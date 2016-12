To νέο «αίμα» της ΑΕΚ και η προαγωγή του

Πριν από ένα χρόνο, Γαλανόπουλος, Τσέλιος, Γιαννούτσος και Παπαδόπουλος ήταν μαζί στην 11άδα της Κ20 της ΑΕΚ. Ένα χρόνο αργότερα, βρίσκονται στην πρώτη ομάδα.Οι τρεις ποδοσφαιριστές μίλησαν στο match programme του αποψινού αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννενα.«Για τους ίδιους τους νεαρούς ποδοσφαιριστές η χαρά είναι ανείπωτη. Για τους προπονητές τους και τους υπεύθυνους της «κιτρινόμαυρης» Ακαδημίας στα Σπάτα η ικανοποίηση είναι τεράστια. Και για την ίδια την ΑΕΚ το μέλλον μπορεί να αποδειχθεί στέρεο και βασισμένο στα δικά της παιδιά! «Αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει εδώ και μία τριετία. Δεν θα μπορούσε να αποδώσει καρπούς νωρίτερα. Βλέπουμε τώρα τα πρώτα δείγματα» δηλώνει ο Νίκος Παναγιωτάρας, νυν προπονητής της Κ20 και πρώην πλέον συνεργάτης του Στέλιου Μανωλά ακόμα και στον πάγκο της πρώτης ομάδας στο τέλος της περσινής σεζόν.«Στις Ακαδημίες και ταλέντο υπάρχει και πολύ καλή δουλειά γίνεται. Για εμάς η ικανοποίηση είναι μεγάλη γιατί είχε καλλιεργηθεί μεγάλη αμφισβήτηση λόγω των αποτελεσμάτων της Κ20, η οποία δεν είναι εφέτος άμεσα ανταγωνιστική, αφού έφυγαν όλα τα «μεγάλα» παιδιά, προωθήθηκε η περσινή Κ17 και η ομάδα υστερεί ηλικιακά σε σχέση με τους αντιπάλους της. Εννοείται ότι κάθε ομάδα της ΑΕΚ πρέπει να ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα, αλλά οι υπεύθυνοι της Ακαδημίας -σωστά κατά τη γνώμη μου- έχουν ρίξει το βάρος στην ανάδειξη των ταλέντων που κάποια από αυτά θα μπορέσουν να σταδιοδρομήσουν στην πρώτη ομάδα» δηλώνει ο Νίκος Παναγιωτάρας. Τα αποτελέσματα πάντως είναι ορατά από όλους και τίποτα δεν έχει προκύψει στην τύχη!Ο Κώστας Γαλανόπουλος απολαμβάνει πλέον την αποθέωση του Τύπου. Ο Ηλίας Τσέλιος έκανε τη δεύτερη συμμετοχή του στο ματς με τον Λεβαδειακό. Ο Γιώργος Γιαννούτσος πήρε ολόκληρο 90λεπτο στο ματς κυπέλλου με την Καρδίτσα. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ανήκει στην τετράδα των γκολκίπερ της πρώτης ομάδας πριν καν υπογράψει το επαγγελματικό του συμβόλαιο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αυτά τα τέσσερα παιδιά αποκαλύπτονται στο official match programme. Ταυτόχρονα μέσω του Ντάνιελ Μαϊστόροβιτς η προπονητική συνεργασία ανάμεσα σε πρώτη ομάδας και Κ20 είναι σε καθημερινή βάση με τον Ζοζέ Μοράις να τεστάρει στις προπονήσεις και άλλους «μικρούς» από τις Ακαδημίες.«Εγώ ήμουν πάγκο ακόμα και στην Κ17»! Το next best thing των Ακαδημιών της ΑΕΚ με πρώτη επαγγελματική συμμετοχή έξι μήνες πριν συμπληρώσει τα 19 του χρόνια, ευρωπαϊκό ντεμπούτο με τη Σεντ Ετιέν και πρώτη συμμετοχή ως βασικός στο ματς με την Κέρκυρα πριν από δύο εβδομάδες.-Η αλήθεια είναι ότι όταν είχα πρωτοέρθει στην ΑΕΚ δεν περίμενα καν αυτή την εξέλιξη. Όταν είχα πρωτοέρθει, ήμουν στον πάγκο ακόμα και στα ματς της Κ17! Παρ’ όλα αυτά δεν το έβαλα κάτω, ενώ όλα αυτά έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Πώς το λέμε; Ένα… τακ και άλλαξαν τα πράγματα! Βέβαια δεν άλλαξαν μόνα τους, προσπάθησα και εγώ πολύ, δούλεψα, έκανα θυσίες, αλλά το σημαντικό είναι ότι μέχρι τώρα έχει δει σημαντικό αποτέλεσμα.-Εγώ ήμουν τυχερός και με βοήθησε πάρα πολύ γιατί προσωπικά η δική μου παρουσία συνδυάστηκε με την πτώση της ομάδας στη Γ’ Εθνική, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα η ομάδα να ξεκινήσει και να οργανώνεται στις Ακαδημίες της από το μηδέν. Αλλαξαν τα πάντα μαζί με όλο το προφίλ της ομάδας και ξεκίνησε πολύ σοβαρή δουλειά που προσωπικά με ευνόησε εμένα και άλλα παιδιά πάρα πολύ. Είχαμε αυτή την τύχη να εξελιχτούμε ποδοσφαιρικά κάτω από πολύ καλές ποδοσφαιρικές συνθήκες, θα τις έλεγα ιδανικές.-Σίγουρα υπάρχουν πολλά παιδιά και ο κόσμος μπορεί να είναι αισιόδοξος για το μέλλον. Με τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά υπήρξα συμπαίκτης για δύο χρόνια και τα γνωρίζω πολύ καλά! Υπάρχουν πάρα πολλά ταλαντούχα παιδιά με πολλές δυνατότητες φυσικής κατάστασης, πολύ δυνατά παιδιά, τα οποία κάλλιστα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της πρώτης ομάδας!-Εγώ; Να πω στους φιλάθλους μας, τι;-Ο κόσμος μπορεί να ελπίζει σε εμάς, μπορεί να πιστεύει σε εμάς, ο κόσμος χαίρεται να βλέπει στην ομάδα παιδιά από τις Ακαδημίες, αλλά μιλάμε για την ΑΕΚ και γνωρίζω πολύ καλά πως όλα αυτά πρέπει να συνδυάζεται και με το αποτέλεσμα. Ο κόσμος θέλει τις νίκες και μακάρι να πετύχουμε τον απαραίτητο συνδυασμό…«Δεν συγκρίνεται με τίποτα στον κόσμο»! O Hλίας Τσέλιος είναι η παλιοσειρά των τμημάτων υποδομής της ΑΕΚ. Πριν από δύο μήνες έκλεισε τα 19 του χρόνια και δεν έχει γνωρίσει άλλη ομάδα αφού πριν από δέκα χρόνια ξεκίνησε να κάνει τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα από τα «κιτρινόμαυρα» τμήματα υποδομής ανεβαίνοντας σιγά σιγά τη σκάλα της... ιεραρχίας μέχρι την πρώτη του συμμετοχή στην πρώτη ομάδα μπαίνοντας ως αλλαγή στο ματς με τον Πλατανιά!-Είναι ένα συναίσθημα που δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα στον κόσμο! Είναι κάτι που πραγματικά δεν ξέρω πώς να το πω και πώς να το περιγράψω! Να το πω ανταμοιβή; Εκπλήρωση ονείρου; Κάτι απ' όλα αυτά είναι! Τόσα χρόνια δουλειάς, τόσα χρόνια στις Ακαδημίες της ΑΕΚ ήταν ένα όνειρο να παίξω με τη φανέλα της πρώτης ομάδας και όταν αυτό συνέβη, όταν έγινε πραγματικότητα δεν μπορούσα να το πιστέψω! Αν μη τι άλλο ήταν τιμή μου!-Σίγουρα, βγαίνει αυτό και είναι καλό να βλέπει και ο κόσμος το αποτέλεσμα της δουλειάς, γιατί εμείς που το ζήσαμε μπορούμε να βεβαιώσουμε πόσο καλή δουλειά γίνεται στις Ακαδημίες της ομάδας. Είναι εγχείρημα που κοστίζει πολύ και πρέπει να αποφέρει καρπούς. Δίνει ελπίδα και πρέπει να βγουν και άλλα παιδιά, γιατί και αυτά παίρνουν το μήνυμα ότι μπορούν να αξιοποιηθούν.-Νιώθω ευγνωμοσύνη προς όλους. Απ' όλους τους προπονητές κερδίζεις, αλλά πιο κοντά τα τελευταία χρόνια ήρθαμε με τον κύριο Στέλιο Μανωλά. Προσωπικά τον έχω σαν πατέρα μου, αυτός κυρίως μας βοήθησε τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά απ' όλους τους προπονητές έχουμε πάρει στοιχεία.δα;-Αν μη τι άλλο είναι πολύ βοηθητικό, κάνει το κλίμα πιο οικογενειακό, ξέρεις ότι έχεις δικά σου παιδιά δίπλα σου, παιδιά που γνωρίζεις καλά, ξέρεις ότι υπάρχει ελπίδα και μέλλον γιατί τους βλέπεις μαζί σου και από τη μία είναι πολύ δυνατό στήριγμα, ενώ από την άλλη είναι και σκληρός ανταγωνισμός!-Η ΑΕΚ μπορεί να μην είναι καλά τώρα, αλλά σίγουρα θα ανακάμψει και θα βρει το δρόμο της. Να μην έχει καμία αμφιβολία ο κόσμος για αυτό! Ως προς εμάς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά σαν να βρισκόμαστε στην ΑΕΚ από την πρώτη μέρα!«Τώρα θέλω να δουλέψω πιο πολύ»! Ο Γιώργος Γιαννούτσος βρίσκεται στις Ακαδημίες της ΑΕΚ τα τελευταία πέντε χρόνια και είναι ακόμη ένα παιδί, που υπέγραψε εφέτος το επαγγελματικό του συμβόλαιο, κάνοντας μάλιστα ντεμπούτο στο βασικό σχήμα της ΑΕΚ στο παιχνίδι κυπέλλου με την Καρδίτσα.-Βρίσκομαι στην Ακαδημίες της ΑΕΚ από το 2011. Ουσιαστικά στα πέντε αυτά χρόνια έμαθα το ποδόσφαιρο, κατάφερα να εξελιχθώ και όλη η δουλειά που βγάζω στο γήπεδο οφείλεται στις Ακαδημίες της ΑΕΚ. Όμως είναι δεδομένο πως χρειάζεται να βελτιωθώ πολύ ακόμα! Κάθε μέρα σκύβω το κεφάλι και δουλεύω. Αυτό μόνο... Δουλειά καθημερινά. Με έχει βοηθήσει η ομάδα και η οργάνωση που υπάρχει εδώ, αλλά δουλεύω και εγώ πολύ σκληρά για να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό.-Πρώτα απ’ όλα την οικογένειά μου, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα τα είχα καταφέρει.Μετά όλους τους προπονητές που είχα μέχρι σήμερα, από τον πρώτο στην Εύβοια μέχρι τον κ. Παναγιωτάρα, που είναι ο προπονητής που έχω τώρα. Αλλά και όλο το επιτελείο, φροντιστές, και γιατρούς που με βοηθάνε καθημερινά και φροντίζουν να είμαι καλά και υγιής για να μπορώ να αγωνίζομαι.-Φυσικά! Αυτό που είναι το πιο σημαντικό όμως, είναι να το θέλουμε εμείς οι ίδιοι, να το πιστέψουμε εμείς τα παιδιά. Γιατί μπορεί να είναι δύσκολο να ανέβεις, αλλά με τη δουλειά και τη θέληση πιστεύω πως όλα γίνονται. Η ομάδα δίνει τις δυνατότητες και ανά πάσα στιγμή μπορούμε όλοι να δείξουμε τι αξίζουμε και να ανέβουμε στην πρώτη ομάδα, όπως έχει αρχίσει να συμβαίνει σιγά- σιγά.-Θέλω να δουλέψω ακόμα πιο πολύ. Πρέπει να αποδείξω ότι αξίζω να φοράω τη φανέλα της ΑΕΚ!. Όμως είμαι χαρούμενος και για τους ανθρώπους που έχουν πιστέψει σε εμένα. Όσο για το παιχνίδι, ήθελα πρώτα απ΄όλα να μπω και να το ευχαριστηθώ. Ήξερα ότι είναι θα είναι δύσκολα, αλλά με πάθος και θέληση μπορείς να δείξεις ότι αξίζεις την ευκαιρία.-Αν θα μπορούσα εγώ να πω κάτι, είναι πως οι νέοι που βρισκόμαστε στις Ακαδημίες δουλεύουμε καθημερινά για να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την πρώτη ομάδα και να την βοηθήσουμε κάποια στιγμή να πρωταγωνιστήσει στο Πρωτάθλημα, αλλά και να είναι δυνατή στην Ευρώπη.«Συνεχίζεις τη δουλειά και προχωράς» Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι ο τελευταίος χρονικά ποδοσφαιριστής, που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, οχτώ μέρες μετά τα 18α γενέθλιά του. Εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία του δανεισμού ενός ακόμα παιδιού των Ακαδημιών, του Παναγιώτη Ντούνη, που έφτασε μέχρι την Εθνική Ελπίδων και προωθήθηκε ως τέταρτος τερματοφύλακας μετά τους Ανέστη, Μπάρκα και Βούρα. Απτή απόδειξη της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται με τους τερματοφύλακες! Μάλιστα ο Γιάννης Παπαδόπουλος μοιράζεται την καθημερινότητά του ανάμεσα στην πρώτη ομάδα και την Κ20 με την οποία εξακολουθεί να αγωνίζεται. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι με την πρώτη ομάδα χρόνο συμμετοχής στις προπονήσεις παίρνει και ο έτερος 98άρης τερματοφύλακας της Κ20, ο Θανάσης Πάντος προκειμένου να σχηματίσει το τεχνικό τιμ της πρώτης ομάδας ασφαλή άποψη και για τους δύο «μικρούς» πορτιέρο.-Το πρώτο πράγμα που ένιωσα είναι ότι η δουλειά που έχω κάνει δικαιώνεται. Αισθάνεσαι ότι κάνοντας αυτό που πρέπει θα έρθει και η ανταμοιβή και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς παρά να συνεχίσεις τη δουλειά γιατί καταλαβαίνεις ότι ακόμα δεν έχεις πετύχει τίποτα απολύτως. Δουλεύω πολύ καλά υπό τις οδηγίες του κ. Καμπόλη, δουλεύω σε πολύ διαφορετική ένταση με τους τερματοφύλακες της πρώτης ομάδας και αυτό είναι κάτι που με κάνει πολύ χαρούμενο.-Τεράστιο το κίνητρο. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Είναι άλλος ο ανταγωνισμός στις Ακαδημίες και άλλος εδώ με τους τερματοφύλακες της πρώτης ομάδας. Δεν χρειάζεται, όμως, βιασύνη και ανυπομονησία, αφού το επόμενο βήμα θα γίνει σιγά-σιγά, υπάρχει χρόνος.-Απ' ότι έχει φανεί τους τελευταίους μήνες με τον προπονητή που εμπιστεύεται απόλυτα τον Γαλανόπουλο και με τα υπόλοιπα παιδιά που προωθούνται σιγά-σιγά υπάρχει μεγάλο έδαφος για να δούμε σημαντικά πράγματα ως προς την πρώτη ομάδα. Υπάρχει πολύ καλό υλικό στις Ακαδημίες της ΑΕΚ και αυτό βγαίνει πλέον και προς τα έξω μέσω της πρώτης ομάδας, που είναι και ο καθρέφτης της δουλειάς. Μπορεί να είχαν ακουστεί πολλά για τις Ακαδημίες, αλλά βλέπουμε και τον Γαλανόπουλο και τον Τσέλιο, στο ματς Κυπέλλου έπαιξε και ο Γιαννούτσος, είναι ξεκάθαρα τα δείγματα γραφής πλέον! Όπως καταλαβαίνεις ελπίζω και εγώ ότι θα έρθει και η δική μου σειρά!