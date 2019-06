Σε ακαδημία ποδοσφαίρου στη Χαλκιδική ο Αζάρ (pics)

Ο μέχρι πρότινος άσος των Λονδρέζων έδωσε το παρών σε σχολή ποδοσφαίρου των «μπλε», στη Χαλκιδική, με τους πιτσιρικάδες να γνωρίζουν από κοντά έναν εκ των μεγαλύτερων παικτών στον κόσμο.

Ο Αζάρ πρόσφερε μεγάλη χαρά στους μικρούς του φίλους, συνδυάζοντας έτσι τις διακοπές του και με μαθήματα ποδοσφαίρου, στην επόμενη γενιά.

Eden Hazard took the time to drop by the Chelsea Foundation academy while on holiday in Greece yesterday and make some kids' days 👏💙



[📸 twitter/@sani_resort] pic.twitter.com/BzEDGFzgDO