Πολυτιμότερος με Πανιώνιο ο Πρίγιοβιτς

Ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης τους ΠΑΟΚ με τον Πανιώνιο. Ο επιθετικός του «Δικέφαλου» του Βορρά ψηφίστηκε από τους φιλάθλους της ομάδας, μέσω της επίσημη ιστοσελίδας των «ασπρόμαυρων».





Η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΟΚ



«Ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς αναδείχθηκε, από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης της 3ης αγωνιστικής των Play Offs της Super League κόντρα στον Πανιώνιο στο γήπεδο της Τούμπας.





Κάθε αναμέτρηση κόντρα στον φετινό Πανιώνιο είναι μία μεγάλη πρόκληση. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε εντός έδρας να ανταποκριθεί για δεύτερη φορά και να πάρει το τρίποντο το οποίο τον διατήρησε στην κορυφή της βαθμολογίας. Το παιχνίδι της Τούμπας ήταν μία σκληρή μάχη που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή.





Πρόσωπο του αγώνα ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς . Ο Σέρβος πέρασε σαν αλλαγή και φρόντισε να βάλει την υπογραφή του στην μεγάλη νίκη. Με ένα εκπληκτικό σε έμπνευση και εκτέλεση τέρμα χάρισε στην ομάδα του μία πολύ σημαντική νίκη, ενώ θα μπορούσε να πετύχει κι άλλα γκολ αν δεν έβρισκε απέναντί του τον Γιαννιώτη, ο οποίος τον σταμάτησε δύο φορές σε τετ α τετ. Ο Πρίγιο έφτασε τα 10 γκολ με την φανέλα του Δικεφάλου και οδηγεί την κούρσα με τους σκόρερ την φετινή σεζόν.





Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της μεγάλης αναμέτρησης, που διεξήχθη μέσω του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ο Πρίγιοβιτς ήρθε πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού συγκεντρώνοντας το 55,43% των ψήφων και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Τζάλμα Κάμπος , ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανεβασμένος το τελευταίο διάστημα, και μαζί με τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ που έμεινε στην τρίτη θέση, ταλαιπώρησαν σε πολλές περιπτώσεις την άμυνα των Κυανέρυθρων».