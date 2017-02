Η ΕΠΟ για πλέι - οφ και αδειοδότηση

Μετά από δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, η ΕΠΟ με ενημέρωσή της έκανε διευκρινίσεις όσον αφορά την διαδικασία της αδειοδότησης και τα πλέι - οφ.



Αναλυτικά:



««Τον Νοέμβριο του 2016 η UEFA και συγκεκριμένα το CFCB επέβαλε στην ΕΠΟ πρόστιμο 50.000 ευρώ λόγω της εσφαλμένης χορήγησης αδείας συμμετοχής στις διεθνείς διοργανώσεις 2016-17 στην ΠΑΕ Πανιώνιος.

Επιπρόσθετα υποχρεώσε την ΕΠΟ να προχωρήσει σε συγκεκριμενες αλλαγές στο κανονισμό αδειοδότησης μεταξύ των οποίων ηταν και η κάτωθι.

“Amend the current licensing process according to which the licensing decisions must be made before the play-offs of the Super League”

Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΠΟ μέσω του Διευθυντή Αδειοδότησης κου Δημητρίου, ενημέρωσε σχετικά, προ δεκαημέρου, τους εκπροσώπους των ΠΑΕ στο σεμινάριο αδειοδότησης το οποίο έγινε παρουσία αντιπροσωπείας της UEFA».