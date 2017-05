Κατά της αναβολής των play off οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει πως είναι κατά της αναβολής των play off του πρωταθλήματος, σχετικά με την υπόθεση των εφέσεων που έχουν καταθέσει Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, για την τιμωρία των «ερυθρολεύκων».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι «πράσινοι» υπογραμμίζουν πως επιθυμούν να ξεκινήσουν τα play off στην ημερομηνία που έχουν οριστεί, δηλαδή την Τετάρτη 10 Μαΐου.



Για να ξεκινήσουν τα play off, θα πρέπει να επικυρωθεί η βαθμολογία από τη Super League, κάτι με το οποίο δε συμφωνεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πιστεύει στην αφαίρεση βαθμών του Ολυμπιακού, κάτι που ίσως του δώσει τον τίτλο του πρωταθλητή. Μέχρι να εκδικαστούν οι εφέσεις, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να ζητήσει να μην επικυρωθεί η βαθμολογία, αλλά να μη ξεκινήσουν και τα play off του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του επιθυμεί να ολοκληρωθούν τα play off στον προβλεπόμενο χρόνο, έτσι ώστε να προχωρήσει κανονικά ο προγραμματισμός και να έχουν οι παίκτες το απαραίτητο χρονικό περιθώριο, για να ξεκουραστούν, εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.