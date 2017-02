Το ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός αποκλειστικά στα κανάλια Novasports!

Ο χορός των ντέρμπι του β’ γύρου της Super League ξεκινάει με ΑΕΚ – Ολυμπιακός στα κανάλια Novasports! Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova, το τριήμερο Σάββατο 18 Φεβρουαρίου – Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, αποκλειστικά και σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας, το μεγάλο ντέρμπι από το ΟΑΚΑ (), καθώς και τους αγώνες, Ατρόμητος – Ξάνθη, ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός, Πανιώνιος – Ηρακλής, ΠΑΟΚ – Βέροια, Παναιτωλικός – Πλατανιάς και ΑΕΛ - Λεβαδειακός για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League (). Όλες οι αναμετρήσεις, θα προβληθούν και από την πρωτοποριακή υπηρεσία NovaGO.15:00 Ατρόμητος – Ξάνθη (#ATRAOX), Novasports3HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου και του Αποστόλη Νταλούκα17:15 ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΟΚ (#PASAOK), Novasports3HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου και ρεπορτάζ του Βαγγέλη Πήχα19:30 Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊκός (#ASTPAO), Novasports1HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Γιώργου Μαρκόπουλου και του Νίκου Τζουάννη21:30 Παίζουμε Ελλάδα, Novasports1HD με τους Ηλία Βλάχο και Αντώνη Καρπετόπουλο15:00 Πανιώνιος – Ηρακλής (#PGSSIRA), Novasports2HD και από τοτου Novasports.gr (διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova) σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ του Γιώργου Βασιλείου και του Βασίλη Κωνσταντόπουλου16:00 Παίζουμε Ελλάδα, Novasports1HD με τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου, Γιαννίκο Δούσκα και Λίλα Κουντουριώτη17:15 ΠΑΟΚ - Βέροια (#PAOKVER), Novasports2HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Κωστή Μπότσαρη και του Ευγένιου Δαδαλιάρα17:15 Παναιτωλικός - Πλατανιάς (#PANPLAT), Novasports3HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Δημήτρη Κανελλάκη και ρεπορτάζ του Γιώργου Μαρκόπουλου19:30 ΑΕΚ - Ολυμπιακός (#PAOPAN), Novasports1HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη και του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Μανώλη Βογιατζάκη, Νίκου Γαβαλά, Γιώργου Αργυρόγλου και Αποστόλη Λάμπου21:30 Παίζουμε Ελλάδα, Novasports1HD με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιαννίκο Δούσκα22:00 Best of Super League, Novasports24HD με όλα τα στιγμιότυπα από τη 21η αγωνιστική19:30 ΑΕΛ - Λεβαδειακός (#AELLEV), Novasports1HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Διονύση Στρούμπου και του Γιώργου ΑργυρόγλουΕπίσης, οι Έλληνες που μένουν ή ταξιδεύουν στο εξωτερικό και δεν θέλουν να χάσουν στιγμή από τους αγώνες της αγαπημένης τους ομάδας, μπορούν να επισκεφθούν την καινοτόμα Pay Per View Υπηρεσία Novasports Online, http://bit.ly/Online_Novasports και να παρακολουθήσουν εύκολα και γρήγορα μέσω Laptop ή Desktop τους αγώνες της Super League Live αλλά και On Demand σε υψηλή ποιότητα και χωρίς δεσμεύσεις συμβολαίου.Για περισσότερα σχετικά με τη Super League:Δείτε το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής Super League στοΔιαβάστε τις τελευταίες ειδήσεις της Super League στοΔείτε στιγμιότυπα αγώνων και δηλώσεις πρωταγωνιστών από το πρωτάθλημα Super League στοΕνημερωθείτε για το πρόγραμμα των μεταδόσεων Live Streaming στοΚάνετε Follow τα Social Media των καναλιών Novasports (www.novasports.gr/Facebook, www.novasports.gr/Twitter) για LIVE κάλυψη των αγώνων Super League.Novasports. Όλα για την ομάδα σου!