Αραούχο: «Πάμε ΑΕΚ» (photo)

Ο Σέρχιο Αραούχο έδωσε σύνθημα πρόκρισης στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, μέσω του λογαριασμού του στο Twitter. Ο Αργεντινός επιθετικός της ΑΕΚ έγραψε στη σελίδα του, όπου πόσταρε μια φωτογραφία με το σήμα της Ένωση: «Σήμερα, όλοι μαζί, είμαστε ένα! Πάμε ΑΕΚ».

Today all together we are one! Let's go AEK pic.twitter.com/oDuOna3WZT