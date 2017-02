Πολυτιμότερος ο Τσίμιροτ

Ο Γκόικο Τσίμιροτ αναδείχτηκε από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας στην εκτός έδρας νίκη 2-0 επί της ΑΕΛ.



Η σχετική ανακοίνωση των «ασπρόμαυρων»: «Ο Γκόικο Τσίμιροτ αναδείχθηκε, από τους χρήστες του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΛ στην Λάρισα.



Άλλη μία πόλη από την οποία ο ΠΑΟΚ πέρασε με εμφατικό τρόπο. Η ΑΕΛ δεν κατάφερε να σταματήσει τον φορμαρισμένο Δικέφαλο και υποχρεώθηκε σε μία ήττα, σχεδόν με κάτω τα χέρια. Οι παίκτες του Ίβιτς παρά τις απουσίες και τον διαφορετικό σχηματισμό δεν επηρεάστηκαν καθόλου, μπήκαν στο γήπεδο και κυριάρχησαν επί του αντιπάλου τους.



Εξαιρετικός σε ένα ακόμα παιχνίδι ο Γκόικο Τσίμιροτ . Ο Βόσνιος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, όντας ο κινητήριος μοχλός του Δικεφάλου. Και αν στα περισσότερα παιχνίδια είναι ο αφανής ήρωας της ομάδας, κάνοντας πολλές δουλείες στο γήπεδο, οι οποίες συχνά δεν είναι ορατές, στην Λάρισα τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ο άσος του Δικεφάλου, πέρα από το καθιερωμένο τρέξιμο, τις σωστές τοποθετήσεις, τα κλεψίματα, το πρέσινγκ και τις σωστές μεταβιβάσεις, πήρε περισσότερες πρωτοβουλίες, κουβάλησε την μπάλα, μοίρασε σωστά, πάτησε περιοχή, ενώ θα μπορούσε να χριστεί και σκόρερ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι χτυπώντας στο δοκάρι.



Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης ο Τσίμιροτ συγκέντρωσε το 47,34% των ψήφων του κοινού του paokfc.gr και του PAOK FC Official App και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Γιάννη Μυστακίδη που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα μας με ένα πολύ όμορφο τέρμα, ενώ τρίτος έμεινε ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ που έκανε ένα γεμάτο παιχνίδι στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, έχοντας και μία ασίστ στο γκολ του Μάτος».

