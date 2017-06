Διάκριση... για το "χόρτο μαγικό"

Το περιοδικό France Football έκανε έρευνα και παρέθεσε τα 10 κορυφαία συνθήματα/ύμνους του πλανήτη με το "χόρτο μαγικό" των φίλων του Παναθηναϊκού να βρίσκεται στην 4η θέση. Πρώτο -φυσικά- το "You'll never walk alone"!



Η κατάταξη:



1. You'll never walk alone/Λίβερπουλ, Σέλτικ, Ντόρτμουντ…

2. Roma Roma Roma/Ρόμα

3. Toujours on va gagner/Ουιντάντ Καζαμπλάνκα

4. Χόρτο μαγικό/Παναθηναικός

5. Himno del centenario/Σεβίλλη

6. Don't take me home/Νιούκαστλ

7. Ooh Ssh!/Μπεσίκτας

8. Dale Cavese/Καβέζε, Μπόκα Τζούνιορς

9. Forever Blowing Bubbles/Γουέστ Χαμ

10. El Cant del Barça/Μπαρστελόνα