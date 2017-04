Μιλόγεβιτς: "Ένα μπράβο σε όλους" (video)

Μετά το ματς στη Νέα Σμύρνη ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς τόνισε πως αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους για την πορεία της ομάδας ενώ ο Δημήτρης Φαράντος ανέφερε πως ο Λεβαδειακός κέρδισε την πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος.



Αναλυτικά:



Μιλόγεβιτς: - τους παίκτες που είδε από το σημερινό ματς: «Μετά το Πάσχα περίμενα αυτά τα δύο παιχνίδια και γι' αυτό ήθελα πριν το Πάσχα να έχουμε τελειώσει και μαθηματικά με τα play off. Ήθελα να δώσω την ευκαιρία σε κάποια παιδιά που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής. Είδα κάποια πράγματα στα ματς με Κέρκυρα και Λεβαδειακό. Σίγουρα δεν μου αρέσει να χάνω, όμως είμαι σε γενικές γραμμές ευχαριστημένος».



-την πολύ καλή παρουσία της ομάδας του στη σεζόν: «Φέτος ήταν μία εκπληκτική χρονιά για τον Πανιώνιο. Αξίζαμε φέτος να τα καταφέρουμε. Είμαι περήφανος για ότι πετύχαμε. Ήταν στόχος μας να βγούμε πριν τον Πάσχα στα play off, να καθαρίσουμε και με τις κάρτες. Από την Τρίτη θα ετοιμαστούμε για τα παιχνίδια των play off. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην διοίκηση μας κ. Ζαάμάνη και κ. Δάρα, ότι κάνουν το κάνουν με πολύ αγάπη. Έχουν πει ότι δεν είναι επαγγελματίες πρόεδροι, όμως ξοδεύουν πολύ χρόνο στην ομάδα. Συγχαρητήρια σε όλους, στους φιλάθλους μας, στους Πάνθηρες, στους υπαλλήλους στα γραφεία, στο τιμ μου, σε όλους. Φυσικά συγχαρητήρια και σε όλους τους παίκτες μας. Τον Δεκέμβριο χάσαμε τον Καρίμ και μετά χάσαμε και τον Ενγκόγκ, δυστυχώς. Επίσης χάσαμε και τον Πατσατζόγλου για όλη τη σεζόν. Ξανά συγχαρητήρια σε όλο τον Πανιώνιο. Είμαστε όλοι περήφανοι για την ομάδα και ότι πετύχαμε. Τώρα έχουμε το δεύτερο μέρος, τα Play off, που παίζουμε με τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό που είμαστε εδώ και θα δώσουμε τα πάντα για ότι καλύτερο. Δεν φοβόμαστε κανέναν, σεβόμαστε όλες τις ομάδες. Θα έχουμε έξι ωραία παιχνίδια».



-τον στόχο στα play offs: «Εγώ πάντα θέλω το μέγιστο, το καλύτερο που υπάρχει. Πολλές φορές λέμε ότι θέλουμε να νικάμε όλα τα παιχνίδια, αλλά δεν ξέρουμε που θα βγει. Θα παίξουμε όπως παίζουμε όλη τη σεζόν, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, θα κοιτάξουμε όλες τις ομάδες στα μάτια. Και με αυτό τον κόσμο δεν φοβόμαστε. Νομίζω ότι οι ομάδες που είναι στα play off ήταν οι καλύτερες της σεζόν φέτος. Είμαι περήφανος που για δεύτερη σεζόν η ομάδα μπήκε στην πεντάδα. Από την πρώτη στιγμή εγώ πίστευα ότι θα βγούμε εδώ που είμαστε τώρα».



- το αν ξεχωρίζει κάποιες νίκες: «Είναι δύσκολο να ξεχωρίσω νίκες, όλες είναι υπέροχες. Εγώ μετράω ότι είχαμε διάρκεια όλη τη χρονιά. Δεν είχαμε αυτή την καμπύλη μέσα στη σεζόν. Από την αρχή της χρονιάς μέσα στον στόχο μας ήμασταν, στην πρώτη πεντάδα. Θεωρώ ότι τα παιχνίδια στην Τούμπα και στην Λεωφόρο αν δεν είχαμε χάσει, όπως είχαμε χάσει κιόλας, θα τελειώναμε την σεζόν στην 2η θέση. Στα παιδιά είχα πει από την αρχή ότι πρέπει να δεχόμαστε το κάθε αποτέλεσμα, δεν παίζαμε μόνοι μας, είχαμε και αντίπαλο. Έχουμε κάνε φέτος μεγάλες εκτός έδρας νίκες, είναι σημαντικό αυτό. Όπως παίζαμε στην έδρα μας έτσι παίζαμε και εκτός, δεν φοβόμασταν τον αντίπαλο».



- το αν εντόπισε χαλαρότητα των ποδοσφαιριστών του: «Κανένα παιχνίδι φέτος δεν παίξαμε χαλαρά. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια τα τελευταία είχα την ευκαιρία να δω και τα άλλα παιδιά, μακάρι να είχαμε και άλλες φορές μέσα στη σεζόν να μπορούσαμε να δούμε κάποια παιδιά. Τώρα είμαστε πλήρεις δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τιμωρία τώρα. Για εμένα σε αυτά τα ματς ναι μεν δεν θέλαμε να χάσουμε, όμως αυτά που ήθελα να δω, αυτά είδα».



- τα προβλήματα των Ταπόκο-Καθάριου: «Του Ταπόκο γύρισε λίγο ο αστράγαλος, ο Καθάριος από την ένταση του αγώνα περισσότερο».



Φαράντος: "Να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά. Νομίζω ότι άξιζαν σήμερα τη νίκη, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, μία από τις καλύτερες, ενδεχομένως την πιο σταθερή του πρωταθλήματος. Συγχαρητήρια στα παιδιά".