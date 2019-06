Όταν ξανάσμιξαν ο Καραγκούνης με τον Σάντος (pic)

View this post on Instagram

Ήμουν πολύ χαρούμενος που στον χθεσινό τελικό του UEFA Nations League συνάντησα τους 2 προπονητές που πρωταγωνίστησαν, Fernando Santos & @ronaldkoeman! 🇵🇹⚽🇳🇱 Και οι δύο, ήταν και δικοί μου προπονητές, όταν έπαιζα στην @slbenfica. Το γεγονός που έκανε την βραδιά μια ξεχωριστή γιορτή βέβαια, ήταν η επάξια κατάκτηση του τροπαίου από την ομάδα του Fernando Santos, καθώς μας συνδέεουν πολύ περισσότερα! Είχαμε συναντηθεί ξανά στην @ethnikiomadaofficial και θα έχουμε την τιμή να τον έχουμε κοντά μας στο ματς της 4ης Ιουλίου για την αναβίωση του τελικού της Λισαβόνας! 🇬🇷 Parabens coach! 🎉🎉🎉 #nationsleaguefinals2019 #fernandosantos #greeknationalteam #gr_legends_2019 #championsforlife #zisexana