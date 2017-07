"Θέλω να αξίζω νέο συμβόλαιο, όχι από λύπηση" (video)

Ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι αποκάλυψε ότι ακόμα δεν έχει υπογράψει την ανανέωση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ, ενώ για τους στόχους της Ένωσης τόνισε ότι "δεν είναι ντροπή να λέμε ότι πάμε για πρωτάθλημα".



Ο Ουκρανός κεντρικός αμυντικός ήταν μια από τις πιο σημαντικές μετεγγραφές της ΑΕΚ το προηγούμενο καλοκαίρι και παρά το γεγονός ότι ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς, επέστρεψε δυνατός και βοήθησε πολύ την ομάδα ώστε να τερματίσει πρώτη στα πλέι οφ.



Από το Κίελτσε όπου προετοιμάζεται ενόψει της επόμενης σεζόν, ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι μίλησε στους εκπροσώπους των ελληνικών μέσων ενημέρωσης τόσο για το συμβόλαιό του, το οποίο ακόμα δεν έχει ανανεώσει (αλλά σύμφωνα με την ΠΑΕ είναι να θέμα χρόνου να πέσουν υπογραφές), όσο και για τον στόχο της ΑΕΚ, που (σύμφωνα με τον ίδιο) δεν πρέπει να είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δείτε το βίντεο και διαβάστε αναλυτικά τη συνέντευξη του Ουκρανού αμυντικού:



- Μετά από ένα χρόνο στην ΑΕΚ, την εξάμηνη συνεργασία σου με τον Μανόλο Χιμένεθ, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου;



«Όλοι από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο κ. Χιμένεθ κατάλαβαν τη θετική επίδραση που είχε στην ομάδα. Δεν μπορώ να πω τίποτα κακό για τους προηγούμενους προπονητές, αλλά νιώθεις τη διαφορά, την θετική ενέργεια που έβγαλε. "Δεν θέλω να ακούσω τίποτα αρνητικό, θέλω να σας βλέπω να χαμογελάτε, να ακούω μουσική", μας είχε πει την πρώτη φορά. Ο τρόπος που μας προσέγγισε, ακόμα και μένα, που εκείνο το διάστημα ήμουν εκτός λόγω τραυματισμού, με έκανε να αισθανθώ ωραία. Υπήρχε κάποιος να με στηρίζει, με βοήθησε, μου έδωσε ώθηση να επιστρέψω νωρίτερα. Φέτος είμαστε σε μία διαδικασία δημιουργίας της ομάδας. Δεν είναι ολοκληρωμένη, αλλά υπάρχουν αρκετά παραδείγματα από πέρσι. Τελειώσαμε τη σεζόν με κάποια πολύ καλά παιχνίδια, θετικά αποτελέσματα και το θέμα για τη νέα σεζόν είναι ότι όλα δείχνουν θετικά».



- Σε βοήθησε ψυχολογικά η ομάδα όταν σου πρότεινε νέο συμβόλαιο μετά τον τραυματισμό σου;



«Βοηθάει, αλλά από την άλλη πλευρά, είναι λίγο περίπλοκο. Εγώ θέλω να δικαιούμαι νέο συμβόλαιο, λόγω της ποιότητάς μου, λόγω των παιχνιδιών που θα κάνω. Αν κάποιος σου προσφέρει νέο συμβόλαιο απλά και μόνο επειδή σε σέβεται ή για να σου δείξει ότι σε στηρίζει, είναι διαφορετικό. Εγώ δεν θέλω νέο συμβόλαιο επειδή κάποιος μπορεί να με... λυπήθηκε επειδή τραυματίστηκα. Θέλω νέο συμβόλαιο αν είναι ικανοποιημένοι μαζί μου, αν είναι περήφανοι για μένα από την απόδοσή μου».



- Τελικά αυτό το συμβόλαιο υπεγράφη;



«Δεν ξέρω αν είναι σωστό να μιλήσω για αυτό... Μιλήσαμε με τον πρόεδρο. Εγώ από την πλευρά μου είπα ότι θα επιστρέψω, θα παίξω και αν αξίζω ανανέωση τότε θα το κάνουμε. Οπότε όχι δεν έχω υπογράψει ακόμα».



- Αισθάνθηκες καθόλου πέρσι ότι σε "κυνηγούσε" κάποια κακοδαιμονία και θέλησες να απαλλαγείς απ' αυτή ...κόβοντας τα μαλλιά σου;



«Όχι, όχι... Τα έκοψα γιατί είχα υποσχεθεί, πως αν τερματίσουμε πρώτοι στα play off θα το έκανα. Δεν έχει να κάνει με την κακοδαιμονία. Προσωπικά πιστεύω ότι η τύχη είναι μέσα σου. Είναι το τι κάνεις με την καρδιά σου. Αν πιστεύεις στην επιτυχία, τότε η καλή η κακή τύχη είναι μέρος του πως αισθάνεσαι. Ίσως δεν ήμουν πνευματικά δυνατός και για αυτό να προέκυψαν οι τραυματισμοί. Την τύχη την δημιουργείς. Δεν έχει να κάνει με τα μαλλιά μου!».



- Γενικότερα είχες μία καριέρα με πολλούς τραυματισμούς. Επικρατεί μία άποψη ότι δε θα έπρεπε να παίζεις συνέχεια και να τύχεις καλύτερης διαχείρισης. Συμφωνείς ή όχι;



«Δεν το νομίζω. Πιστεύω ότι εάν το πρόγραμμα είναι εντατικό, τόσο πιο δυνατός γίνεσαι. Δεν θέλω να έχω ειδικό πρόγραμμα, ή ιδιαίτερη διαχείριση. Για παράδειγμα στα play off, είχαμε πολύ εντατικό πρόγραμμα. Σε δυόμισι εβδομάδες παίξαμε έξι παιχνίδια. Αλλά δεν ένιωσα άσχημα. Ένιωσα καλά. Με βοήθησε να βελτιωθώ να φτάσω σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας».



- Γυρίζοντας πίσω και βλέποντας όσα έκανε η ΑΕΚ και όσα οι άλλες ομάδες, θεωρείς ότι η ΑΕΚ αδίκησε τον εαυτό της την περσινή σεζόν;



«Ήταν δικό μας λάθος στο πρώτο μέρος της σεζόν. Των ποδοσφαιριστών. Δεν ήμασταν αρκετά καλοί και σπαταλήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Αν μιλήσουμε για την περίοδο που ανέλαβε ο κ. Χιμένεθ, τότε μιλάμε για μεγάλα αποτελέσματα. Ίσως να ήταν και το μάξιμουμ που μπορούσαμε να καταφέρουμε. Ανέλαβε την ομάδα στην 7η θέση και τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος δεν ήμασταν καν εντός των θέσεων των play off. Θα έλεγα λοιπόν ότι η δεύτερη περίοδος ήταν η καλή. Θα πρέπει να πολεμάμε σε κάθε παιχνίδι. Και η κατάκτηση της 2ης θέσης (της πρώτης στα play off) ήταν ότι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε».



- Τι σου έχει κάνει εντύπωση εκτός ποδοσφαίρου από την Αθήνα;



«Τα μέρη για έναν ποδοσφαιριστή αλλάζουν συχνά. Η διαφορά δεν έχει να κάνει με τον τόπο, αλλά με τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Θεωρώ ότι οι Έλληνες είναι πάρα πολύ φιλικοί. Νιώθω πολύ άνετα με τον κόσμο, όπου και αν πάω. Συναντάω οπαδούς άλλων ομάδων, μιλάω μαζί τους, νιώθω ότι με σέβονται, είναι φιλικοί μαζί μου και αυτό κάνει εμένα, τη σύζυγό μου και την οικογένειά μου να αισθανόμαστε πολύ άνετα».



- Έχεις παίξει σε πολλές ομάδες που έχουν κάνει πρωταθλητισμό. Η ΑΕΚ έχει να πάρει πρωτάθλημα 23 χρόνια. Πιστεύεις ότι μπορεί να διαχειριστεί αυτή την πίεση η ομάδα;



«Φυσικά, είμαι σίγουρος! Αν θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα πρέπει να το κάνουμε αυτό! Αν μιλήσουμε για την περσινή χρονιά κάναμε τόσα λάθη και χάσαμε το πρωτάθλημα από τα δικά μας λάθη. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να λέμε ότι πάμε για το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας και αυτό είναι καλό. Το βασικό όμως είναι να μη μένουμε στα λόγια και να το αποδεικνύουμε στο γήπεδο. Να δείχνουμε στον αγωνιστικό χώρο τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι μπορούμε να αντέξουμε στην πίεση και να πάμε για το πρωτάθλημα».