Δεν τον ανακοινώνει αλλά προϊδεάζει ...

Τα τυπικά απομένουν για την ανακοίνωση της επιστροφής του Ρόμπερτ Μακ στον Π.Α.Ο.Κ. και μέχρι να ολοκληρωθούν η Π.Α.Ε. μέσα από τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προϊδεάζει. Στο Instagram υπάρχει μια φωτογραφία του με τη επετειακή φανέλα του "Δικεφάλου" και με λογοπαίγνιο στη λεζάντα "Mak to the future" κατά το ... back to the future (σ.σ. δηλαδή επιστροφή στο μέλλον) αποτελεί το "καλώς ήρθες" των ανθρώπων της ομάδας στον παλιό γνώριμο της ομάδας.



Στο facebook, σε φωτογραφία του από το επίσημο περιοδικό της ομάδας αναφέρει: "There is no place like home" ήτοι, δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και λίγο μετά από μια εικόνα του διεθνούς Σλοβάκου από τη σημερινή προπόνηση με τον Πέλκα δίπλα του αναφέρει: "Ηρθε για να μείνει".