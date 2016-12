Κυρίαρχος ο …. Ολλανδός

Αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με την προσδοκία να γίνει ο … μαέστρος της μεσοεπιθετικής γραμμής του Π.Α.Ο.Κ. Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν ανάλογα αφού αποδείχτηκε και πως χρειαζόταν αρκετό χρόνο προκειμένου να επανέλθει σε πλήρεις αγωνιστικούς ρυθμούς αφ’ ενός κι αφετέρου να εμπεδώσει τις αγωνιστικές σκέψεις της τεχνικής ηγεσίας. Η πρόσφατη εκτός έδρας νίκη στην Κέρκυρα ήταν ίσως η πλέον πειστική εμφάνισή του πως ανταποκρίνεται πλήρως και στις παραπάνω δυο προϋποθέσεις. Εβγαλε 90λεπτο απροβλημάτιστα με διαρκές τρέξιμο, συνέβαλε σημαντικά και ανασταλτικά, ενώ σημείωσε κι ένα υπέροχο γκολ, πέρα από τον οργανωτικό ρόλο που είχε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, αφού στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο, με την είσοδο του Περέιρα αντί του Ροντρίγκεζ, πέρασε αριστερά στη θέση του εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι. Μια εμφάνιση που επιβραβεύτηκε από τους φίλους της ομάδας, μέσα από τη διαδικτυακή ψηφοφορία της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. και την ανάδειξή του ως πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή της αναμέτρησης. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:



“Fans’ Man of the Match o Μπίσεσβαρ



Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ αναδείχθηκε, από τους φίλους του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της εκτός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην ΑΟΚ Κέρκυρα για την 15η αγωνιστική της Super League.



Με ιδανικό τρόπο κατάφερε να ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2016 ο Δικέφαλος, πετυχαίνοντας μία επιβλητική στην Κέρκυρα. Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε από το πρώτο δευτερόλεπτο και πέτυχε πέντε γκολ, κατακτώντας το τρίποντο στο νησί των Φαιάκων.

Σε μία βραδιά που οι παίκτες του Βλάνταν Ίβιτς έπιασαν εξαιρετική απόδοση και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στον αντίπαλο, δύο ήταν οι ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν και διεκδίκησαν τον τίτλο του πολυτιμότερου του αγώνα στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του Fans’ Man of the Match, Που διεξήχθη στο paokfc.gr και το PAOK FC Official App.



Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ συγκέντρωσε το 41,47% και ήταν αυτός που κατέκτησε το βραβείο. Ο Ολλανδός άσος πραγματοποίησε μία γεμάτη εμφάνιση, όντας ο μαέστρος της επιθετικής γραμμής του Δικεφάλου από τον ρόλο του επιτελικού μέσου. Σημείωσε ένα υπέροχο τέρμα, που αναδείχθηκε σε Best Goal της αγωνιστικής και συμμετείχε στις περισσότερες φάσεις που δημιούργησε ο Δικέφαλος στην Κέρκυρα.

Στην δεύτερη θέση έμεινε ο Τζάλμα Κάμπος με ποσοστό 33,82%. Ο Ανγκολέζος πέτυχε τα πρώτα του δύο γκολ στην φετινή Super League κόντρα στην ΑΟΚ, με ριμπάουντ μετά από την απόκρουση του Κουτζαβασίλη στο πέναλτι του Αθανασιάδη , και με εξαιρετικό σουτ μετά από γύρισμα του αρχηγού, ενώ έχασε αρκετές ακόμα ευκαιρίες για περισσότερα γκολ”.