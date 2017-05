Λάμψη αστέρων στην απονομή του Επάθλου Novasports Super League 2016-2017!

Τα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου έλαμψαν για 8η συνεχόμενη χρονιά στα αθλητικά κανάλια της Nova! Σε μία ειδικά αφιερωμένη εκπομπή που παρουσίασαν οι Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας στις εγκαταστάσεις της Nova στην Κάντζα το βράδυ της Δευτέρας 8 Μαΐου βραβεύτηκαν οι καλύτεροι του πρωταθλήματος της Super League για την σεζόν 2016-2017 (http://www.novasports.gr/thesmoi/epathlo-novasports superleague/nikites/).Ο Μάρκους Μπεργκ του Παναθηναϊκού αναδείχτηκε ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP) και ο 1ος σκόρερ του πρωταθλήματος, ο Βλάνταν Ίβιτς καλύτερος προπονητής στο πάγκο του ΠΑΟΚ και καλύτερο γκολ αυτό του Σέρχιο Αραούχο με την φανέλα της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. Οι νικητές στις κατηγορίες πολυτιμότερος παίκτης (MVP), καλύτερος προπονητής και καλύτερο γκολ προέκυψαν βάσει ανοιχτής ψηφοφορίας που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι 12:00 της Κυριακής 7 Μαΐου.Επίσης, καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος παίκτης (Rookie) αναδείχτηκε ο Παναγιώτης Ρέτσος του Ολυμπιακού, καλύτερη απόκρουση, η διπλή επέμβαση του τερματοφύλακα του ΠΑΣ Γιάννινα, Αλέξανδρου Πασχαλάκη στον αγώνα με την ΑΕΛ και καλύτερη ασίστ του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου αυτή στον Σέρχιο Αραούχο στον αγώνα με τo Λεβαδειακό. Παράλληλα, βραβείο fair play απονεμήθηκε στον Βαγγέλη Πλατέλλα του Ατρόμητου. Ο αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός είχε δώσει την ασίστ στο νικητήριο γκολ της ομάδας του απέναντι στον Ηρακλή, εκμεταλλευόμενος το λάθος του Αλέξανδρου Κούρου, τον οποίο έσπευσε να αγκαλιάσει και να παρηγορήσει. Η κορυφαία δήλωση ανήκει στον προπονητή Άγγελο Αναστασιάδη που αφιέρωσε τη πρώτη νίκη της ΑΕΛ στο πρωτάθλημα στον προκάτοχο του, Σάκη Τσιώλη.Για τις κατηγορίες καλύτερη ασίστ, καλύτερη απόκρουση, κορυφαία δήλωση της χρονιάς, καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος παίκτης (rookie), καθώς και για το fair play της χρονιάς, συστήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποτελείται από τρεις προπονητές. Πρόκειται για τους Βλάνταν Μιλόγεβιτς, Μιχάλη Γρηγορίου και Γιάννη Πετράκη, οι οποίοι αποφάσισαν έχοντας εξετάσει τις υποψηφιότητες, που έχουν προκύψει από την εκπομπή «Ώρα των Πρωταθλητών», αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κάθε αγωνιστικής.Ο θεσμός «Έπαθλο Novasports Super League», διοργανώνεται προς τιμή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μοναδικός σκοπός είναι η απονομή τιμητικών βραβείων στους καλύτερους ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος της Super League, που διακρίθηκαν για το ταλέντο και το ήθος τους κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.Αναλυτικά οι βραβεύσεις:• Πολυτιμότερος παίκτης (MVP): Μάρκους Μπεργκ (Παναθηναϊκός)• Καλύτερος προπονητής: Βλάνταν Ίβιτς (ΠΑΟΚ)• Καλύτερο γκολ: Σέρχιο Αραούχο (ΑΕΚ)• Πρώτος σκόρερ: Μάρκους Μπεργκ (Παναθηναϊκός)• Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος παίκτης (Rookie): Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός)• Καλύτερη δήλωση της χρονιάς: Άγγελος Αναστασιάδης• Ενέργεια Fair Play: Βαγγέλης Πλατέλλας (Ατρόμητος)• Καλύτερη απόκρουση: Αλέξανδρος Πασχαλάκης (ΠΑΣ Γιάννινα)• Καλύτερη ασίστ: Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος (ΑΕΚ)• Καλύτερη ομάδα αποτελούμενη από 24 ποδοσφαιριστές:Τερματοφύλακες: Δημήτρης Κυριακίδης (Παναιτωλικός), Ανδρέας Γιαννιώτης (Πανιώνιος), Χουάντερσον (Ηρακλής)Αμυντικοί: Λεο Μάτος (ΠΑΟΚ), Ντιόγκο Φιγκέιρας (Ολυμπιακός), Ουσμάν Κουλιμπαλί (Παναθηναϊκός), Σπύρος Ρισβάνης (Πανιώνιος), Ροντρίγκο Μολέδο (Παναθηναϊκός), Στέλιος Μαλεζάς (ΠΑΟΚ), Χρήστος Τασουλής (Πανιώνιος), Κάρλος Μιλιάζες (Λεβαδειακός), Μάριν Λέοβατς (ΠΑΟΚ)Μέσοι: Λούκα Μιλιβόγεβιτς (Ολυμπιακός), Μανώλης Σιώπης (Πανιώνιος), Αντρε Σιμόες (ΑΕΚ), Κώστας Φορτούνης (Ολυμπιακός), Πέτρος Μάνταλος (ΑΕΚ), Θοδωρής Βασιλακάκης (ΑΕΚ), Σοτζέι Μασούντ (Πανιώνιος)Επιθετικοί: Μάρκους Μπεργκ (Παναθηναϊκός), Μπράουν Ιντέγε (Ολυμπιακός), Γιώργος Γιακουμάκης (Πλατανιάς), Σέρχιο Αραούχο (ΑΕΚ), Χαμζά Γιουνές (Ξάνθη)Μάρκους Μπεργκ (Παναθηναϊκός): MVP και 1ος σκόρερΓια την ικανότητα του να σκοράρει και το γεγονός ότι είναι απρόβλεπτος στις κινήσεις του: «Προσπαθώ να είμαι απρόβλεπτος. Ως επιθετικός πρέπει πάντα να είσαι έτοιμος όταν έρθει η ευκαιρία. Ήταν ωραία τα λόγια. Ευχαριστώ πολύ και θα προσπαθήσω να συνεχίσω έτσι».Για το αν πάντα έπαιζε στη θέση του επιθετικού: «Πάντα ήμουν επιθετικός και παλιότερα μέσος. Όμως από 18 χρόνων παίζω πάντα στην επίθεση. Όμως πριν από αυτό ήμουν μέσος και κεντρικός αμυντικός! Νομίζω ότι έχω κι εκεί μέλλον (γελάει). Το έχω πει κάποιες φορές και στον προπονητή, ότι αν χρειάζεται έναν αμυντικό, τότε μπορώ να παίξω εκεί. Θα μπορούσα να αλλάξω θέσεις με τον Μολέντο (γελάει)».Για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος: «Είναι μια μεγάλη σε διάρκεια σεζόν και είναι πάντα όμορφο - ιδιαίτερα για έναν επιθετικό - να σκοράρει γκολ. Όταν κοιτάς έναν επιθετικό, τότε γνωρίζεις ότι πρέπει να πετυχαίνει γκολ. Ασφαλώς και είναι ένα όμορφο συναίσθημα, καθώς κατάφερα να σκοράρω αρκετά γκολ μέσα στη σεζόν. Όμως είναι ομαδικό άθλημα και πάντα θέλεις να κερδίζεις κάτι με την ομάδα. Φέτος δεν καταφέραμε να πάρουμε το Κύπελλο ή να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και τώρα έχουμε έξι δύσκολα παιχνίδια στα πλέι οφ, όπου θα πρέπει να τελειώσουμε πολύ καλά τη σεζόν».Για τα πλέι οφ: «Ήταν μια μεγάλη απογοήτευση το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να φτάσουμε στον τελικό Κυπέλλου. Νιώθουμε ότι θέλουμε να πάρουμε μια "εκδίκηση". Αισθανόμαστε στην ομάδα ότι πρέπει να κερδίσουμε τα πλέι οφ, ώστε να υπάρξει μια μικρή ικανοποίηση γι' αυτή τη σεζόν.Για τα βραβεία που κέρδισε (πρώτος σκόρερ και MVP πρωταθλήματος) και ποιο προτιμάει: «Είναι δύσκολο να πω. Είναι ομαδικό το άθλημα και η ομάδα με βοήθησε πολύ, ώστε να σκοράρω γκολ και να παίξω καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος, περήφανος και νιώθω τιμή που πήρα αυτά τα βραβεία. Και τα δύο είναι κάτι που θα θυμάμαι για πάντα».Για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό και αν υπάρχει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν αν υπάρξει κάποια εξαιρετική πρόταση: «Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθώ στα πλέι οφ και θα δούμε μετά το τέλος της σεζόν τι θέλει το κλαμπ και τι θα γίνει με τον σύλλογο. Αν θα "μπουν" χρήματα για να πάμε για το πρωτάθλημα ή πως θα είναι η κατάσταση για το κλαμπ. Ασφαλώς και θέλω να παραμείνω εδώ και να κερδίσω τρόπαια. Όμως θα εξαρτηθεί και από το κλαμπ και από το πόσο θέλει να κερδίσουμε και να κάνουμε μια καλή ομάδα. Έχουμε μια καλή ομάδα, όμως πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί τρόπαια. Απ' όσα ακούω, το μπάτζετ θα είναι μικρότερο σε σχέση με άλλα χρόνια. Όπως ξαναείπα, έχουμε ήδη μια καλή ομάδα, όμως υπάρχουν και άλλες ομάδες, οι οποίες βάζουν πολλά χρήματα και προσπαθούν να κερδίσουν τον τίτλο. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε εκεί, πρέπει να γίνουμε μεγαλύτεροι και θέλω να γίνω μέρος αυτού. Θα δούμε».Για τον τίτλο που θα έβαζε στην εφετινή σεζόν για τον Παναθηναϊκό: «Το 2017 ήταν καλό και το 2016 όχι τόσο καλό».Σέρχιο Αραούχο (ΑΕΚ): Best Goal στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚΓια το βραβείο: «Αφιερώνω αυτό το βραβείο στους συμπαίκτες μου. Είμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ. Την απόφαση για το μέλλον μου θα την πάρει ο πρόεδρος της Λας Πάλμας. Αν η ΑΕΚ δώσει το ποσό που ζητάει η Λας Πάλμας εγώ θέλω να μείνω στην ΑΕΚ γιατί είμαι πολύ ικανοποιημένος εδώ. Εάν η ΑΕΚ κάνει κάθε δυνατό για να παραμείνω, θέλω να παραμείνω εδώ. Δεν έχω ακούσει κάτι για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Ούτε ο πατέρας μου που βρίσκεται στην Αργεντινή έχει ακούσει κάτι για τον Ολυμπιακό. Μακάρι να παραμείνω στην ΑΕΚ, αλλά αν ακόμα αυτό δε συμβεί θα έχω τους φίλους της ΑΕΚ στην καρδιά μου, γιατί αυτό που ζω εδώ και πέντε μήνες, να ακούω συνεχώς το όνομά μου είχα καιρό να το ζήσω».Για τον τελικό Κυπέλλου: «Το κακό ήταν ότι βρέθηκαν στον Βόλο οι αδερφές μου και έζησαν όσα είδαμε στον τελικό. Τα επεισόδια. Θέλω να αφήσω πίσω όσα έγιναν στον τελικό, αν και έχω εμπειρία και από την Αργεντινή. Είναι καλό να μη συμβαίνουν. Θέλω να τα αφήσω πίσω».Για το Μανόλο Χιμένεθ: «Έχω εμπιστοσύνη στο πλάνο του Μανόλο Χιμένεθ και στο πως θα καταφέρει να προετοιμάσει την ομάδα ενόψει των πλέι οφ".Για την παρουσία του στην ΑΕΚ: «Θα ήθελα να γράψω τη δική μου ιστορία στην ΑΕΚ, αν μπορέσω να συνεχίσω. Εγώ δεν έχω καταλάβει ότι έχω κάνει τη διαφορά στην επίθεση. Είμαι ένας νορμάλ επιθετικός.Για τον Αγκουέρο: «Ο Αγκουέρο ήταν το είδωλό μου. Τον παρακολουθώ από μικρός».Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος (ΑΕΚ): Καλύτερη ασίστ στον αγώνα με το ΛεβαδειακόΓια το βραβείο: «Φέρνοντας στο μυαλό μου τη φάση της ασίστ, είδα τον Σέρχιο που κάνει τρομερή κίνηση. Για μένα η πάσα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κίνηση του επιθετικού. Πραγματικά μόνο έτσι μπορούσε να περάσει η μπάλα. Αφιερώνω το βραβείο στην κόρη μου και το περιμένει στο σπίτι. "Στέλλα σου 'ρχεται". Ως άνθρωπος έχω βελτιωθεί από τα χρόνια στο εξωτερικό. Φυσικά σε αλλάζει και η πατρότητα. Στο εξωτερικό ωριμάζεις πιο γρήγορα. Η δική μου χρονιά είναι ίδια με αυτή της ΑΕΚ. Μέχρι τον Ιανουάριο δεν ήταν καλή, αλλά μετά ακολούθησα ίδια πορεία με την ομάδα μου. Εμείς τώρα έχουμε βρει έναν προπονητή (Μανόλο Χιμένεθ) που ταιριάζει πολύ στην ομάδα και έχει αλλάξει την εικόνα της ομάδας μας. Μέσω των πλέι οφ θέλουμε να δώσουμε καλύτερη γεύση. Πρέπει να αφήσουμε πίσω τον τελικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας».Για τον τελικό Κυπέλλου: «Για τα όσα έγιναν στον τελικό, δεν μπορώ να μπω καν στο μυαλό των ανθρώπων που έρχονται και κάνουν αυτά τα επεισόδια. Από τη μία ενός λεπτού σιγή για τον χαμό ενός οπαδού και την ίδια στιγμή μαχαιρώματα στις εξέδρες. Ίσως ήταν καλύτερο για τους ξένους που δεν καταλάβαιναν. Την προηγούμενη μέρα ταξιδεύαμε και δεν ξέραμε αν θα γίνει ο τελικός».Για τη δική του παρουσία: «Το πρώτο εξάμηνο ήταν δύσκολο για μένα, όχι μόνο λόγω των τραυματισμών που είχα. Είχα πει ότι θέλω λίγο χρόνο. Δεν το έλεγα για δικαιολογία. Εμένα αυτό που ανησυχεί είναι τα γκολ. Θα ήθελα να βάλω περισσότερα. Η στατιστική κάποιες φορές δεν λέει την αλήθεια. Καλύτερο παράδειγμα το ματς με τον Ολυμπιακό. Μπήκα μέσα και δεν έβαλα γκολ, δεν έδωσα ασίστ, αλλά έκανα άλλη δουλειά. Εγώ έχω μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στην αλάνα, μαζί με τον Ναζλίδη και πιστεύω ότι ο Θωμάς δικαιούται κάποια παραπάνω πράγματα να πάρει από το ποδόσφαιρο».Για τη συνέχεια και τα play offs: «Στον τελικό δε μείναμε ικανοποιημένοι από την απόδοσή μας. Ο τελικός είναι πολύ δύσκολο να τον διαχειριστείς. Ο ποδοσφαιριστές δέχεται τεράστια πίεση. Στα πλέι οφ είναι διαφορετική η διοργάνωση και οι στόχοι. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι».Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός): Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος παίκτης (Rookie)Για το συναίσθημα του να αναδεικνύεται "Rookie of the year": «Φέτος ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για εμάς, ειδικά για τους μικρούς. Ήταν πρωτόγνωρο τόσο για τη Superleague, όσο και για τον Ολυμπιακό να αγωνίζονται τα νέα παιδιά. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και ήταν εξαιρετικό το συναίσθημα! Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά».Για το τι περίμεναν οι νέοι στην αρχή της σεζόν: «Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είναι μόνιμος πρωταθλητής. Έχουν υπάρξει πιο εύκολες σεζόν, όμως φέτος ήταν πολύ δύσκολη. Όταν ξεκίνησε η προετοιμασία, με τους υπόλοιπους της γενιάς μου περιμέναμε να παίξουμε κάποια παιχνίδια και να συμμετέχουμε σε μερικές αποστολές. Αυτό που γινόταν πάντα δηλαδή. Το να παίξουμε τόσο πολύ ήταν πρωτόγνωρο για εμάς, αλλά και για όλο τον κόσμο. Ήταν σημαντικό πως ήμασταν τρεις στην προετοιμασία (σ.σ. Ρέτσος, Μανθάτης, Ανδρούτσος) και στη συνέχεια προστέθηκαν οι Νικολάου και Σκαφίδας. Είμαστε μια παρέα έξω απ' το γήπεδο και είναι σημαντικό αυτό!...».Για τον Πάουλο Μπέντο: «Ο Πάουλο Μπέντο μας μιλούσε πολύ συχνά (σ.σ. στους μικρούς). Ήταν δίπλα μας και σε κάθε λάθος ή κακό αγώνα, μας στήριζε πραγματικά. Είναι πολύ σημαντική η ψυχολογία για τους μικρούς και μας βοήθησε πολύ!».Για τη συμβουλή του Ηλία Πουρσανίδη: «Ο Ηλίας Πουρσανίδης μου είχε πει ανεξαρτήτως της τεχνικής ή άλλων παραγόντων, πως πρέπει να μπαίνεις στον αγώνα και να δίνεις το 100%. Αν κερδίσει η ομάδα καλώς, αν χάσει "δεν πειράζει", το πιο σημαντικό είναι να είσαι καλά με τον εαυτό σου!».Για το ίνδαλμα του: «Μου άρεσε πολύ ο Μέλμπεργκ απ' τον Ολυμπιακό, αλλά μου αρέσουν και ο Τιάγκο Σίλβα και ο Μπονούτσι. Προσπαθώ να φτιάξω σταδιακά το δικό μου προφίλ. Θέλω να σταθώ στον Όλαφ Μέλμπεργκ γιατί τον έζησα από κοντά. Τον θαυμάζω σαν προσωπικότητα και σαν παίκτη φυσικά, θα ήθελα να κάνω μια καριέρα ανάλογη με τη δική του».Ο πιο δύσκολος αντίπαλος της σεζόν: «Ο Αραούχο είναι πολύ έξυπνος, γνωρίζει πως να τοποθετεί το σώμα του και εμένα με δυσκολεύουν αυτοί οι παίκτες. Ο Αραούχο και ο Αμπουμπακάρ της Μπεσίκτας ήταν οι πιο δύσκολοι αντίπαλοι. Δεν αγωνίστηκα βέβαια απέναντι στον Μάρκους Μπεργκ και νομίζω πως κι εκείνος θα ήταν πολύ δύσκολος αντίπαλος!».Για το καλύτερο κομπλιμέντο που του έκαναν φέτος και το σχόλιο που τον έριξε ψυχολογικά: «Με είχε πιάσει ένας φίλαθλος, 5-6 χρόνια μεγαλύτερος μου, μετά το τέλος ενός αγώνα και μου μίλησε πολύ προσωπικά και μου είπε δικά του πράγματα, καθώς πήγαινα στα αποδυτήρια. Με πήρε αγκαλιά και μου είπε πως το όνειρο του ήταν να παίξει στον Ολυμπιακό και πως είναι πολύ χαρούμενος που τα κατάφερα εγώ! Είπε πως είμαι το ίνδαλμα του και μακάρι να μείνω για πάντα στον Ολυμπιακό. Άκουσα πολλά φέτος, αλλά αυτό με συγκίνησε πραγματικά. Όσο για τα χειρότερα σχόλια, τα έχω ακούσει απ' τον αδερφό μου!».Αλέξανδρος Πασχαλάκης (ΠΑΣ Γιάννινα): Καλύτερη απόκρουσηΓια τον Μπεργκ: «Συγχαρητήρια στον Μπεργκ. Είναι εξαιρετικός επιθετικός. Τον τοποθετώ στον πιο δύσκολο που έχω αντιμετωπίσει, γιατί πατάει περιοχή, ξέρει πού πρέπει να βρίσκεται, έχει τρομερά πατήματα και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και με το κεφάλι και με τα πόδια. Είναι ότι χειρότερο για μία άμυνα να κάνει τέτοιες κινήσεις ένας σέντερ φορ. Τα γκολ που έχει βάλει εφέτος δεν είναι ίδια, έχει ποικιλία στο παιχνίδι του".Για το ότι είχε ξεκινήσει επιθετικός: «Σαν παιδάκι, μου άρεσε να παίζω στην επίθεση και να βάζω γκολ. Με ευχαριστούσε. Άλλαξε η τύχη, βέβαια. Σε ένα ματς έτυχε κάτω στην εστία γιατί χτύπησε ο τερματοφύλακας. Έπιασα ένα πέναλτι και από τότε δεν ξαναβγήκα».Για το αν κρατήσει ξανθό το μαλλί του: «Και να μην ήθελα, δεν με αφήνουν πλέον. Είναι γούρι».Για την απόκρουση στον αγώνα με την ΑΕΛ, που ήταν η καλύτερη της σεζόν: «Σε εκείνη τη φάση βλέποντας ακριβώς την πορεία της μπάλας. Βλέπω και τον αμυντικό μου, αλλά έχω φύγει γιατί η μπάλα προς το τέρμα. Εξ' επαφής γίνονται όλα, αλλάζει πορεία η μπάλα και λειτουργώ ενστικτωδώς. Προσπαθώ να μη χάνω ούτε λεπτό τη μπάλα από τα μάτια μου, γιατί ο στόχος των τερματοφυλάκων είναι αυτός».Για τη μεγάλη του εμφάνιση στο ματς με τον ΠΑΟΚ: «Ήταν όντως η καλύτερη εφετινή εμφάνιση. Είχα νευριάσει επίσης γιατί μας πίεζαν πολύ από την πρώτη στιγμή. Δεν πήραμε ανάσα, αλλά όλα εξελίχθηκαν μια χαρά».Για τον ΠΑΣ Γιάννινα: «Μεγαλώσαμε ως σύλλογος. Πήραμε το βάπτισμα του πυρός στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μας έμαθαν και εκτός συνόρων. Κάναμε πολύ καλό βήμα για να πούμε στις ομάδες που πάνε για Ευρώπη, ότι δηλώνουμε παρών και ότι στα επόμενα χρόνια θα παλεύουμε κι εμείς για αυτό το στόχο».Για το αν μείνει στον ΠΑΣ: «Έχω συμβόλαιο ένα ακόμα χρόνο. Είμαι πανευτυχής, έκανα μαγική σεζόν, την έζησα στο 100%. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος».Για τον τραυματισμό του Περιστερίδη: «Τραυματίστηκε στην προπόνηση, είναι πολύ κρίμα. Του εύχομαι περαστικά και να μας έρθει όσο πιο σύντομα γίνεται».Για το αν έρθει πρόταση στον ΠΑΣ και αν νιώθει έτοιμος για το βήμα να παίξει στο εξωτερικό: «Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής νιώθει ευχάριστα. Αν είναι και η ομάδα μου ικανοποιημένη οικονομικά, θα το συζητήσουμε. Οπωσδήποτε τον πρώτο λόγο τον έχει ο ΠΑΣ».Βαγγέλης Πλατέλλας (Ατρόμητος): Ενέργεια Fair Play στον αγώνα με τον ΗρακλήΓια το βραβείο Fair Play: «Ήταν μια φάση που έγινε πολύ γρήγορα και μετά το γκολ που πετύχαμε επί του Ηρακλή με δική μου ενέργεια πήγα στον αντίπαλό μου και χωρίς να το σκεφτώ τον αγκάλιασα κάνοντας αυτό που ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Αυτές οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες και είναι αλήθεια πως τις έχω περάσει κι εγώ! Γι' αυτό το λόγο πήγα μετά στον Κούρο βλέποντάς τον να έχει ξεσπάσει σε λυγμούς αφού η ομάδα του έκανε μια τεράστια προσπάθεια να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας και τον έχασε στο 91ο λεπτό. Μαθαίνω πως ο Κούρος είναι ένα πολύ καλό παιδί εκτός από καλός παίκτης και τώρα νιώθω πως έκανε το σωστό».Για το ότι έφυγε από την ΑΕΚ: «Ήταν μια δύσκολη σεζόν και εγώ πέρασα δύσκολα αφού μετά τα δύο γκολ που πέτυχα με τη φανέλα της ΑΕΚ στη Λάρισα βρέθηκα ανεξήγητα στο περιθώριο. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω όμως η μεταγραφή μου στον Ατρόμητο με βοήθησα να βρω σιγά - σιγά τον καλό εαυτό μου. Στο δρόμο με βρίσκουν φίλοι της ΑΕΚ και μου δίνουν συγχαρητήρια για την πορεία μου στο πρωτάθλημα λέγοντας πως με θέλουν στην ομάδα τους! Με αυτή έκανα ότι έπρεπε παίρνοντας την ομάδα από την Γ' εθνική ως την επιστροφή της στην Σούπερ Λίγκα».Για την παρουσία του στον Ατρόμητο: «Στον Ατρόμητο πήγαμε ως ένα σημείο καλά όμως κάπου τα χαλάσαμε στην πορεία. Ελπίζω στη νέα σεζόν να πάμε ακόμα καλύτερα. Εγώ έχω ένα ακόμη χρόνο με την ομάδα του Περιστερίου ελπίζοντας πως θα κάνω μια ακόμα καλύτερη σεζόν. Γενικά η καριέρα μου έχει πολλά απρόβλεπτα πράγματα και δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον. Είχα ξεκινήσει την καριέρα μου σαν αριστερό μπακ. Μετά ανέβηκα και έπαιξα πιο μπροστά στη μεσαία γραμμή για να φτάσω τώρα να παίζω περισσότερο ως πλάγιος επιθετικός».Βλάνταν Ίβιτς (ΠΑΟΚ): Καλύτερος προπονητήςΓια το αν στο ξεκίνημα της καριέρας του ως ποδοσφαιριστής είχε φανταστεί πως σε ηλικία σαράντα ετών θα ήταν ... προπονητής: «Για να είμαι ειλικρινής ... όχι. Οχι, όταν ξεκινούσα την ποδοσφαιρική μου καριέρα δε φανταζόμουν πως θα έκανα τη δουλειά που κάνω τώρα».Για το αν είναι πιο δύσκολο το να έχει να διαχειριστεί 25-26 ποδοσφαιριστές πλέον από τον καιρό που έπρεπε να κάνει κάτι ανάλογο μόνον για τον εαυτό του: «Έτσι είναι, έτσι ακριβώς ... σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο. Όταν ελέγχεις τόσα άτομα, όταν είσαι εσύ αυτός που πρέπει να τα κοντρολάρεις όλα ... Γιατί όταν είσαι παίκτης διαφορετικό είναι. Κι εκεί είσαι ένα κομμάτι της ομάδας αλλά τις περισσότερες φορές ακολουθείς το πρόγραμμα, ακολουθείς αυτό το οποίο ετοιμάζουν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με όλο το τιμ, αυτό που ετοιμάζουμε για κάθε μέρα. Όταν είσαι σ’ αυτή τη θέση που βρίσκομαι αυτήν τη στιγμή, στην προπονητική, η δουλειά είναι τελείως διαφορετική και υπάρχει φυσικά και περισσότερη δουλειά».Για το γεγονός της κατάκτησης του πρώτου τίτλου έπειτα από δέκα τέσσερα χρόνια κι εν όψει την έναρξης των πλέι οφ, για το αν έχει καταφέρει να «προσγειώσει» τους ποδοσφαιριστές του για την αγωνιστική συνέχεια: «Για μας από σήμερα ξεκίνησε μια καινούρια μέρα, μια μέρα για την οποία δουλέψαμε. Μάθαμε και την κλήρωση των πλέι οφ ... Καλό είναι που έχουμε πολλές ημέρες και μπορούμε να προετοιμαστούμε γι’ αυτό που μας περιμένει. Σίγουρα η διαδικασία των πλέι οφ είναι κάτι διαφορετικό από το πρωτάθλημα. Εχουμε δυνατά παιχνίδια, συνεχόμενα παιχνίδια κάθε τρεις μέρες έχεις ένα ντέρμπι. Το έχουμε ξανακάνει αυτό και θα είμαστε έτοιμοι γι’ αυτά τα παιχνίδια που είναι μπροστά μας».Για το αν είχε την ευκαιρία να ξαναδεί τον τελικό του Κυπέλλου: «Δεν έχω δει όλο το παιχνίδι, έχω δει φάσεις, έχω δει τα γκολ, έχω δει αυτές τις στιγμές που ήταν ... οι πιο σημαντικές στιγμές αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν έχω δει όλο το παιχνίδι, θα το κάνω τις επόμενες ημέρες».Για το τί ξεχώρισε και τί του έχει μείνει στο μυαλό όντας πλέον σαφώς πιο ήρεμος: «Κατ’ αρχάς να ξεκινήσουμε από το ... ξεκίνημα. Σίγουρα ότι κάποια πράγματα έχουν συμβεί πριν το παιχνίδι που δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, κανένας ο οποίος είχε συμμετοχή σ’ αυτόν τον τελικό γιατί αυτά τα πράγματα, αυτή η βία που υπήρχε πρέπει να σταματήσει, έπρεπε να έχει εξαφανιστεί από τα ελληνικά γήπεδα».Για το αν ο ίδιος κι οι ποδοσφαιριστές του φτάνοντας στο γήπεδο γνώριζαν τί είχε συμβεί: «Αργήσαμε να φτάσουμε, επειδή μας πήγαν από λάθος δρόμο κι εκεί που φτάσαμε όντας πεντακόσια μέτρα, ένα χιλιόμετρο μακριά από το γήπεδο φάνηκε από το λεωφορείο ότι γινόντουσαν μάχες πάνω σ’ αυτήν τη ... γέφυρα που είναι γύρω – γύρω από το γήπεδο. Οταν βλέπεις τέτοια πράγματα να συμβαίνουν και πηγαίνεις εκεί, σίγουρα δεν είναι ... ευχάριστο. Βέβαια, προσπαθήσαμε να είμαστε συγκεντρωμένοι για το παιχνίδι και προσπαθήσαμε να φτάσουμε όσο πιο γρήγορα στο γήπεδο γιατί είχαμε ήδη αργήσει. Οργανώσαμε άλλο δρομολόγιο, με άλλο λεωφορείο, τέλος πάντων φτάσαμε εκεί και ζητήσαμε από την ομάδα της Α.Ε.Κ. να αργήσει λίγο το παιχνίδι γιατί φτάσαμε στις 19.30 και 20.30 έπρεπε να ξεκινήσει ο τελικός».Για το αν κατάλαβε αν οι ποδοσφαιριστές του είχαν επηρεαστεί από όλα αυτά: «Σίγουρα οι παίκτες δεν ήταν συγκεντρωμένοι επειδή είχαμε ήδη αργήσει. Και γνωρίζετε ήδη πως όταν πας στο γήπεδο, εμείς πάντα προγραμματίζουμε να φτάνουμε μιάμιση ώρα πριν, επειδή υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Οι παίκτες πριν το παιχνίδι έχουν πράγματα που κάνουν μέσα στα αποδυτήρια κι ο καθένας πρέπει να τα κάνει κι ιδιαίτερα πριν από ένα τέτοιο παιχνίδι που ήταν τελικός και κάποιοι κάνουν μασάζ, κάποιοι κάνουν διατάσεις, κάποιοι κάνουν διαφορετικά πράγματα. Και γνωρίζοντας πως δε θα έχουμε χρόνο να προετοιμαστούν .... Βέβαια ευτυχώς κι ευχαριστώ την ομάδα της Α.Ε.Κ. η οποία δέχτηκε και κατάλαβε ότι αργήσαμε όχι γιατί αργήσαμε εμείς, αλλά ήταν λάθος απόφαση της Αστυνομίας που μας πήγε από αυτόν το δρόμο και οι διαιτητές δέχτηκαν ν’ αργήσει η σέντρα για να έχουμε κι εμείς χρόνο να προετοιμαστούμε έτσι όπως είναι νορμάλ. Να έχουν λίγο χρόνο οι παίκτες να κάνουν αυτά που κάνουν πριν αρχίσει ένα παιχνίδι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που όλοι θα θέλαμε να μην έχει γίνει αυτό γιατί ξανατονίζω το ποδόσφαιρο είναι κάτι άλλο, είναι γιορτή που ενώνει τους ανθρώπους και μακάρι να είναι ένα μάθημα, τελευταίο για όλους μας και για όλους όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο κι οι οποίοι είναι μέσα σ’ αυτό. Εύχομαι να είναι το τελευταίο γιατί τέτοιες εικόνες κανένας από εμάς δε θέλει να βλέπει».Για το αν θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει αντίδραση από τους ίδιους τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, όπως το να μη γίνει ένας τελικός σε τέτοια περίπτωση: «Ευθύνες πρέπει να πάρουμε όλοι. Ευθύνες πρέπει να πάρουμε όλοι που είμαστε στο ποδόσφαιρο. Και οι ομάδες, πρώτες και πάνω από όλα και όσοι διοργανώνουν κι έχουν διοργανώσει τον τελικό. Και η Αστυνομία είναι μέσα, γιατί κι η Αστυνομία είναι ένα κομμάτι του τελικού, αν μιλάμε για την ασφάλεια και πιστεύω ότι γι’ αυτήν την οργάνωση που πρέπει να υπάρχει για τέτοια παιχνίδια και για παιχνίδια τέτοιου ρίσκου πρέπει να είναι πιο ... συγκεκριμένα και καλύτερα, πιο δυνατά».Για το αν θεωρεί πως ο Π.Α.Ο.Κ. δίκαια κατέκτησε τον συγκεκριμένο τίτλο, κοιτώντας συνολικά την πορεία του μέσα στη σεζόν: «Πιστεύω πως αξίζαμε αυτόν τον τίτλο, δουλέψαμε σκληρά σε όλον τον χρόνο. Από την αρχή της χρονιάς είχαμε ... ‘σκυλιάσει’, είχαμε βάλει ως στόχο να πάρουμε έναν από τους δυο τίτλους που υπάρχουν εντός συνόρων ή Κύπελλο ή πρωτάθλημα. Το ένα το καταφέραμε και θα έλεγα δίκαια, το άλλο θα έλεγα πως ήμασταν πολύ κοντά, τα τελευταία δεν ξέρω πόσα χρόνια ο Π.Α.Ο.Κ. δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο ήταν φέτος. Γνωρίζουμε όλοι πως όταν τελείωσε ο πρώτος γύρος βρισκόμασταν στην ένατη θέση κι ήμασταν δέκα επτά – δέκα οκτώ βαθμούς πίσω από τον πρώτο. Στο δεύτερο γύρο έχουμε διορθώσει πολλά πράγματα, έχουμε κερδίσει σχεδόν δέκα τέσσερα παιχνίδια, μόνον ένα έχουμε χάσει και δυο – τρία είχαμε ισοπαλίες. Δε λέω ότι στον πρώτο γύρο δεν παίξαμε καλά αλλά σε πολλά παιχνίδια δεν πήραμε αυτά που θα έπρεπε βάσει της εμφάνισής μας στον αγωνιστικό χώρο και βάσει ευκαιριών».Για το αν είναι δύσκολο για μια ελληνική ομάδα να διαχειριστεί εξίσου ... αποτελεσματικά με πρωταγωνιστικό ρόλο τις εντός κι εκτός συνόρων διοργανώσεις: «Συμφωνώ ... γιατί όταν έχεις να διαχειριστείς τρεις διοργανώσεις κι όταν έχεις δώδεκα – δέκα τρεις καινούργιους παίκτες δεν είναι καθόλου εύκολο κι όποιοι είναι μέσα στο ποδόσφαιρο κι όποιοι ασχολούνται και κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνω κι εγώ γνωρίζουν τί θέλω να πω. Βέβαια όσο προχωρούσε το πρωτάθλημα κι οι υποχρεώσεις ήταν λιγότερες για μας κι όταν λέω λιγότερες εννοώ όταν τελείωσε η Ευρώπη είχαμε σίγουρα και καλύτερα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο. Παίξαμε όλη τη σεζόν σχεδόν Τετάρτη – Κυριακή. Οταν αποκλειστήκαμε από τη Σάλκε, συνέχισε το Κύπελλο και σχεδόν όλο το χρόνο είχαμε κάθε τρεις – τέσσερις ημέρες παιχνίδια. Εννοείται πως υπάρχει κούραση αλλά πιστεύω ότι όσον αφορά κι αυτό αν γυρίσουμε πίσω και δούμε πέρσι πως ήμασταν πρωταθλητές στις ... θλάσεις, είχαμε σαράντα θλάσεις πέρυσι και στο τέλος μείναμε χωρίς παίκτες και πλέι οφ τελειώσαμε δεν ξέραμε κι εμείς πώς ... Φέτος – ευτυχώς – είχαμε μόνο μια θλάση».Για το συγκεκριμένο ... μικρό θαύμα της απίστευτης μείωσης των μυϊκών τραυματισμών: «Είχαμε δυο θλάσεις στον ίδιο παίκτη, τον Κάμπος. Εχουμε αλλάξει πολλά πράγματα, σχεδόν όλο το ιατρικό τιμ, ήρθαν καινούριοι άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ όσον αφορά τις αποκαταστάσεις ... Εννοείται πως όλο αυτό από την ομάδα έχει ξεκινήσει, γιατί από την ομάδα έχουμε αρκετά καινούρια μηχανήματα, έχουμε διαμορφώσει το προπονητικό κέντρο, έχουμε τώρα τις εγκαταστάσεις που πρέπει να έχει μια επαγγελματική ομάδα και μια ομάδα του επιπέδου του Π.Α.Ο.Κ. Αυτό έχει γίνει από το Σεπτέμβριο και μετά, είναι όλα όσον αφορά την οργάνωση, αυτό είναι».Για το γεγονός πως αν λάβει κανείς υπ’ όψη τους μείον τρεις βαθμούς που ξεκίνησε ο Π.Α.Ο.Κ. το πρωτάθλημα, έμεινε μόνον τρεις (σ.σ. βαθμούς) μακριά από το πρωτάθλημα. Τί κρίνει ο ίδιος πως λείπει κι αν αυτός είναι ο επόμενος στόχος: «Δεν κρυβόμαστε από τις απαιτήσεις που έχουμε. Σίγουρα ο καθένας από εμάς θέλει τίτλο στον Π.Α.Ο.Κ. Δουλέψαμε και φέτος, δουλεύουμε και θα δουλέψουμε ... Φέτος καταφέραμε να κάνουμε πρώτο βήμα. Έχουμε καταφέρει να πάρουμε ένα τρόπαιο έπειτα από δέκα τέσσερα χρόνια. Ήμασταν τρεις βαθμούς κάτω από τον πρώτο και πιστεύω πως όσο προχωράνε τα χρόνια ο Π.Α.Ο.Κ. έχει ένα καλό σχέδιο. Πιστεύω ότι μετά από πολλά χρόνια, ξανατονίζω μετά από πολλά χρόνια ο Π.Α.Ο.Κ. έχει έναν καλό τεχνικό διευθυντή ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και μαζί του έχω κάνει μεταγραφές. Γνωρίζετε ότι πέρσι, μετά από τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ ο κ. Σαββίδης μου εμπιστεύτηκε τη θέση στην οποία βρίσκομαι τώρα. Δεν είχαμε πολύ χρόνια να σχεδιάσουμε τη μεταγραφική περίοδο αλλά ευτυχώς αυτός ο άνθρωπος είχε δουλέψει από πριν κι έχει καταφέρει να μου προσφέρει σε κάθε θέση την οποία χρειαζόμασταν τρεις – τέσσερις επιλογές κι έπρεπε να διαλέξω έναν εξ αυτών. Είναι μια συνολική δουλειά, μια δουλειά ομαδική που έχουμε κάνει κι ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στον ίδιο και στους παίκτες οι οποίοι έχουν βγάλει όλον αυτόν το χρόνο και τους αξίζουν περισσότερα συγχαρητήρια από όλους, το τεχνικό τιμ, το ιατρικό τιμ και βέβαια στον ιδιοκτήτη της ομάδας ο οποίος έχει καταφέρει έπειτα από πέντε χρόνια να πάρει έναν τίτλο με την αξία του κι έχει κάνει αυτήν την ομάδα να μπορεί να νιώθει ασφαλής και να μπορεί να είναι μεγάλη ομάδα».Για το ποιά ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της σεζόν για τον ίδιο: «Η ευτυχέστερη ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου αλλά υπήρχαν κι ορισμένα πολύ σημαντικά παιχνίδια που τα περισσότερα από αυτά έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε και στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα. Παράδειγμα στην Ευρώπη ήταν αυτό το παιχνίδι που μας έδωσε την ευκαιρία να προκριθούμε στην επόμενη φάση, με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία, που ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι από την πλευρά μας. Μια μεγάλη νίκη που ουσιαστικά μας έχει οδηγήσει να παίξουμε την πρόκριση στον τελευταίο αγώνα με τη Λίμπερετς στην έδρα μας, το οποίο κερδίσαμε και προκριθήκαμε. Αυτό κάναμε ... Όταν μιλάμε για το πρωτάθλημα, πάντα οι νίκες κόντρα στις μεγάλες ομάδες, στα ντέρμπι είναι αυτές που σου δίνουν αυτοπεποίθηση, σου δίνουν δύναμη ... και στους παίκτες και στον προπονητή και πιστεύω πως όλο αυτό είναι κάτι που μας δείχνει να μπορούμε να σταθούμε και να κυνηγάμε από εδώ και πέρα και μεγαλύτερα πράγματα. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές, σίγουρα όταν έχεις ένα χρόνο πίσω από σένα υπάρχουν και τέτοιες. Κάθε ήττα είναι δύσκολη στιγμή. Κάθε ήττα είναι που σου αφήνει πικρή γεύση. Ευτυχώς φέτος δεν είχαμε πολλές, λίγες είχαμε και με τη δουλειά με προσπάθεια προσπαθήσαμε να τις ξεπεράσουμε γρήγορα και ξεπερνιούνται με τις νίκες. Κι ευτυχώς είχαμε πολλά παιχνίδια κι όταν έχεις πολλά συνεχόμενα παιχνίδια κι αυτό μπορείς να ξεπεράσεις με δυο – τρεις νίκες πιο εύκολα».Για το αν έχει μετανιώσει για κάτι που έχει πει ή έχει κάνει: «Σίγουρα υπάρχει. Καταλαβαίνουμε όλοι, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ήταν η πρώτη μου χρονιά και είμαι άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να λέει τα πράγματα όπως βλέπει. Δεν κρύβομαι ποτέ, ευθύνες παίρνω εγώ και μπορείς κάποιες φορές, κάποιες δηλώσεις να ήταν λίγο απότομες αλλά σίγουρα κι αυτό είναι μια εμπειρία κι αυτό είναι ένα κομμάτι που μαθαίνεις και ... λάθη κάνουμε όλοι, όπως κάνουν λάθη κι οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο όπως κι εσείς κάνετε λάθη στη δουλειά σας έτσι κάνουμε κι εμείς. Γνωρίζω ότι κάποια πράγματα θα μπορούσα να τα έχω πει διαφορετικά αλλά στα περισσότερα από ότι έχω πει τα υποστηρίζω, ουσιαστικά όλα όσα είπα αλλά θα μπορούσα να τα έχω πει με διαφορετικό τρόπο. Είναι μια εμπειρία, ιδιαίτερα όταν τελειώνει το παιχνίδι κι όταν είσαι ... θερμός, όταν ζεις έντονα το παιχνίδι όπως το ζω εγώ, σίγουρα κάποιες φορές κάποια πράγματα μπορεί να σου ξεφύγουν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δουλέψεις και προσπαθώ να δουλεύω πάνω και σ’ αυτό κι είμαι σίγουρος πως στη συνέχεια θα διορθωθούν».Για το συγκεκριμένο βραβείο: «Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι εγώ αυτός ο οποίος ο κόσμος τον έχει ψηφίσει ως καλύτερο προπονητή, μέσα σε τόσους πολλούς προπονητές, όσοι δουλεύουν στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη μου χρονιά, είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό και ήθελα να ευχαριστήσω όσους με έχουν ψηφίσει, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, βέβαια τους παίκτες που αν δεν ήταν αυτοί δε θα υπήρχε αυτή η στιγμή. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους με τους οποίους έχω συνεργαστεί, αυτούς που συνεργάζομαι κι αυτό είναι κάτι μεγάλο, τεράστιο για μένα και συνιστά μεγάλη ευθύνη, γιατί σ’ αυτήν τη δουλειά μαθαίνεις καθημερινά, παίρνεις ιδέες κι είναι κάτι που θα μου δώσει κουράγιο για να συνεχίσω και να προσπαθώ να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος».Άγγελος Αναστασιάδης - Βραβείο καλύτερης δήλωσης - (αφιέρωσε την πρώτη νίκη του με την ομάδα της Α.Ε.Λ., στον προκάτοχο του Σάκη Τσιώλη)Για το βραβείο του: «Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου και εσάς για το βραβείο. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Πρέπει να τιμάς τους ανθρώπους που έχουν αφήσει το στίγμα τους και δεν πρέπει να τους θυμόμαστε μόνο στις χαρές, αλλά και όταν απουσιάζουν. Ήταν χρέος για εμένα».Για την απομάκρυνση του απ' την Α.Ε.Λ.: «Δεν γνωρίζω ακόμα γιατί έφυγα ή μάλλον γιατί με έδιωξε (σ.σ. ο κ. Κούγιας). Δεν με έχει ενημερώσει κανείς και δεν έδιωξε μόνο εμένα, αλλά και τους προπονητές της Κ-17, Κ-20, έδιωξε όλον τον κόσμο. Οι δικαστές δεν έχουν βγάλει ακόμα απόφαση αν με έδιωξε, γιατί ο κύριος Κούγιας έστειλε ένα εξώδικο και ισχυρίζεται πως εγώ έφυγα».Αν έχει μετανιώσει για κάποια απ' τις δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν: «Έχω μετανιώσει πιο πολύ για πράγματα που έχω κάνει και όχι για εκείνα που έχω πει. Εκείνο που έχει στιγματίσει την καριέρα μου είναι πως ποτέ δεν έριξα ευθύνες σε κανέναν. Πάντα αναλάμβανα τις ευθύνες μιας ήττας. Υπάρχουν παιδιά που έχουν βγει και μιλήσει εναντίον μου, αλλά εγώ δεν έχω καταφερθεί ποτέ εναντίον τους».Για το φετινό πρωτάθλημα: «Ήταν ένα πρωτάθλημα που όπως είχα αναφέρει μετά το ματς της Α.Ε.Λ. με τον Ολυμπιακό, στο οποίο κάθε ομάδα θα μπορούσε να κερδίσει τον πρώτο. Αποδείχτηκε αυτό στην περίπτωση του Ηρακλή, που δεν έχασε απ' τον Παναθηναϊκό, απ' τον ΠΑΟΚ και πολύ δύσκολα κέρδισε ο Ολυμπιακός».Για τον τελικό του κυπέλλου: «Πάλι τα ίδια! Είναι ντροπή και κατάντια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μας βλέπει όλος ο κόσμος και δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Μας πάει χρόνια πίσω και η FIFA και η UEFA είναι με το δάκτυλο στη σκανδάλη. Μόνο κακό μας κάνει αυτό. Το αγωνιστικό κομμάτι δεν έχει σχέση με όλα αυτά. Οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές δεν προκάλεσαν για όλα αυτά και καταλαβαίνετε πως δεν υπήρχε λόγος για όλα αυτά!».Για τον ΠΑΟΚ: «Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να ασχολείται με τις υπόλοιπες ομάδες οι οποίες θα κάνουν ό,τι περνάει απ' το χέρι τους για μα φτιάξουν μια ισχυρή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να ασχοληθεί κι εκείνος με το ίδιο αντικείμενο. Πλέον είναι μέσα στην διεκδίκηση των στόχων, όπως ήταν πάντα βέβαια. Το αν θα τους κατακτήσεις ή όχι, παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Πρέπει πρώτα να λύσεις τα δικά σου θέματα».Για το μέλλον του: «Δεν γνωρίζω το μέλλον μου. Μάνατζερ δεν έχω και ακόμα πρόταση από καμία ομάδα. Ψέματα δεν έμαθα να λέω στη ζωή μου. Απ' τη στιγμή που δεν υπάρχει ομάδα να με καλέσει για δουλειά, σημαίνει πως υπάρχουν άλλες επιλογές και κάποιοι είναι καλύτεροι από εμένα. Αν υπάρξει πρόταση θα είμαι στη Superleague, γιατί είμαι άρρωστος με το ποδόσφαιρο».Για τη NOVA και τη συνεισφορά της στο ελληνικό πρωτάθλημα: «Πολλές φορές τα έχω βάλει με συναδέλφους σας, αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Το κανάλι σας στηρίζει το πρωτάθλημα. Σας εκτιμώ γιατί η Nova είναι αυτή που στηρίζει το πρωτάθλημα. Χωρίς τα χρήματα της, τα πράγμα δεν ρέει. Σε μια κατάσταση της κοινωνίας, όπου ο κόσμος δυσκολεύεται να επιβιώσει, θα πρέπει να αναφέρουμε και αυτούς που μας ταϊζουν! Εσείς μας ταϊζετε!».