Μιλόγεβιτς: «Συγχαρητήρια σε όλους» (video)

Ο Πανιώνιος εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα πλέι οφ της Σούπερ Λιγκ και ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς μοίρασε συγχαρητήρια σε όλους όσους απαρτίζουν την ομάδα.«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί όντως ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αντιμετωπίσαμε έναν αντίπαλο με πολύ έμπειρο προπονητή και με μία ομάδα που παίζει ένα σύστημα με 5 αμυντικούς πίσω και 2 σέντερ φορ. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως θέλαμε, ήμασταν λίγο αγχωμένοι. Όσο είσαι ψηλά και πλησιάζει το τέλος είναι λογικό να υπάρχει παραπάνω άγχος. Δεν ήταν καλά τα πράγματα για εμάς στο πρώτο ημίχρονο. Δεν το περιμέναμε, πιστεύαμε ότι θα πάρουμε το παιχνίδι. Το γκολ μας έκοψε τα φτερά, θέλαμε στο ημίχρονο να ηρεμήσουμε. Στο δεύτερο μέρος μπήκαμε συγκεντρωμένοι, ήταν δίκαιη η ισοπαλία, όμως αν άξιζε κάποιος να κερδίσει αυτοί ήμασταν εμείς. Εκτός από τους παίκτες μου θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλο το τιμ του Ιστορικού Πανιωνίου. Πετύχαμε τον στόχο των Play off. Ήθελα πριν το Πάσχα να βγούμε και μαθηματικά στην Ευρώπη. Όλοι στον Πανιώνιο αξίζουν συγχαρητήρια, όλοι, και ο κόσμος και οι Πάνθηρες. Τώρα μας έχουν απομείνει δύο ακόμα παιχνίδια, όπου και τώρα θα κυνηγήσουμε τη νίκη. Έχουμε κάποιες κάρτες, θα το δούμε και αυτό. Έχουμε το τελευταίο ματς με τον Λεβαδειακό για την φιέστα μας και μετά έχουμε τα play off. Παλεύουμε ακόμα δεν έχουμε γίνει η Μπαρτσελόνα, είναι λογικό να έχουμε και κάποιες αλλαγές στην απόδοση μας», δήλωσε αρχικά στη συνέντευξη Τύπου ο Σέρβος προπονητής.«Εγώ περίμενα να βγούμε και πιο νωρίς, ήθελα να βγούμε πριν το Πάσχα. Έχουμε χρόνο τώρα να συγκεντρωθούμε και για τα play off. Περιμένω και από τους άλλους παίκτες να γυρίσουν. Είδαμε και τον Ενγκόγκ που μετά από καιρό έπαιξε. Ακόμα ο Φούντας δεν ήταν έτοιμος, όπως και ο Αντωνιάδης. Και στα play off θα κυνηγήσουμε ότι καλύτερο».«Πέμπτη χρονιά βγαίνω με την ομάδα που είχα στην Ευρώπη. Αν δεν το πίστευα δεν αναλάμβανα. Εγώ παίζω για να κερδίσω. Δεν φοβάμαι τίποτα και κανέναν, πιστεύω στον εαυτό μου, στην δουλειά μου και στους παίκτες που έχω. Δουλέψαμε πολύ και παρουσιάσαμε αυτό το πρόσωπο. Ο προπονητής είναι ο τελευταίος που παίρνει τα εύσημα και στις αποτυχίες είναι ο πρώτος που τον πυροβολούν, έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο».«Υπάρχει χρόνος για να μιλήσουμε. Είμαστε όλοι επαγγελματίες. Θα κάτσουμε με την διοίκηση να συζητήσουμε. Σίγουρα τώρα θα κάτσουμε με πιο καθαρό μυαλό».«Συγχαρητήρια στον Πανιώνιο για την πολύ καλή παρουσία του. Για πρώτη φορά συμβαίνει μία μικρομεσαίας ομάδα να βρίσκεται κοντά στο να πάρει το πρωτάθλημα. Όλη τη χρονιά είχε σταθερότητα. Απέναντι σε αυτή την ομάδα ήμασταν καλοί, με βάση την εικόνα του αγώνα θεωρώ πως ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα».