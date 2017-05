Ο Ολυμπιακός για την τραγωδία του Μάντσεστερ

Οι σκέψεις των ερυθρολεύκων είναι στο πλευρό των θυμάτων της τραγωδίας του Μάντσεστερ και των οικογενειών τους, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να εκφράζει τη συμπαράστασή της.«Οι σκέψεις μας στα θύματα και στις οικογένειές τους στο Μάντσεστερ. / Our thoughts and prayers with everyone in Manchester» αναφέρουν οι ερυθρόλευκοι.