Επιχείρηση ανασύνταξης στην ΑΕΚ

Να τονώσει την ψυχολογία των παικτών του και να στρέψει την προσοχή τους στα play off του πρωταθλήματος, θέλει ο Μανόλο Χιμένεθ, μετά τον χαμένο τελικό στον Πανθεσσαλικό Στάδιο. Ο Ισπανός τεχνικός ήταν απογοητευμένος από την ήττα της ομάδας του και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, όμως θέλει από τους παίκτες του να τα δώσουν όλα στα play off του πρωταθλήματος, προκειμένου να κατακτηθεί η πρώτη θέση, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.Ο Χιμένεθ θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τους παίκτες της Ένωσης τη Δευτέρα και ουσιαστικά θα ξεκινήσει την προετοιμασία για τα play off. Στόχος των «κιτρινόμαυρων» είναι να ξεκινήσει όσο το δυνατόν αργότερα η προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο και να αυξηθεί ο χρόνος διακοπών των παικτών, αλλά και ο χρόνος που θα έχει η διοίκηση της ομάδας για την ολοκλήρωση των μετεγγραφικών κινήσεων, μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας.Παράλληλα, οι ιθύνοντες της Ένωσης περιμένουν τις εκθέσεις από τα όσα έγιναν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και θα ετοιμάσουν την υπερασπιστική γραμμή τους. Στόχος τους είναι να πετύχουν τη μικρότερη δυνατή τιμωρία για τα επεισόδια πριν την έναρξη του τελικού με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.