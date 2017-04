Στο Football 4 Friendship ο Παναθηναϊκός

Τη συμμετοχή του στο διεθνές κοινωνικό πρόγραμμα Football For Friendship εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός.



Οι πράσινοι αναφέρουν χαρακτηριστικά:



«Πιστός στις αξίες και τα ιδανικά του, ο Παναθηναϊκός δήλωσε, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ποδοσφαίρου και Φιλίας, ενεργά την συμμετοχή του στο διεθνές κοινωνικό πρόγραμμα Football For Friendship, που υλοποιείται από την Gazprom από το 2013.

Η Παγκόσμια Ημέρα του Ποδόσφαιρου και της Φιλίας (25 Απριλίου) ανακηρύχθηκε το 2014 από τους νεαρούς πρεσβευτές του Διεθνούς Παιδικού Κοινωνικού Προγράμματος «Ποδόσφαιρο για τη Φιλία» με την υποστήριξη της FIFA και της UEFA. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας όλοι όσοι μοιράζονται σημαντικές αξίες, όπως η ισότητα, η ειρήνη και ο σεβασμός για άλλους πολιτισμούς, φορούν ένα μπλε-πράσινο βραχιόλι Φιλίας στο χέρι τους.



Στην Ελλάδα, η Παγκόσμια Ημέρα του Ποδόσφαιρου και της Φιλίας γιορτάστηκε σε κλίμα ενθουσιασμού και χαράς με έναν παιδικό φιλικό αγώνα, στον οποίο κήρυξε την έναρξη των ενεργειών του Ποδοσφαίρου για την Φιλία, ο Πρωταθλητής Ευρώπης 2004 και νυν τεχνικός διευθυντής της ακαδημίας του Παναθηναϊκού, Τάκης Φύσσας. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ο Μάρκος Σπαθάρης από την «πράσινη» ακαδημία, και ο μικρός δημοσιογράφος Θανάσης Γεωργούλιας, θα ταξιδέψουν στην Αγία Πετρούπολη, της Ρωσίας για να λάβουν μέρος στο Διεθνές Τουρνουά Football For Friendship και να παρακολουθήσουν τον τελικό του Confederations Cup με την υποστήριξη της FIFA και της UEFA, στις 02/07/2017.



Ο κ. Φύσσας δήλωσε για τη συμμετοχή του ίδιου και του Παναθηναϊκού στο πρόγραμμα: «Ο Παναθηναϊκός συμμετέχει ενεργά σε κάθε προσπάθεια που φέρνει το ποδόσφαιρο και τις αξίες του πιο κοντά στα νέα παιδιά. Και για εμένα προσωπικά, είναι μεγάλη χαρά και τιμή να συμμετέχω σε αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία της Gazprom. To Κοινωνικό Παιδικό πρόγραμμα «Ποδόσφαιρο για τη Φιλία» ενώνει μικρούς και μεγάλους με τις βασικές ανθρώπινες αξίες και τα αθλητικά ιδεώδη και δίνει σε όλο τον κόσμο την ευκαιρία να γνωρίσει τον μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου. Σήμερα, την Παγκόσμια Ημέρα του Ποδοσφαίρου και της Φιλίας, μέσα από μια σεμνή και χαρούμενη εκδήλωση, μεταδώσαμε και εμείς από την Ελλάδα το μήνυμα της φιλίας, της ειρήνης, του σεβασμού της διαφορετικότητας».



Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη του παιδικού ποδοσφαίρου, προάγοντας την ανοχή και τον σεβασμό των διαφορετικών πολιτισμών και εθνικοτήτων μεταξύ παιδιών από διαφορετικές χώρες Οι βασικές αξίες που υποστηρίζουν και προωθούν οι συμμετέχοντες είναι η φιλία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η υγεία, η ειρήνη, η πίστη, η νίκη, η παράδοση και η τιμή. Ο συμβολισμός αυτών, έγινε με την ανταλλαγή μπλε και πράσινων βραχιολιών, του ήσυχου ουρανού και του γηπέδου που είναι προσβάσιμο σε όλους.



Στις εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν διάσημές προσωπικότητες όπως: ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Franz Beckenbauer, ο Αφρικανός επιθετικός Didier Drogba, ο Σέρβος αμυντικός Branislav Ivanovich, ο Ολλανδός επιθετικός Dirk Kuyt, ο Ρώσος επιθετικός Andrey Arshavin, Ο ισπανός αμυντικός Michel Salgado, o Πορτογάλος τερματοφύλακας Vitor Bahia και άλλοι διεθνείς αστέρες του ποδοσφαίρου».



