακεδονίαςΠαπαδόπουλος Ιωάννης ΜακεδονίαςΜπλάνας Γεώργιος ΜεσσηνίαςΤσαμούρης Αλέξανδρος ΠειραιάΑρετόπουλος Αλέξανδρος ΤρικάλωνΤζοβάρας Γεώργιος Φθιώτιδας*Εκκρεμούν αγωνιστικές δοκιμασίεςΒοηθοί διαιτητές:Ακρίβος Χρήστος * ΑθηνώνΑπτόσογλου Ιορδάνης ΑθηνώνΚαρατζίκας Αντώνιος ΑθηνώνΚουντουρέλλης Γεώργιος ΑθηνώνΤουμπακάρης Ιωάννης ΑθηνώνΦωτόπουλος Ανδρέας ΑθηνώνΚολοσιώνης Αθανάσιος ΑιτωλοακαρνανίαςΚωσταράς Πολυχρόνης ΑιτωλοακαρνανίαςΛάμπρου Βασίλειος Ανατoλικής ΑττικήςΜπούξμπαουμ Ράϊνχαρτ Ανατoλικής ΑττικήςΣπυρόπουλος Παντελής Ανατολικής ΑττικήςΒεργέτης Δημήτριος * ΑρκαδίαςΠετρόπουλος Τρύφων ΑρκαδίαςΜπαλτάς Χρήστος ΑχαΐαςΜεϊντανάς Ανδρέας ΑχαΐαςΧαρίσης Κοσμάς * ΓρεβενώνΧατζηνάκος Γεώργιος ΔράμαςΔημόπουλος Μιχαήλ Δυτικής ΑττικήςΚουρομπύλια Χρυσούλα * Δυτικής ΑττικήςΦραγκιαδάκης Λεωνίδας * ΔωδεκανήσουΒασιλόπουλος Σπυρίδων ΈβρουΚαμπούρης Βασίλειος ΕύβοιαςΚωνστάντιος Κωνσταντίνος ΕύβοιαςΠυλαρινός Αντώνιος ΖακύνθουΠήττας Άγγελος ΗλείαςΣταθόπουλος Παναγιώτης * ΗλείαςΚαραγκιζόπουλος Ιωάννης ΗμαθίαςΤάτσης Δημήτριος * ΗπείρουΚουράκης Ιωάννης ΗρακλείουΝικολακάκης Βασίλειος ΗρακλείουΧούσκογλου Αϊχάν ΘράκηςΚαραβασίλης Βασίλειος ΚαβάλαςΔιπλάρης Αντώνιος ΚαρδίτσαςΔημητριάδης Ιορδάνης ΚαστοριάςΚαρσιώτης Μιχαήλ ΚορινθίαςΠαλαμίδας Γεώργιος * ΛακωνίαςΓκάγκας Δημήτριος ΛάρισαςΒλάσσης Εμμανουήλ ΛασιθίουΔημητριάδης Λάζαρος ΜακεδονίαςΜερκενίδης Κυριάκος ΜακεδονίαςΝικολαΐδης Κωνσταντίνος ΜακεδονίαςΠάτρας Πέτρος ΜακεδονίαςΑλεξέας Ηλίας ΜεσσηνίαςΚούλα Χασάν ΞάνθηςΓεωργακόπουλος Τιμολέων ΠειραιάΚοντιζάς Ιωάννης ΠειραιάΣίπκας Ιωάννης ΠέλλαςΕυθυμιάδης Δαμιανός ΠιερίαςΠοντίκης Κωνσταντίνος ΠρέβεζαςΣίπκας Σταύρος ΣάμουΣάββας Νικόλαος ΣερρώνΚελάζογλου Γεώργιος ΧαλκιδικήςΓρεβένης Αλέξανδρος ΧαλκιδικήςΚαλφάκης Εμμανουήλ ΧανίωνΣυνιοράκης Αντώνιος Χανίων*Εκκρεμούν αγωνιστικές δοκιμασίεςΔιεθνείς διαιτητές:Άνδρες διαιτητές:Αναστάσιος Σιδηρόπουλος Elite 2011Φαράλαμπος Καλογερόπουλος Second 2015Γεώργιος Κομίνης Second 2016Αλέξανδρος Αρετόπουλος Third 2016Γεώργιος Κύζας Third 2016Σταύρος Μάνταλος Third 2016Αναστάσιος Παπαπέτρου Third 2016Άνδρες βοηθοί:Φρήστος Ακρίβος 2008Δαμιανός Ευθυμιάδης 2010Ηλίας Αλεξέας 2012Λάζαρος Δημητριάδης 2013Πολυχρόνης Κωσταράς 2014Φασάν Κούλα 2015Σρύφων Πετρόπουλος 2016Ιωάννης Σουμπακάρης 2016Ευθύμιος Κούρεντας 2017Ιωάννης Σίπκας 2017Γυναίκες διαιτητές:Ευθαλία Μήτση Elite 2005Ελένη Λαμπαδαρίου First 2010Ελένη Αντωνίου Second 2014Ανδρομάχη Σσιοφλίκη Third 2016Γυναίκες βοηθοί:Παναγιώτα Κουτσουμπού 2007Φρυσούλα Κουρομπύλια 2008Ανδρονίκη Νιώτη 2013Γεωργία Κομισοπούλου 2017Διαιτητές ποδοσφαίρου σάλας;Βασίλειος Φριστοδουλής First 2013Κωνσταντίνος Κομματάς Third 2016Αντώνιος Αδαμόπουλος Third 2017Παρατηρητές:Γιακουμής Ανδρέας ΑθηνώνΜητροφάνης Γεώργιος ΑθηνώνΝικολακόπουλος Αθανάσιος ΑθηνώνΤάπραντζης Γεώργιος ΑιτωλοακαρνανίαςΤεροβίτσας Βασίλειος ΑιτωλοακαρνανίαςΜπέγκος Δημήτριος ΑργολίδαςΜπερσής Δημήτριος ΑρκαδίαςΣταθόπουλος Γεώργιος ΑχαΐαςΚαλύβας Δημήτριος ΕΠΟΦλώτσιος Σταύρος ΒοιωτίαςΓκαϊτατζής Θεόδωρος ΔράμαςΚαλαθενός Μιχαήλ ΔωδεκανήσουΒασσάρας Κύρος ΕΠΟΚαρατζάς Χαράλαμπος ΕυβοίαςΔάλλας Κωνσταντίνος ΗπείρουΚύρκος Δημήτριος ΘεσπρωτίαςΤαπαντζάς Εμμανουήλ ΘράκηςΚάκος Αναστάσιος ΚέρκυραςΜαζαράκης Γεράσιμος Κεφαλληνίας-ΙθάκηςΛιόλιος Γεώργιος ΛάρισαςΓιανναδάκης Εμμανουήλ ΛασιθίουΔαγκλής Χρήστος ΜακεδονίαςΜαυρόπουλος Παναγιώτης ΜακεδονίαςΣαραϊδάρης Δημήτριος ΜακεδονίαςΒέλλιος Αθανάσιος ΞάνθηςΤσαχειλίδης Ιωάννης ΠειραιάΦαντόπουλος Νικόλαος ΠειραιάΣπυρόπουλος Ιωάννης ΦθιώτιδαςΜπίκας Γεώργιος ΧαλκιδικήςΚουρκούνας Απόστολος Χανίων