Επέτειος με μήνυμα ...

Εννιά Χρονά πέρασαν ευχαριστώ για όλα, μην αλλάξετε ποτέ, και όπως λέει και το τραγούδι κύριος ήρθε κύριος φεύγω.

A post shared by PABLO GARCIA(5) (@charrua5) on Jul 30, 2017 at 11:29am PDT