Στα «βυσσινί» ο Περόνε

Ο Εμάνουελ Περόνε υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΛ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο Αργεντινός επιθετικός υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «βυσσινί».Το βιογραφικό του Περόνε: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει την απόκτηση του επιθετικού Emanuel Perrone.Το who is who του ΠερόνεΟ Εμάνουελ Περόνε είναι γεννημένος στις 14 Ιουνίου του 1983. Είναι Αργεντινός στη καταγωγή αγωνιζόμενος στην Ελλάδα από το 2005, όταν και ήρθε στον Ιωνικό Νίκαιας από τη Γαλλική, Τρουά.Ξεκίνησε την καριέρα του στην αργεντίνικη Πριμέρα Ντιβιζιόν το 2002 με την Ταγιέρες. Το 2004 μετακινήθηκε στην Τρουά και τη Λιγκ 2 της Γαλλίας, έναν χρόνο πριν υπογράψει στον Ιωνικό Νίκαιας. Το 2006 πήγε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, από όπου, μετά από 2 χρόνια, έφυγε για να συνεχίσει στον Ατρόμητο. Το πρώτο εξάμηνο του 2011 αγωνίστηκε στην κυπριακή Ανόρθωση και το καλοκαίρι του ίδιου έτους, μεταγράφηκε στον Αστέρα Τρίπολης, όπου παρέμεινε για 2 χρόνια, προτού μεταβεί στη Καλλονή.Στις 16 Ιουλίου του 2014 υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ηρακλή στη Β΄ Εθνική και στην πρώτη του χρονιά εξασφάλισε την άνοδο για την πρώτη κατηγορία, παραμένοντας στον σύλλογο και την επόμενη περίοδο, επιστρέφοντας παράλληλα στη Σούπερ Λιγκ έπειτα από έναν χρόνο απουσίας.Τα οικονομικά προβλήματα του «Γηραιού» και ο… εξωαγωνιστικός υποβιβασμός της ομάδας έφεραν τον Αργεντινό φορ στην αναζήτηση νέας ποδοσφαιρικής στέγης και απ΄ ότι φαίνεται την βρήκε στην ΑΕΛ».