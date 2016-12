Παρελθόν ο Πασιένσια

Queria transmitir que assinei a rescisão do meu contrato com o Olympiacos, formalizando o meu regresso a Portugal. Agradeço aqui o apoio que sempre recebi dos adeptos de um dos grandes clubes da Europa e apenas lamento não ter sido possível contribuir mais para os feitos que o clube irá certamente alcançar nesta temporada. Infelizmente, um problema de saúde já ultrapassado travou a minha progressão, precisamente quando ia começar a jogar. A todos aqueles que se preocuparam comigo e me enviaram expressões do seu apoio, saibam estou bem e pronto para retomar a minha actividade, com mais força e dedicação ainda. Deus Assusta mas não me falha 🙏🏼 Obrigado, Olympiacos. O futuro começa agora! Estou de Volta !! I want you all to know that I just terminated my contract with Olympiakos. I feel the need to thank all the fans for the constant support over the last few months, it was an absolute joy to work in one of the most important clubs in Europe and my only regret is not being able to contribute in a larger way to the success that the team will certainly achieve during the season. Unfortunately, a health issue prevented me to perform at the exact moment I was getting my opportunity. I also want to thank each and every one of those who expressed their concern and support over my health assuring you all that I am healthy, strong and determined to get back on the pitch with reinforced will and dedication. God scares me ... but does Not fail me 🙏🏼 Thank you, Olympiacos. The future starts now! I'm Back !!!!

