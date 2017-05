Χιμένεθ: «Ήταν θέμα σεβασμού»

Αναλυτικά οι δηλώσεις Χιμένεθ:



Αναλυτικά οι δηλώσεις Ίβιτς:





Η ΑΕΚ σεβάστηκε τον εαυτό της αλλά και τον κόσμο της, βελτιώνοντας την εικόνα της στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και παίρνοντας τελικά τη νίκη, όπως είπε ο Μανόλο Χιμένεθ στη συνέντευξη Τύπου. «Δεν είναι δικαιολογία η κούραση» σχολίασε ο Βλάνταν Ίβιτς.«Ήταν αυτό που ευχόμασταν όλοι, κι εγώ σήμερα. Λόγο σεβασμού στην ΑΕΚ, στον κόσμο και στους ίδιους μας τους εαυτούς, έπρεπε να... καθαρίσουμε την εικόνα που δείξαμε απέναντι στον Παναθηναϊκό και να εμφανιστεί η ομάδα που είχε καιρό να εμφανιστεί. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι σημαντικό μόνο το αποτέλεσμα, αν και δυστυχώς εκεί επικεντρώνονται όλα και η εικόνα που έδειξε σήμερα η ομάδα είναι η εικόνα που είχαμε σε προηγούμενα παιχνίδια. Με τιμή σήμερα επανήλθαμε σε αυτή την εικόνα, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο και αν στον Πανιώνιο δεν δείξουμε την ίδια εικόνα, δεν θα είμαι ικανοποιημένος. Επαναλαμβάνω, μιλάω για την εικόνα και όχι το αποτέλεσμα».«Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω τίποτα, οπότε ότι κάνω το κάνω για να... κάνω λάθος. Απλά έγινε η αλλαγή γιατί πίστευα ότι ήταν η ιδανική στιγμή για να κερδίσουμε το κέντρο του γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τρία χαφ, εμείς με δύο και με αυτή την αλλαγή θέλαμε να ισορροπήσουμε το κέντρο».«Όλοι χρειάζονται πλέον μια... φρεσκάδα. Κι εγώ ο ίδιος. Αλλά πρέπει να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια, τη δική μας τελευταία προσπάθεια, καθώς πλέον δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Αλλά δεν υπάρχουν δικαιολογίες, πρέπει να τα δώσουμε όλα για να κλείσουμε με μια καλή εικόνα. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, να πάρουμε τη νίκη, αλλά είναι και ο ΠΑΟΚ που παίζει με τον Παναθηναϊκό».«Αυτό θα έπρεπε να το εξηγήσει αυτός που έγραψε κάτι στο ίντερνετ. Εγώ δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο, ότι παίζετε η παραμονή μου».«Είναι κάτι πολύ βάρβαρο τα play off. Έπειτα, η ΑΕΚ είχε τρεις προπονητές, τρία διαφορετικά σχέδια. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι καλό για τους ποδοσφαιριστές. Το σημαντικό για να φτάσει μια ομάδα στα play off σε καλή κατάσταση, θα πρέπει να έχει ένα καλό ρόστερ και να έχει μια πολύ καλή προετοιμασία. Δεν μπορώ να μιλήσω για το τι έγινε στην ΑΕΚ γιατί δεν ήμουν εδώ, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι υπερήφανος για τους παίκτες μου. Τα έχουν δώσει όλα».«Κανείς δεν μου απαγορεύει. Εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι ερώτηση θέλετε κι εγώ θα κρίνω τι θα απαντήσω. Βρήκα μια ομάδα χωρίς να υπάρχει ευτυχία και ήμασταν η καλύτερη ομάδα του δεύτερου γύρου. Όμως ο άδικος τελικός του κυπέλλου έβλαψε τους ποδοσφαιριστές μου. Έπειτα είναι κι άλλα πράγματα που είναι λογικό να επηρεάζουν. Σε αυτή τη ζωή πρέπει να είσαι ταπεινός και να μαθαίνεις από τα λάθη σου».«Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που παίζει με το μεγαλύτερο μειονέκτημα. Το ΟΑΚΑ δεν μπορεί να γεμίσει ούτε με την Εθνική. Είναι καταπληκτικό στάδιο γι' αυτό που φτιάχτηκε, αλλά όχι για να αισθανθείς ότι υπάρχει 12ος παίκτες όπως το αισθάνεται ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη και ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αξίζουν πολλά οι παίκτες που παίζουν στο ΟΑΚΑ και ακόμη πιο δύσκολο είναι για τους φιλάθλους που βρίσκονται μακρινά και δεν μπορούν να μεταδώσουν όσα θέλουν στους παίκτες. Η ΑΕΚ χρειάζεται το δικό της γήπεδο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και σε παιχνίδι με 40.000 και με 50.000 χιλιάδες πάλι δεν φαίνεται τόσο στο ΟΑΚΑ. Είναι καλό να είναι όσο περισσότεροι αλλά είναι δύσκολο να μεταδοθεί η θέρμη αυτή».«Μιλούσα για όλες τις ομάδες, όχι μόνο την ΑΕΚ και βγήκαν πολλά προβλήματα τραυματισμών στους παίκτες που έπαιξαν στα play off. Αλλά φυσικά πρέπει να σεβαστούμε τους κανόνες που υπάρχουν, απλά λέω την άποψή μου. Θα υπάρχουν κάποιοι λόγοι που παίζουμε play off, αλλά συνήθως τα μεγάλα πρωταθλήματα δεν έχουν».«Πιστεύω ότι είχαμε αρκετά προβλήματα ιδιαίτερα στο ξεκίνημα. Δεν πήραμε πρωτοβουλίες. Δεν κάναμε αυτό που ζητάμε και που ξέρουμε να κάνουμε. Βέβαια όταν δεν έχεις την μπάλα στα πόδια σου τα πρώτα 2-3 λεπτά και δεν κάνεις ιδιαίτερη προσπάθεια για να βγεις μπροστά, όπως κάναμε σήμερα, έρχεται και το άγχος και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μετά είχαμε 1-2 φάσεις, δεν έγιναν πολλές γενικά και το παιχνίδι τελείωσε όπως τελείωσε, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι δίκαιο. Βλέπουμε ότι σε κάθε παιχνίδι οι παίκτες τραυματίζονται, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε όλες τις ομάδες, έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι και θέλουμε να τελειώσουμε με νίκη».«Δεν μπορώ να πω ότι είναι δικαιολογία, όλες οι ομάδες είναι κουρασμένες. Μπορεί να έχουμε μεγαλύτερο ρόστερ εμείς, αλλά παίξαμε και περισσότερα παιχνίδια. Η κούραση είναι κάτι που όλοι το έχουν. Είχαμε πολύ έντονο πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη. Χρησιμοποιήσαμε πολλούς παίκτες, όλοι γνωρίζουμε που βρισκόμαστε κι ότι στόχος μας είναι να τερματίσουμε πρώτοι».