Σφίγγει ο κλοιός για τον Γκώνια

Η ήττα 4-2 από τον ΟΦΗ στο ντέρμπι του Ηρακλείου φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους οπαδούς του Εργοτέλη και κάλεσαν τον Τάκη Γκώνια να παραιτηθεί. Συγκεκριμένα, η Λέσχη Φίλων Εργοτέλη «Daltons Club» εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προτρέπει τον Έλληνα τεχνικό να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.Η σχετική ανακοίνωση: «AΠO ΘEΩPIEΣ, ΩPAIOΠOIHΣEIΣ KAI ΣYMΠEPIΦOPEΣ ΠOY EXOYN ΠPO ΠOΛΛOY ΞEΠEPAΣEI TA OPIA THΣ ΓPAΦIKOTHTAΣ, EXOYME XOPTAΣEI! TAKH ΓKΩNIA, O KYKΛOΣ ΣOY ΣTON EPΓOTEΛH EKΛEIΣE! KAI OΣO KANEIΣ OTI ΔEN TO KATAΛABAINEIΣ, TOΣO XEIPOTEPEYEIΣ TH ΘEΣH ΣOY. ΣE KAΛOYME NA ΣEBAΣTEIΣ TON EPΓOTEΛH KAI TO ONOMA ΣOY ΩΣ ΠOΔOΣΦAIPIΣTHΣ (KAI MONO) KAI NA AΠOXΩPHΣEIΣ AMEΣA!EIMAΣTE BEBAIOI OTI O MEΓAΛOMETOXOΣ THΣ ΠAE ΓNΩPIZEI ΠOΛY KAΛA TI ΠPEΠEI NA ΠPAΞEI ΓIA TO KAΛO TOY ΣYΛΛOΓOY. EIMAΣTE ΣTO ΠΛEYPO TOY MAΓKENT ΣAMI KAI ME OΛEΣ MAΣ TIΣ ΔYNAMEIΣ ΘA ΣTHPIΞOYME THN EΠOMENH EΠIΛOΓH TOY ΠPOΣ OΦEΛOΣ TOY EPΓOTEΛH MAΣ.YΓ. TO "ΔEIΞE MOY TOYΣ ΦIΛOYΣ ΣOY, NA ΣOY ΠΩ ΠOIOΣ EIΣAI" IΣXYEI ΣTHN ΠPOΣΩΠIKH ZΩH, AΛΛA OXI ΣTHN ΠPOΠONHTIKH...YΓ2. NA ANAΛABOYN KAI OI ΠAIKTEΣ TIΣ EYΘYNEΣ TOYΣ...YΓ 3. MAΓKENT ΣAMI, ΠAPTO ΠANΩ ΣOY KAI KANE AYTO ΠOY ΞEPEIΣ ΠOΛY KAΛA!».