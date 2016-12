Πρόταση της Ξάνθης για το ποδόσφαιρο

Η Ξάνθη κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Δείτε τι περιλαμβάνει.



Οι Ακρίτες, αναφέρονται μεταξύ άλλων στην αναδιάρθρωση και ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων της Σούπερ Λιγκ και των εξόδων και προτείνουν πρωτάθλημα 14 ομάδων από το 2018-19 και ανάδειξη και του πρωταθλητή μέσω πλέι - οφ.



Αναλυτικά:



«ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ



ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ



Κύριοι ,



Η Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ επιθυμώντας να τοποθετηθεί ευθέως και συνολικά για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το παρόν και το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, σε απάντηση του από 6-12-2016 και υπ’αρ. πρωτ. 7431 εγγράφου της Super League αφού έλαβε υπόψη τα αναφερόμενα στην έρευνα των εταιρειών Deloitte-PWC, καταθέτει τις ακόλουθες τρείς ενότητες με τις προτάσεις της τις οποίες θέτει υπόψη των μελών του Συνεταιρισμού :



Α. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Β. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

--------------------------



Α. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ



ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ



Πολύ σημαντικά και άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία αναφέρονται στην έρευνα των εταιρειών Deloitte-PWC όσον αφορά τον τρόπο κατα-νομής των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.



Η κοινή συνισταμένη από την εμπειρία και την ακολουθούμενη πρακτική σε όλες τις προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες συμπυκνώνεται στον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο όπως αυτός αποτυπώνεται στη σελίδα 27 της έρευνας. Σύμφωνα με αυτόν τα τηλεοπτικά έσοδα κατανέμονται ως ακολούθως :



Με βάση την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ το 40 %

Με βάση την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΗΧΗΣΗ το 20 %

Με ΙΣΟΜΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ το 40 %

Αυτόν τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο προτείνουμε να ακολουθήσει



και να εφαρμόσει και ο Συνεταιρισμός μας.



Στην πρότασή μας αυτή καταλήγουμε, συνεκτιμώντας τα ακόλουθα αυταπόδεικτα γεγονότα :



οι αποκλίσεις μας από τον τρόπο που ακολουθεί η συντριπτική πλειοψηφία πρωταθλημάτων των οποίων τα έσοδα και η απήχηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι σε δυσθεώρητα ύψη σε σχέση με το δικό μας, είναι τεράστιες (συνοπτικά όπως γνωρίζετε εμείς κατανέμουμε το 26,5% με βάση την Αγωνιστική Επίδοση, το 50 % με την Εμπορική Απήχηση και μόνο το 23,5 % με βάση την Ισομερή Κατανομή).



Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι ομάδες επιχειρηματικοί κολοσσοί με παγκόσμια δημοφιλία, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τσέλσι, η Μπάγιερν Μονάχου, η Γιουβέντους, η Παρί Σεν Ζερμαίν, αντιλαμβάνονται την τεράστια σημασία

που έχει να συντηρήσουν συνθήκες δικαιοσύνης και ισοτιμίας με τους αντιπάλους τους στα εθνικά πρωταθλήματα, γι’ αυτό και περιορίζουν σημαντικά το κριτήριο της Εμπορικής Απήχησης στο οποίο σαφώς υπερέχουν.



Αντιστοίχως επειδή ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν την επιβίω-ση και την οικονομική ευρωστία των αντιπάλων τους, από την ποιότητα των οποίων εξαρτάται σε τελική ανάλυση και η δική τους αγωνιστική εικόνα που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανταγω-νιστικότητα των πρωταθλημάτων τους, ενισχύουν τα κριτήρια της Ισομερούς Κατανομής και της Αγωνιστικής Επίδοσης.



η πρόσφατη και απώτερη εμπειρία μας από τον τρόπο κατανομής που ακολουθούμε ως σήμερα, σε συνδυασμό με τη δραματική οικονομική κρίση που βιώνει η πατρίδα μας και συνεπώς και το ποδόσφαιρό μας, έχουν δημιουργήσει εξ αντικειμένου συνθήκες ασφυξίας για τη συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων μας. Δίχως υπερβολές ή κινδυνολογίες το φάσμα της χρεοκοπίας και της πτώχευσης πηγαινοέρχεται διαρκώς μπροστά μας κι ένας Θεός ξέρει πόσοι, πώς και μέχρι πότε θα αντέξουμε ;



Τώρα είναι η ώρα για να πάρουμε τις αποφάσεις που θα καθορί-σουν όχι μόνο την επιβίωσή μας στο παρόν αλλά και κυρίως το αν οι ομάδες μας και το ποδόσφαιρό μας θα έχουν μέλλον.



Αυτό το μέλλον δεν μπορεί παρά να αποτελείται από ένα ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟ και ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΙΣΟΤΙΜΟ πρωτάθλημα. Αν το επιθυμούμε πραγματικά, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον…τροχό !





Β. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ



ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ



Επιθυμούμε να θέσουμε εκ νέου υπόψη σας ένα μείζον θέμα που αφορά την εσωτερική λειτουργία του Συνεταιρισμού μας, τον Συνεται-ρισμό τον ίδιο και όπως καταλαβαίνει και ο πιο «αδαής» δεν υπεισέρχo-νται πουθενά σε αυτό : η FIFA, η UEFA , η ΕΠΟ, η Πολιτεία, ο …. «Στρατός ή τα άρματα μάχης» .



Σε όλα τα θέματα και παντού στον κόσμο, όπου ισχύει η λογική και κατά συνέπεια η ορθή κρίση, το μέγεθος της ευθύνης είναι ευθέως ανάλογο προς το μέγεθος ενός εκάστου των εμπλεκομένων υπευθύνων.



Ως εκ τούτου αποτελεί σχεδόν αυταπόδεικτο γεγονός ότι η ευθύνη για την εξέλιξη των πραγμάτων στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο βαρύνει κατά κύριο, αν όχι αποκλειστικό, λόγο τις «4» μεγάλες ομάδες.



Επιγραμματικά :



Εκπροσωπούν «τη μάζα στο φίλαθλο κοινό» συνεπώς τις αφορούν κατά κύριο λόγο η μείωση των εισιτηρίων και της εμπορικής αξίας του πρωταθλήματος.

Αυτές στην ουσία κατευθύνουν τα τεκταινόμενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε όλα τα επίπεδα, με ό, τι συνεπάγεται αυτό.

Καρπούνται τη «μερίδα του λέοντος» στα έσοδα, διαφόρων ειδών έσοδα, με πιο σημαντικά, αυτά που προέρχονται από συμμετοχές σε Ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Τα περιστατικά βίας, εντός εκτός γηπέδων, προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από εκείνους που δηλώνουν οπαδοί τους.

Στον αντίποδα, οι υπόλοιπες ομάδες, υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτών των πρακτικών και συμπεριφορών που κρατάνε χρόνια, με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα.



Για να βγάλουμε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο από τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, απαιτούνται γενναίες αποφάσεις και γενναιόδωρες στάσεις.



Προτείνουμε λοιπόν αυτό το οποίο θεωρούμε Δίκαιο, Δόκιμο, Υγιές και τόσο Αυτονόητο που είμαστε βέβαιοι ότι θα το επικροτήσουν πρώτα οι «4» μεγάλοι :



Οι «4» μεγάλοι (αλφαβητικώς ΑΕΚ, ΟΣΦΠ, ΠΑΟ, ΠΑΟΚ) να καλύπτουν το 80% των όποιων εξόδων του Συνεταιρισμού, ισομερώς. Το υπόλοιπο 20% των εξόδων θα καλύπτουν οι υπόλοιπες ομάδες, ισομερώς. Το όποιο έσοδο προκύπτει, θα μοιράζεται ισομερώς στο σύνολο των ομάδων του Συνεταιρισμού.



Αυτήν την πρόταση, με ακράδαντη την πεποίθηση ότι μας οδηγεί



σ’ ένα ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟ και ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΙΣΟΤΙΜΟ Ελληνικό Πρωτάθλημα, θέτουμε στην κρίση των μελών και προς ψήφιση στο δ.σ. του Συνεταιρισμού μας.



Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ



Σας παραθέτουμε στη συνέχεια :



Ι. Τον προτεινόμενο από εμάς τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος



ΙΙ. Πώς θα φθάσουμε σε αυτόν τον τρόπο



III. Στοιχεία για τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος εάν επιλεγεί σενάριο με 16 ομάδες.





Ι.Τον προτεινόμενο από εμάς τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος



ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 14 ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019



Στο πρωτάθλημα αυτό θα συμμετέχουν 14 ομάδες και θα διεξαχθεί ως εξής μετά τη διενέργεια των 2 γύρων της κανονικής διάρκειας :



ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : O ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ «ΘΑ ΒΓΑΙΝΕΙ» ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ PLAY OFFS



H 1η, 2η, 3η, και 4η ομάδα θα συμμετέχουν σε play offs, για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Τα ως άνω παιχνίδια θα γίνονται Κυριακή, Τετάρτη και Κυριακή. Παράλληλα, και την ίδια χρονική περίοδο, θα διεξάγονται παιχνίδια μεταξύ των θέσεων 5, 6, 7 και 8, προκειμένου να διεκδικήσουν οι ομάδες αυτές μία από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.



ΤΑ PLAY OFFS ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ



Ο 1Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 4 βαθμούς



Ο 2ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 2 βαθμούς



Ο 3Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 1 βαθμό



Ο 4Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 0 βαθμούς



ΘΕΣΕΙΣ PLAY OFFS ΜΕΤΑΞΥ 5ου - 8ου



Ο 5Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 4 βαθμούς



Ο 6Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 2 βαθμούς



Ο 7Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 1 βαθμούς



Ο 8Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 0 βαθμούς





ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ SUPER LEAGUE ΤΩΝ PLAY OFFS



Όσον αφορά τις θέσεις 1, 2, 3, 4, δεν θα υπάρχει καμία πριμοδότηση από τη SUPER LEAGUE, και αυτό γίνεται γιατί από μόνες τους οι θέσεις 1, 2, 3, 4, δίνουν τη δυνατότητα στους κατόχους τους, να διεκδικήσουν θέσεις που οδηγούν στα προκριματικά του CHAMPIONS LEAGUE με αντίστοιχα έσοδα και οφέλη.

Οι θέσεις 5, 6, 7, και 8 θα πριμοδοτηθούν από τη SUPER LEAGUE αντιστοίχως με τα ακόλουθα ποσά η κάθε θέση : 5η με 260.000,

6η με 240.000, 7η με 220.000 και 8η με 200.000 ευρώ.



Αυτό σημαίνει, ότι θα υπάρχει ένα ξεχωριστό basket ευρώ στη SUPER LEAGUE (το οποίο θα προέρχεται με extra bonus από τη NOVA, over and above του τηλεοπτικού συμβολαίου) ύψους 920.000 €, που θα είναι «αφιερωμένο» στις θέσεις 5 με 8.





ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ (2 ΟΜΑΔΕΣ)



Η τελευταία ομάδα (14η) από τη SUPER LEAGUE θα υποβιβάζεται απευθείας στη FOOTBALL LEAGUE.

Η 13η ομάδα στη βαθμολογία της SUPER LEAGUE θα δίνει αγώνα μπαράζ (2 αγώνες), με τη 2η στη βαθμολογική κατάταξη ομάδα από τη FOOTBALL LEAGUE. Η ομάδα η οποία θα επικρατήσει στα μπαράζ, θα είναι η ομάδα η οποία θα συμμετέχει στη SUPER LEAGUE.

Οι 2 ομάδες που θα υποβιβάζονται από τη SUPER LEAGUE, στη FOOTBALL LEAGUE, θα παίρνουν ένα bonus επιβίωσης για την κατηγορία της FOOTBALL LEAGUE ύψους : α) για τον 14ο 000 ευρώ και β) για τον 13ο 500.000 ευρώ (εάν τελικώς είναι αυτός που θα υποβιβαστεί μετά τους αγώνες μπαράζ).

Και για τα bonus επιβίωσης των υποβιβαζομένων ομάδων όπως αυτά προαναφέρθηκαν, θα υπάρχει ένα ξεχωριστό basket ευρώ στη SUPER LEAGUE (το οποίο θα προέρχεται με extra bonus από τη NOVA, over and above του τηλεοπτικού συμβολαίου) που θα είναι «αφιερωμένο» σε αυτές,ύψους : α) 400.000 € στην περίπτωση που υποβιβαστεί μόνο η 14η ομάδα και β) 900.000 € στην περίπτωση που υποβιβαστεί και η 13η ομάδα.

Τα ανωτέρω ποσά θα τους καταβάλλονται στις ακόλουθες δόσεις:

Για τον 14ο :



Την 15η Αυγούστου 000 ευρώ,

Την 15η Ιανουαρίου 000 ευρώ , και

Την 15η Απριλίου 000 ευρώ.

Για τον 13ο (εάν τελικώς υποβιβαστεί) :



Την 15η Αυγούστου 000 ευρώ,

Την 15η Ιανουαρίου 000 ευρώ , και

Την 15η Απριλίου 000 ευρώ.





ΙΙ. Πώς θα φθάσουμε σε αυτόν τον τρόπο







ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 16 ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018



ΜΕ ΣΤΟΧΟ 14 ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019



Στο πρωτάθλημα αυτό θα συμμετέχουν 16 ομάδες και θα διεξαχθεί ως εξής μετά τη διενέργεια των 2 γύρων της κανονικής διάρκειας :



ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ: O ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ «ΘΑ ΒΓΑΙΝΕΙ» ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ PLAY OFFS



H 1η, 2η, 3η, και 4η ομάδα θα συμμετέχουν σε play offs, για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Τα ως άνω παιχνίδια θα γίνονται Κυριακή, Τετάρτη και Κυριακή. Παράλληλα, και την ίδια χρονική περίοδο, θα διεξάγονται παιχνίδια μεταξύ των θέσεων 5, 6, 7 και 8, προκειμένου να διεκδικήσουν οι ομάδες αυτές τη μία από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.



ΤΑ PLAY OFFS ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ



Ο 1Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 4 βαθμούς



Ο 2ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 2 βαθμούς



Ο 3Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 1 βαθμό



Ο 4Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 0 βαθμούς



ΘΕΣΕΙΣ PLAY OFFS ΜΕΤΑΞΥ 5ου - 8ου



Ο 5Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 4 βαθμούς



Ο 6Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 2 βαθμούς



Ο 7Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 1 βαθμούς



Ο 8Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 0 βαθμούς







ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ SUPER LEAGUE ΤΩΝ PLAY OFFS



Όσον αφορά τις θέσεις 1, 2, 3, 4, δεν θα υπάρχει καμία πριμοδότηση από τη SUPER LEAGUE, και αυτό γίνεται γιατί από μόνες τους οι θέσεις 1, 2, 3, 4, δίνουν τη δυνατότητα στους κατόχους τους, να διεκδικήσουν θέσεις που οδηγούν στα προκριματικά του CHAMPIONS LEAGUE με αντίστοιχα έσοδα και οφέλη.

Οι θέσεις 5, 6, 7, και 8 θα πριμοδοτηθούν από τη SUPER LEAGUE αντιστοίχως με τα ακόλουθα ποσά η κάθε θέση : 5η με 260.000,

6η με 240.000, 7η με 220.000 και 8η με 200.000 ευρώ.



Αυτό σημαίνει, ότι θα υπάρχει ένα ξεχωριστό basket ευρώ στη SUPER LEAGUE (το οποίο θα προέρχεται με extra bonus από τη NOVA, over and above του τηλεοπτικού συμβολαίου) ύψους 920.000 €, που θα είναι «αφιερωμένο» στις θέσεις 5 με 8.





ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ (4 ΟΜΑΔΕΣ)



Την ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018 θα υποβιβάζονται κατευθείαν από τη SUPER LEAGUE στη FOOTBALL LEAGUE, 3 ομάδες ως ακολούθως :

Ο 16ος απευθείας δίχως καμία οικονομική ενίσχυση

Ο 15ος απευθείας με οικονομική ενίσχυση 200.000 ευρώ

Ο 14ος απευθείας με οικονομική ενίσχυση 800.000 ευρώ

Ο 13ος της SUPER LEAGUE (4η ομάδα από το τέλος της βαθμολογίας), την ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018 θα δίνει αγώνα μπαράζ (2 αγώνες) με τη 2η ομάδα στην βαθμολογία της FOOTBALL LEAGUE. Η ομάδα η οποία θα επιβληθεί στα μπαράζ, θα είναι η ομάδα που θα συμμετέχει στο νέο πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE.



Στην περίπτωση αυτή, εάν ο υποβιβαζόμενος είναι ο 13ος της SUPER LEAGUE τότε θα έχει οικονομική ενίσχυση 1.000.000 ευρώ.

Και για τα bonus επιβίωσης των υποβιβαζομένων ομάδων όπως αυτά προαναφέρθηκαν, θα υπάρχει ένα ξεχωριστό basket ευρώ στη SUPER LEAGUE (το οποίο θα προέρχεται με extra bonus από τη NOVA, over and above του τηλεοπτικού συμβολαίου) που θα είναι «αφιερωμένο» σε αυτές, ύψους : α) 1.000.000 € στην περίπτωση που υποβιβαστούν μόνο η 16η, η 15η και η 14η ομάδα και β) 2.000.000 € στην περίπτωση που υποβιβαστεί και η 13η ομάδα μαζί με τις ανωτέρω.



Τα ανωτέρω ποσά θα τους καταβάλλονται στις ακόλουθες δόσεις:

Για τον 15ο :



Την 15η Αυγούστου 000 ευρώ,

Την 15η Ιανουαρίου 000 ευρώ , και

Την 15η Απριλίου 000 ευρώ.

Για τον 14ο :



Την 15η Αυγούστου 000 ευρώ,

Την 15η Ιανουαρίου 000 ευρώ , και

Την 15η Απριλίου 000 ευρώ.

Για τον 13ο (εάν τελικώς υποβιβαστεί) :



Την 15η Αυγούστου 000 ευρώ,

Την 15η Ιανουαρίου 000 ευρώ , και

Την 15η Απριλίου 000 ευρώ.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ



Τα ως άνω, θα δώσουν ένα τεράστιο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, που θα εστιάζεται κυριολεκτικά σε όλες τις θέσεις της βαθμολογικής κατάταξης.



Είναι πολύ πιθανό να δούμε αν όχι σίγουρο, μέχρι και την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, ομάδες που βρίσκονται στην 9η, 10η, 11η, 12η, ακόμα και 13η θέση, να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και κίνητρο οικονομικό over and above, του standard κινήτρου των βαθμών, να διεκδικούν το αποτέλεσμα με ταυτόχρονα 2 στόχους, την παραμονή τους στη κατηγορία και παράλληλα, το πλασάρισμα τους στην 8άδα που οδηγεί στα play offs.





IΙΙ. Στοιχεία για τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος εάν επιλεγεί σενάριο με 16 ομάδες.



ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 16 ΟΜΑΔΩΝ



Στο πρωτάθλημα αυτό θα συμμετέχουν 16 ομάδες και θα διεξαχθεί ως εξής μετά τη διενέργεια των 2 γύρων της κανονικής διάρκειας :



ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ: O ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ «ΘΑ ΒΓΑΙΝΕΙ» ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ PLAY OFFS



H 1η, 2η, 3η, και 4η ομάδα θα συμμετέχουν σε play offs, για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Τα ως άνω παιχνίδια θα γίνονται Κυριακή, Τετάρτη και Κυριακή. Παράλληλα, και την ίδια χρονική περίοδο, θα διεξάγονται παιχνίδια μεταξύ των θέσεων 5, 6, 7 και 8, προκειμένου να διεκδικήσουν οι ομάδες αυτές τη μία από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.



ΤΑ PLAY OFFS ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ



Ο 1Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 4 βαθμούς



Ο 2ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 2 βαθμούς



Ο 3Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 1 βαθμό



Ο 4Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 0 βαθμούς





ΘΕΣΕΙΣ PLAY OFFS ΜΕΤΑΞΥ 5ου - 8ου



Ο 5Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 4 βαθμούς



Ο 6Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 2 βαθμούς



Ο 7Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 1 βαθμούς



Ο 8Ος στην βαθμολογία θα μπαίνει με 0 βαθμούς







ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ SUPER LEAGUE ΤΩΝ PLAY OFFS



Όσον αφορά τις θέσεις 1, 2, 3, 4, δεν θα υπάρχει καμία πριμοδότηση από τη SUPER LEAGUE, και αυτό γίνεται γιατί από μόνες τους οι θέσεις 1, 2, 3, 4, δίνουν τη δυνατότητα στους κατόχους τους, να διεκδικήσουν θέσεις που οδηγούν στα προκριματικά του CHAMPIONS LEAGUE με αντίστοιχα έσοδα και οφέλη.

Οι θέσεις 5, 6, 7, και 8 θα πριμοδοτηθούν από τη SUPER LEAGUE αντιστοίχως με τα ακόλουθα ποσά η κάθε θέση : 5η με 260.000,

6η με 240.000, 7η με 220.000 και 8η με 200.000 ευρώ.



Αυτό σημαίνει, ότι θα υπάρχει ένα ξεχωριστό basket ευρώ στη SUPER LEAGUE (το οποίο θα προέρχεται με extra bonus από τη NOVA, over and above του τηλεοπτικού συμβολαίου) ύψους 920.000 €, που θα είναι «αφιερωμένο» στις θέσεις 5 με 8.





ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ (2 ΟΜΑΔΕΣ)



Σε κάθε ποδοσφαιρική περίοδο θα υποβιβάζονται από τη SUPER LEAGUE στη FOOTBALL LEAGUE, 2 ομάδες ως ακολούθως :

Ο 16ος απευθείας με οικονομική ενίσχυση 250.000 ευρώ

Ο 15ος της SUPER LEAGUE (2η ομάδα από το τέλος της βαθμολογίας), θα δίνει αγώνα μπαράζ (2 αγώνες) με τη 2η ομάδα στην βαθμολογία της FOOTBALL LEAGUE. Η ομάδα η οποία θα επιβληθεί στα μπαράζ, θα είναι η ομάδα που θα συμμετέχει στο νέο πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE.

Στην περίπτωση αυτή, εάν ο υποβιβαζόμενος είναι ο 15ος της SUPER LEAGUE τότε θα έχει οικονομική ενίσχυση 350.000 ευρώ.

Και για τα bonus επιβίωσης των υποβιβαζομένων ομάδων όπως αυτά προαναφέρθηκαν, θα υπάρχει ένα ξεχωριστό basket ευρώ στη SUPER LEAGUE (το οποίο θα προέρχεται με extra bonus από τη NOVA, over and above του τηλεοπτικού συμβολαίου) που θα είναι «αφιερωμένο» σε αυτές, ύψους : α) 250.000 € στην περίπτωση που υποβιβαστεί μόνο η 16η ομάδα και β) 600.000 € στην περίπτωση που υποβιβαστεί και η 15η ομάδα μαζί με τη 16η .



Τα ανωτέρω ποσά θα τους καταβάλλονται στις ακόλουθες δόσεις:

Για τον 16ο :



Την 15η Αυγούστου 000 ευρώ,

Την 15η Ιανουαρίου 000 ευρώ , και

Την 15η Απριλίου 000 ευρώ.

Για τον 15ο (εάν τελικώς υποβιβαστεί) :



Την 15η Αυγούστου 000 ευρώ,

Την 15η Ιανουαρίου 000 ευρώ , και

Την 15η Απριλίου 000 ευρώ.

Αυτονόητο είναι ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να εφαρμοσθούν όλα τα ανωτέρω που αφορούν τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος αποτελεί η συναίνεση της Ε.Π.Ο.





Για την Α.Ο. ΞΑΝΘΗ Π.Α.Ε.



Ο Πρόεδρος



Πιαλόγλου Αριστείδης».