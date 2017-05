Σε ρυθμούς play off το «τριφύλλι»

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τα εφετινά play off του πρωταθλήματος, με τον Μαρίνο Ουζουνίδη να θέλει από τους παίκτες του να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, προκειμένου να κατακτήσουν την κορυφή. Οι «πράσινοι» θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους την ερχόμενη Κυριακή στη Νέα Σμύρνη, με αντίπαλο τον Πανιώνιο και ο Έλληνας τεχνικός θέλει τη νίκη, προκειμένου να κάνει το πρώτο βήμα η ομάδα του για την εξασφάλιση του εισιτηρίου που οδηγείς τα προκριματικά του Champions League.



Ο Έλληνας τεχνικός έχει ρίξει το βάρος στη διόρθωση των λαθών που έχει παρατηρήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης και στην τόνωση της ψυχολογίας τους, προκειμένου να παρουσιαστούν πανέτοιμοι για το μίνι πρωτάθλημα. Ο Ουζουνίδης αποφάσισε να πραγματοποιούνται και απογευματινές προπονήσεις το προσεχές διάστημα, προκειμένου να είναι απολύτως έτοιμοι οι «πράσινοι» για τις αναμετρήσεις των play off. Ο Έλληνας τεχνικός δεν υπολογίζει για τα play off του εφετινού πρωταθλήματος, στον Ρόμπιν Λουντ, ο οποίος τραυματίστηκε στην προπόνηση της Δευτέρας και έχει υποστεί διάστρεμμα.