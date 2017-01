Το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ στα κανάλια Novasports!

Δείτε live και όλους τους υπόλοιπους αγώνες της εξ αναβολής 11ης αγωνιστικής της Super League το διήμερο 14-15/1.Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, αποκλειστικά και σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας, το διήμερο Σάββατο 14 Ιανουαρίου – Κυριακή 15 Ιανουαρίου, το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, καθώς και τους υπόλοιπους επτά αγώνες της εξ αναβολής. Όλες οι αναμετρήσεις, θα προβληθούν και από την πρωτοποριακή υπηρεσία NovaGO.Σάββατο 14 Ιανουαρίου15:00 Ηρακλής – ΑΟΚ (#IRAAOK), Novasports2HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Βαγγέλη Πήχα17:15 Βέροια – Λεβαδειακός (#VERLEV), Novasports1HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Δημήτρη Κανελλάκη και ρεπορτάζ του Κωστή Μπότσαρη19:30 Πλατανιάς - Ολυμπιακός (#PLATOLY), Novasports2HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Γιώργου Βασιλείου και του Νίκου Γαβαλά21:30 Παίζουμε Ελλάδα, Novasports2HD, με τους Άγγελο Στυλιάδη και Αντώνη ΚαρπετόπουλοΚυριακή 15 Ιανουαρίου15:00 ΑΕΛ - ΠΑΟΚ (#AELPAOK), Novasports2HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη και ρεπορτάζ του Διονύση Στρούμπου και του Κωστή Μπότσαρη16:00 Παίζουμε Ελλάδα, Novasports1HD με τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου, Γιαννίκο Δούσκα και Λίλα Κουντουριώτη17:15 Ατρόμητος – Πανιώνιος (#ATRPGSS), Novasports3HD και από το WebTV του Novasports.gr (www.Novasports.gr/WebTV, διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova) σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου και του Γιώργου Βασιλείου17:15 Ξάνθη – ΠΑΣ Γιάννινα (#AOXPAS), Novasports2HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα17:15 Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός (#ASTPAN), Novasports4HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου και ρεπορτάζ του Γιώργου Μαρκόπουλου και του Αποστόλη Νταλούκα19:30 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (#PAOAEK), Novasports1HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Δημήτρη Κανελλάκη και Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ των Νίκου Τζουάννη, Μανώλη Βογιατζάκη, Γιώργου Αργυρόγλου και Βασίλη Κωνσταντόπουλου21:30 Παίζουμε Ελλάδα, Novasports1HD με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιαννίκο Δούσκα22:00 Best of Super League, Novasports24HD με όλα τα στιγμιότυπα από τη 11η αγωνιστικήΗ Super League στο Novasports OnlineΕπίσης, οι Έλληνες που μένουν ή ταξιδεύουν στο εξωτερικό και δεν θέλουν να χάσουν στιγμή από τους αγώνες της αγαπημένης τους ομάδας, μπορούν να επισκεφθούν την καινοτόμα Pay Per View Υπηρεσία Novasports Online, http://bit.ly/Online_Novasports και να παρακολουθήσουν εύκολα και γρήγορα μέσω Laptop ή Desktop τους αγώνες της Super League Live αλλά και On Demand σε υψηλή ποιότητα και χωρίς δεσμεύσεις συμβολαίου.Δείτε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής Super League στο http://www.novasports.gr/superleague11Διαβάστε τις τελευταίες ειδήσεις της Super League στο www.novasports.gr/SuperleagueΔείτε στιγμιότυπα αγώνων και δηλώσεις πρωταγωνιστών από το πρωτάθλημα Super League στο www.novasports.gr/WebTVΕνημερωθείτε για το πρόγραμμα των μεταδόσεων Live Streaming στο www.novasports.gr/WebTVΚάνετε Follow τα Social Media των καναλιών Novasports (www.novasports.gr/Facebook, www.novasports.gr/Twitter) για LIVE κάλυψη των αγώνων Super League.Novasports. Όλα για την ομάδα σου!