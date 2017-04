Γαλλικό αφιέρωμα για τον Πανιώνιο

Η γαλλική ιστοσελίδα footballski.fr σε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον Πανιώνιο, αναδεικνύει την ιστορία του συλλόγου και αναφέρεται σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που την σημάδεψαν με τίτλο: "Πανιώνιος, η ιστορία της κληρονομιάς".



Αναλυτικά η μετάφραση του άρθρου:



Αρκεί να περπατήσει κανείς στις γειτονίες της Νέας Σμύρνης, περιοχή της Αθήνας, για να καταλάβει τι αντιπροσωπεύει ο Πανιώνιος για τον κόσμο. Φρέσκες «ταγκιές» και υπογραφές σε αφθονία, με τα χαρακτηριστικά χρώματα της ομάδας, μπλε και κόκκινο.



Ωστόσο αυτή η γειτονιά φιλοξενεί κάτι περισσότερο από μία ομάδα ποδοσφαίρου.



Πρόκειται για ένα στοιχείο που αποτελεί σημαντική συνιστώσα της Ελλάδας, τους απόγονους των προσφύγων της Σμύρνης και της Ιωνικής πλευράς της Μικράς Ασίας που κατέφθασαν το ’30 στην Ελλάδα. Ο Πανιώνιος, λοιπόν, έχει το βάρος της ιστορίας στις πλάτες του και οφείλει να το ανυψώσει στην ευρωπαϊκή σκηνή την επόμενη χρονιά.



Το παραπάνω είναι μια όμορφη ιστορία που έπρεπε να πραγματοποιηθεί τη χρονιά που πέρασε. Υπό τις οδηγίες του Μαρίνου Ουζουνίδη, ενός εκ των κορυφαίων Ελλήνων προπονητών αυτή τη στιγμή στη χώρα, ο Πανιώνιος έφτασε μέχρι τα Play Off του ελληνικού πρωταθλήματος, όπου αναδείχθηκε 5ος στην τελική κατάταξη. Παρόλα αυτά υπέφερε το «κόψιμο» της UEFA, αφού για οικονομικούς λόγους δεν δόθηκε η ευρωπαϊκή άδεια με αποτέλεσμα να επωφεληθεί από αυτό ο ΠΑΣ Γιάννινα. Η Ευρώπη λοιπόν, θα μπορούσε στη συνέχεια να ανακαλύψει αυτό το ασυνήθιστο club, το οποίο βρίσκεται στα νότια προάστια της πρωτεύουσας, διαθέτει στάδιο 12.000 θέσεων και γνωρίζει στην ουσία του το ποδόσφαιρο.



Η ποδοσφαιρική Ευρώπη θα ανακάλυπτε χωρίς αμφιβολία ένα άρτια δομημένο σύνολο που φέρει στις πλάτες του το βάρος της Ιστορίας. Ιδρύθηκε το 1890 με το όνομα «ΟΡΦΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» , μετονομάστηκε σε ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (εν συντομία ΠΓΣΣ) και κρατάει τις ρίζες της στη Σμύρνη. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Εποχής, η ελληνική παρουσία είναι σημαντική και το ελληνικό στοιχείο στην αθλητική παιδεία παραμένει ηχηρό με πολλές ουσιαστικές δομές να αναδύονται. Ο Σύλλογος έρχεται λοιπόν να προσθέσει μια διαφορετική γραμμή πολιτιστικής κληρονομιάς στην πλούσια ιστορία του, τη δύσκολη αυτή εποχή.



Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ



Το 1922 σημειώνεται μια στροφή στη Ιστορία της χώρας κατά συνέπεια και στον Πανιώνιο. Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1919 τελειώνει 3 χρόνια αργότερα. Η Συνθήκη των Σεβρών το 1920, αλλάζει τα δεδομένα και ορίζει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να παραχωρήσει εδάφη της Ανατολής και της Θράκης στην Ελλάδα. Ο Μουσταφά Κεμάλ και οι Εθνικιστές δεν αναγνώρισαν ωστόσο τη Συνθήκη και αποφάσισαν να πολεμήσουν για την ανάκτηση των συγκεκριμένων εδαφών. Στη διάρκεια 3 χρόνων πολέμου και μαχών, ο ελληνικός στρατός υποφέρει μια βαριά ήττα.



Η Συνθήκη των Σεβρών αμφισβητείται και ακολουθεί η Συνθήκη της Λωζάννης που αναγκάζει την Ελλάδα να επιστρέψει τις «κερδισμένες» περιοχές, που ορίζονταν το 1920.



« Ο Πρόεδρος του Συλλόγου εκείνης της εποχής, ήταν η μασκότ της ομάδας όταν ήταν νέος. Δεν σταματούσε να μας μιλάει και να μας κάνει να αντιληφθούμε, σε ιστορικό επίπεδο, το μέγεθος και τις αξίες του Συλλόγου.»



Η κατάσταση αυτή επηρεάζει βαθιά την ελληνική κοινωνία καθώς ο διωγμός του ελληνικού πληθυσμού προκαλείται ύστερα από στρατιωτική σύγκρουση. Συγκεκριμένα, 1,3 εκατομμύρια Έλληνες από την Τουρκία έναντι 385.000 Τούρκων που διέμεναν στην Ελλάδα. Οι εκδιωγμένοι κατευθύνονται κυρίως στη Δυτική Θράκη, τη Μακεδονία και την Αττική, εκεί που βρίσκουμε και τη Νέα Σμύρνη. Η ροή αυτή φέρει μαζί της μια κληρονομιά βαθιά ριζωμένη στην ιστορία της. Για τον Πανιώνιο, αυτή θα είναι η ποδοσφαιρική ομάδα που ιδρύεται από την αρχή της, στην Αθήνα.



Το παραπάνω ιστορικό στοιχείο κάνει τον Πανιώνιο μια ιδιαίτερη ομάδα. Μία ομάδα με πλούσιο παρελθόν ανεξίτηλα χαραγμένο στην ιστορία της Ελλάδας από τις αρχές του 20ου αιώνα. Για αυτό λοιπόν, όταν κάποιος περπατήσει στις γειτονιές της Νέας Σμύρνης και περιμετρικά του σταδίου αντιλαμβάνεται αυτή την κατάσταση πανταχού παρούσα. Συχνά η αφοσίωση σε μία ποδοσφαιρική ομάδα φέρει λόγους και δεσμούς οικογενειακούς και παράδοσης από τη μία γενιά στην άλλη, στον Πανιώνιο εμπεριέχονται όλα αυτά. Ωστόσο εδώ πρέπει να προστεθεί η προσωπική ιστορία των οικογενειών που αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα τους, να χάσουν τη ζωή τους και να υποστούν τις συνέπειες του πολέμου. « Ο Πρόεδρος του Συλλόγου εκείνης της εποχής, ήταν η μασκότ της ομάδας όταν ήταν νέος. Δεν σταματούσε να μας μιλάει και να μας κάνει να αντιληφθούμε, σε ιστορικό επίπεδο, το μέγεθος και τις αξίες του Συλλόγου.» Αlain Raguel(2000-2004)



Η ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ



Είναι λογικό ότι μια τέτοια ιστορία δεν μπορούσε να αφήσει τον Πανιώνιο πολιτικά ουδέτερο, αφού είναι αυτός που ξέρει καλύτερα από τον οποιοδήποτε τι μπορεί να προκληθεί από ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. «Η πολιτική μας άποψη τείνει ξεκάθαρα προς την αριστερή πλευρά, είμαστε ξεκάθαρα κατά του φασισμού. Σιχαινόμαστε τον ναζισμό και οτιδήποτε κοντά σε αυτόν. Έχουμε συμμετάσχει σε πολλές αντιφασιστικές διαδηλώσεις και προσπαθούμε μέχρι και σήμερα να μην φέρουμε κανένα ρατσιστικό ή φασιστικό στοιχείο μέσα στο στάδιο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή», εξηγεί ο Μάριος ένας από τους οργανωμένους Πάνθηρες στην συγκεκριμένη συνέντευξη.



Η λογική αυτή είναι η απάντηση σε μία ζωή καταπιεσμένη. Είναι επίσης μία απάντηση στην πολιτική κατάσταση της Ελλάδας με την δυναμική είσοδο του ακροδεξιού κόμματος νεοναζιστών. «Αισθάνομαι ότι οι φίλαθλοι είναι πολύ κοντά στην ομάδα γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα δεδομένου ότι υπάρχουν κι άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Για αυτόν τον λόγο αντιπροσωπεύουν πραγματικά αυτή την ομάδα. Οι παίκτες αισθάνονταν πραγματικά ότι υπήρχε κάτι ουσιαστικό. Δεν είναι το πιο θερμό κοινό γιατί περιορίζεται στο συγκεκριμένο προάστιο της Αθήνας. Ο Πανιώνιος βρίσκεται σε γειτονιές που δεν υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα για αυτό από πάντα υπήρχε μερίδα φιλάθλων οι οποίοι ήταν εκεί σε κάθε ματς οποιουδήποτε ενδιαφέροντος. Είναι πραγματικά αυτοί που δημιουργούσαν τόσο υγιές περιβάλλον», σημειώνει ο Αλέν Ραγκουέλ, παλιός παίκτης των «Κυανέρυθρων». Οι Πάνθηρες λοιπόν, χαρακτηρίζουνε ορθή αυτή την ιδεολογία.



Ποτέ δεν συμπεριλαμβάνονταν στους πιο ένθερμους οργανωμένους οπαδούς (όπως η Θύρα 7, η Θύρα 13, η Θύρα 21 και η Θύρα 4). Οι οργανωμένοι οπαδοί του Πανιωνίου παρόλο που ιδρύθηκαν το 1983 είναι πολύ δραστήριοι. Ρωτώντας αυτούς που ήταν στο στάδιο έχουν ακόμη φρέσκες αναμνήσεις της ιστορίας του Πανιωνίου και της παρουσίας τους τόσο στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης όσο και στο εξωτερικό με ένα όνομα που διαφέρει από τα υπόλοιπα και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Πάνθηρες «Οι Πάνθηρες είναι από τα πιο δυνατά και επικίνδυνα ζώα που ζουν στην ζούγκλα. Με τον Πάνθηρα δεν μπορείς να παίξεις και αν προσπαθήσεις να τον πληγώσεις έχεις πεθάνει», προσθέτει ο Μάριος. Συμπληρωματικά υπάρχουν κι άλλες κοινωνικές δράσεις, όπως αιμοδοσία ή συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τις κοινωνικά ευπαθής ομάδες όπως οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες πρόσφατα.



Μετά τις μετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας και την αθλητική εξέλιξη του Πανιωνίου, άνοιξαν σύνδεσμοι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Θεσσαλονίκη ή ακόμα και στην Αμερική και την Αυστραλία όπου υπάρχουν αρκετοί Έλληνες.



«Πάνθηρες και Πανιώνιος έχουν γίνει ένα» σημειώνει ο Μάριος. Υπάρχουν οι ίδιες αξίες, η ίδια λογική. «Οι Πάνθηρες ήταν πάντα κοντά στον Πανιώνιο. Στο μυαλό μας δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι τρόπος ζωής. Αν είναι αναγκαίο να δείξουμε την αγάπη μας για την ομάδα, θα μείνουμε αν χρειαστεί για μέρες σε αστυνομικό τμήμα, να γυρίσουμε με αίμα στο κεφάλι μετά από συμπλοκή με οπαδούς άλλων ομάδων ή να κάνουμε χιλιάδες χιλιόμετρα, θα το κάνουμε», προσθέτει. Και αξίζει να σημειωθεί ξανά ότι οι οργανωμένοι προτιμούν 1000 Πάνθηρες παρά 10.000 απαθείς φιλάθλους.»



ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΕΣΑ Σ’ΑΥΤΑ;



Αν ο Πανιώνιος αξίζει προσοχής είναι για τα αθλητικά του επιτεύγματα. Ιστορικά υπήρχαν πρωτοπόροι στον επαγγελματικό αθλητισμό εισάγοντας το μπάσκετ, το βόλλεϋ καθώς και τον γυναικείο αθλητισμό . Σαν κάθε ομάδα που σέβεται τον εαυτό της έχει τμήματα σε όλα τα αθλήματα και παντού συναντάται το ίδιο πνεύμα και οι ίδιες αξίες. Αυτό δείχνει ότι προστατεύει την πραγματική ουσία και δηλώνει πολλά πράγματα. Παραπάνω απλώς από τα αθλήματα.



Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, ο Πανιώνιος στη Super League είναι σαν τη Σοσό, αν θέλουμε να κάνουμε ένα παραλληλισμό. Στα 100 και χρόνια ζωής του έχει γνωρίσει μόνο δυο φορές τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία. «Για πολλά χρόνια ο Πανιώνιος βρισκόταν στις χαμηλές θέσεις του πρωταθλήματος πρώτης κατηγόριας ενώ θεωρείτο ομάδα δεύτερης δυναμικότητας. Αλλά με μεγάλη ιστορία. Και αυτό δεν ήταν ποτέ εύκολο για κάποιον που ερχόταν να παίξει στον Πανιώνιο. Ποτέ.», συμπληρώνει ο Ραγκουέλ. Πρόκειται λοιπόν για μια ομάδα ιστορική που παρόλο που δεν έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους ανέκαθεν δυσκόλευε τους αντιπάλους. Δύο φορές ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα δεύτερος (1951, 1971), ο Πανιώνιος έχει επίσης εμπλουτίσει την τροπαιοθήκη του με δύο κύπελλα (1979, 1998 και 4 χαμένους τελικούς), ένα βαλκανικό κύπελλο το 1971.



Η στιγμή του τελευταίου του τίτλου όπου ο Πανιώνιος πραγματικά αναδείχθηκε είναι το 1998. Μετά την νίκη του στον τελικό επί του Παναθηναικού, του θρυλικού πολωνού Χρίστοφ Βαζέχα, χάρη σε ένα γκολ του Δημήτρη Ναλιτζή, οι κυανέρυθροι κερδίζουν την συμμετοχή του στο κύπελλο Ουέφα. Μαζί με τους 3 Αγγλους παίκτες στην τότε ομάδα (Τισντέιλ, Χέιλοκ, Ρόμπινς) –πράγμα σπάνιο στην Ελλάδα- ο Πανιώνιος περνάει τα πρώτα προκριματικά κόντρα στην Φινλανδική Χάκα. Ο Απόλλων Λεμεσού θα είναι το θύμα του Πανιωνίου στο δεύτερο γύρο χαρίζοντας έτσι ένα απρόσμενο εισιτήριο στους ημιτελικούς μίας οργάνωσης που διατηρούσε την αίγλη της και θα ήταν πιθανό για μια τέτοια ομάδα να παίξει με τον τρόπο της.



Η περιπέτεια θα σταματήσει κόντρα στην Λάτσιο του Νέντβεντ και του Στάνκοβιτς με βαρύ τρόπο (7-0). Ποιός πραγματικά νοιάστηκε; Φτάνοντας μέχρι το σημείο αυτό, ο Πανιώνιος έδειξε ότι είναι μια σοβαρή ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει πράγματα, ειδικά με δυνατά παιχνίδια στην έδρα του. Άλλωστε υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που δείχνουν το παραπάνω στοιχείο: το 2003-04 (αποκλεισμός από το 2ο γύρο από τη Μπαρτσελόνα του Ροναλντίνιο, τίποτα λιγότερο), την επόμενη χρονιά (4ος σε έναν περίεργο όμιλο με Νιουκάστλ, Σπορτινγκ Λισαβόνας, Ντιναμό Τιφλίδας και Σοσό), με ιδιαίτερα καχύποπτο το ματς με τη Ντιναμό Τιφλίδας. Ο Πανιώνιος κέρδιζε 0-1 στην ανάπαυλα, στη συνέχεια το σκορ ήταν 1-2 , ενώ ολοκληρώθηκε με σκορ 2-5. Η ΟΥΕΦΑ προειδοποίησε για αυτό το παράξενο παιχνίδι και εν τέλει άρχισε να το ψάχνει. Πρόεδρος του Πανιωνίου ήταν τότε ο Αχιλλέας Μπέος, που τον γνωρίσαμε λίγο αργότερα από το σκάνδαλο Κοριόπολις, όταν διετέλεσε πρόεδρος στον Ολυμπιακό Βόλου.



Εν συνεχεία, ο σύλλογος θα ξαναβρεθεί στα ευρωπαϊκά σαλόνια την περίοδο 2007-08, όταν μετά τη νίκη του επί της Σοσό, με γκολ του Τζιμπούρ θα τερματίσει 4ος πίσω από Γαλατάσαραι, Μπορντό και Χέλσινμποργκ και μπροστά από την Αούστρια Βιέννης. Όχι και άσχημα. Ένας τελευταίος αποκλεισμός από τη Νάπολι το 2008 είναι και η τελευταία φορά που συναντάμε τον Πανιώνιο στην ευρωπαϊκή σκηνή.



ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΨΗΛΑ



Πέραν της πλούσιας κληρονομιάς του, ο Πανιώνιος έχει και άλλα χαρακτηριστικά που είναι μοναδικά. Ένα εξ’ αυτών είναι ότι θα έχουν πάντα να επικαλούνται τους νέους Έλληνες παίχτες. Αναπόφευκτα, ο σύλλογος δεν έχει τις δυνατότητες γειτονικών ομάδων της Αθήνας ούτε άλλων μεγάλων ομάδων της Ελλάδας. Πρέπει να βρει έναν πιο έξυπνο τρόπο να κινηθεί. Και αυτό είναι οι νεαροί παίχτες. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που ο Πανιώνιος κινήθηκε για μεγάλο όνομα, αλλά αυτό ήταν σπάνιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παρουσία του Αλβάρο Ρεκόμπα τη σαιζόν 2008-09. Ακόμα και τέτοιες κινήσεις όμως, διδάσκουν μαθήματα σε ομάδες όταν έχουν να αντιμετωπίσουν τα υψηλά συμβόλαια ή κάποιον πιθανό τραυματισμό ενός τέτοιου παίχτη κλπ. Ο Ραγκουέλ σημειώνει πως «το γεγονός της άφιξης του Ρεκόμπα στον Πανιώνιο, άλλαξε σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του συλλόγου τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρώπη».



Αν κάνει ανασκόπηση κανείς στα τελευταία χρόνια, η κατάσταση είναι εντυπωσιακή. Αν και ο Πανιώνιος δεν κέρδισε κάποιον τίτλο, βοήθησε στην ανάδειξη παιχτών μέσα από τη σωστή δουλεία που λαμβάνει χώρα στο σύλλογο. Ο Κώστας Μήτρογλου την περίοδο 2010-11, ο Γιάννης Μανιάτης που ήρθε στη Νέα Σμύρνη στα 16 του το 2005 και συνέχισε στον Ολυμπιακό το 2011, ο Σιόβας που ήρθε από του νέους της Ξάνθης το 2008 και συνέχισε και αυτός στον Ολυμπιακό το 2012, ο Τζαβέλλας που πέρασε και αυτός από τον Πανιώνιο την περίοδο 2008-10 είναι μερικά από τα παραδείγματα. Τα συμβόλαια των συγκεκριμένων παιχτών αρχικά μπορεί να ήταν μικρά, ωστόσο βάσει σωστής δουλειάς του συλλόγου της Νέας Σμύρνης βρήκαν μεγαλύτερα συμβόλαια σε άλλες ομάδες, βάζοντας έτσι χρήματα στα ταμεία του Πανιωνίου. Σαφώς υπάρχουν και άλλα ονόματα παιχτών που γνώρισαν τη χαρά της επιλογής από τον Πανιώνιο όπως ο Τζιόλης, ο Μάντζιος, ο Σπυρόπουλος, ο Κολοβός ή ο Μάκος.



(Σημ: Ο Πανιώνιος ανέκαθεν τροφοδοτούσε το Ελληνικό ποδόσφαιρο όπως ενδεικτικά οι: Πετζαρόπουλος, Βαλιάνος, Σαραλιώτης, Κορκουβέλας, Κάκκαρης, Μανίκας, Θ. Παπαδόπουλος, Παπουλίδης, Μπάμπης και Θανάσης Ιντζόγλου, Σκρέκης, Γραβάνης, Χαλκίδης, Βόκολος, Φύσσας, Σαϊπάς, Χάιτας, Μαυρίδης, Μαυρίκης, Μαραγκός, Χατζόπουλος, Δέδες, Σκορδίλης, Θανάσης και Δημήτρης Σαραβάκος, Νεστορίδης, Μαύρος, Αναστόπουλος, Ζάκκας, Τσιαντάκης, Καναράς, Μιρτσέκης, Φίλης, Χρήστου, Παπασίκας, Εμβολιάδης, Αποσπόρης, Κοπιτσής, Καπουράνης, Λαγωνικάκης, Χρονόπουλος, Μωραϊτέλλης).

Το project του Πανιωνίου λοιπόν είχε να κάνει με συνδυασμό νεαρών παιχτών και κάποιων πιο έμπειρων που μπορούσε να δώσει θετικά αποτελέσματα και όμορφο ποδόσφαιρο. Το διάστημα 2006-08 υπό τις οδηγίες του Γερμανού Λίνεν, ο Πανιώνιος τερμάτισε 5ος και τις 2 χρονιές γνωρίζοντας τη χαρά του κυπέλλου ΟΥΕΦΑ και αποδεικνύοντας ότι μπορεί μια ομάδα να τα καταφέρει με μικρό budget αλλά με πολλές και καλές ιδέες. Ο Ραφίκ Τζιμπούρ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αφού ήρθε στον Πανιώνιο ελεύθερος το χειμώνα του 2007 και πουλήθηκε 2,9 εκατομμύρια στην ΑΕΚ ενάμιση χρόνο αργότερα. Τέλος, αν και ο Λίνεν ήρθε σε αντιπαράθεση με τη διοίκηση το Νοέμβριο του 2008 είναι αξιοσημείωτο ότι συνέχισε τη δουλεία με κέφι.



ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ, ΙΡΑΝ ΚΑΙ PLAY OFF



Δεκέμβριος 2014. Στα μέσα μιας δύσκολης σαιζόν ο προπονητής Τερεζόπουλος αντικαθίσταται από τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Το ρόστερ της ομάδας αποτελείται από Έλληνες παίχτες και κάποιος ξένους συμπεριλαμβανομένου του Άριελ Ιμπαγάσα (όπου θα αποσυρθεί στο τέλος της χρονιάς), του Καμερουνέζου Μπουμάλ και του Απόστολου Γιάννου, ο οποίος έχει ήδη έχει αγωνιστεί στη Κύπρο (ΑΠΟΕΛ) και την Ελλάδα (Λάρισα, Ηρακλής, Ξάνθη, Πλατανιά και Εργοτέλη) πριν ενταχθεί στους κυανέρυθρους. Οι αλλαγές θα είναι ριζικές τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά. « Όταν έφυγα, την επόμενη χρονιά αγωνίστηκαν στο ΟΥΕΦΑ εναντίον της Σοσό. Φαινόταν ότι η δομή είχε αλλάξει και σ’ αυτό βοήθησε πολύ και ο εφοπλιστής πρόεδρος ο οποίος είχε τη δυνατότητα να βάλει κάποια χρήματα στο σύλλογο. Έφτιαξαν προπονητικό κέντρο και ένα σωστό περιβάλλον για να προπονούνται οι παίχτες και ανέβηκαν επίπεδο στο θέμα του επαγγελματισμού», τονίζει ο Ραγκουέλ.



Το καλοκαίρι αυτό είναι το τέλειο παράδειγμα για το πως ο Πανιώνιος αναδεικνύει ταλέντα. Ο Ευαγγέλου στον Παναθηναϊκό, ο Χατζηισαΐας στον ΠΑΟΚ, ο Μπουμάλ στον Παναθηναϊκό. Την ίδια περίοδο το ρόστερ γεμίζει με παίχτες όπως ο Καρίμ Ανσαριφάρντ ή παίρνει δανεικούς τους Τζανδάρη, Διούδη, Καραμάνο. Η αποκάλυψη του Τάσου Μπακασέτα (11 γκολ, 7 ασίστ), ο Ανσαριφάρντ (8 γκολ), ο Μπουμάλ (4 γκολ, 7 ασίστ σε 6 μήνες) φέρνουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Παρόλο που ο Πανιώνιος έχει 4 μόλις ξένους (γεγονός σπάνιο) είναι η ομάδα θαύμα της Super League. Για να μιλήσουμε και με αριθμούς 1,4 εκατομμύρια μπήκαν στα ταμεία του συλλόγου με μηδέν έξοδα.



Η 5η θέση λοιπόν είναι μια ανταμοιβή. Ακολούθησαν τα play off που ο Πανιώνιος θα μπορούσε να τερματίσει και ψηλότερα. Ωστόσο, η ΟΥΕΦΑ δεν θα επιτρέψει στον Πανιώνιο να συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω μη αδειοδότησης. Ο ΠΑΣ Γιάννινα που τερμάτισε στην 6η θέση θα πάρει τη θέση του Πανιωνίου. Ο σύλλογος όμως δεν θα λυγίσει. Τα βάσανα είναι στο DNA του. Το καλοκαίρι έπεται δύσκολο καθώς ο Ουζουνίδης αποχωρεί αφήνοντας την ομάδα σ’ένα κομβικό σημείο. Ο Ουζουνίδης έρχεται σε επαφή με τον Ολυμπιακό για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία κάτι που εν τέλει δεν γίνεται. Η ομάδα και οι Πάνθηρες θεωρούν ότι ο προπονητής δε σεβάστηκε την ομάδα. Θα βρεθούν μάλιστα αρκετές φορές στο προπονητικό κέντρο να διαμαρτυρηθούν για τη στάση του Έλληνα τεχνικού.



Στη συνέχεια αναλαμβάνει ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς, παλαίμαχος παίχτης που αγωνίστηκε και στη Super League (ΠΑΣ Γιάννινα, Παναθηναϊκός, Ατρόμητος, Ηρακλής) ο οποίος έχει περάσει και από τον πάγκο της Ομόνοιας (Κύπρος) για κάποιο διάστημα. Με ελάχιστα έξοδα το ρόστερ γεμίζει με εξαιρετικούς παίχτες όπως ο Μπεν, ο Λάμπρου, ο Γκιοατά και ο Μασούντ. Μόνο ο Ενγκογκ (πρώην παίχτης της PSG) μπορεί να θεωρηθεί μελανό σημείο καθώς υπήρξαν πολλές προσδοκίες γι’ αυτά που μπορεί να προσφέρει, ωστόσο οι τραυματισμοί του δεν τον άφησαν να αναδείξει το ταλέντο του.

Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο: Στις αρχές Απριλίου η ισοπαλία στο ματς με τον Πλατανιά δίνει στον Πανιώνιο το εισιτήριο για τα play off της Super League, έχοντας μάλιστα περάσει όλη την περίοδο στις ψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.



Ο Ανσαριφάρντ πωλήθηκε στον Ολυμπιακό. Ε και; Εκτινάσσεται η απόδοση του Μπεν και ο Πανιώνιος θα είναι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις!



Ο Ρισβάνης κεντρικός αμυντικός, ο Σιώπης στη μεσαία γραμμή, ο Μασούρας στο αριστερό φτερό. Ο Πανιώνιος λοιπόν σχηματίζει την Ελλάδα του αύριο. Παίχτες που θα πωληθούν σίγουρα από το καλοκαίρι και ύστερα σε μεγαλύτερους συλλόγους βάζοντας λεφτά στα ταμεία του Πανιωνίου. Αλλά ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Ο Πανιώνιος θα βρει κι άλλους νέους.



Χωρίς φλας και θόρυβο, ο ιστορικότερος σύλλογος της Ελλάδας συνεχίζει να γράφει την ιστορία του. Μια ιστορία που ξεκίνησε με πόνο, φόβο ταλαιπωρία και δυσαρέσκεια θα βρίσκεται στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο. « Είναι μια υπέροχη ομάδα με τα δικά της στοιχεία. Η Ευρώπη πρέπει να την γνωρίσει», δηλώνει ο Ραγκουέλ.



Το άρθρο στην γαλλική του έκδοση μπορείτε να το διαβάσετε εδώ: https://footballski.fr/le-panionios-lhistoire-en-heritage