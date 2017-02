Ο Θανάσης Βέντσιος έγινε ο πρώτος Έλληνας πτυχιούχος του On Line Academy

Ο Θανάσης Βέντσιος έγινε, λίγο πριν κλείσει τα 25 ( γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1992 ), ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που πήρε πτυχίο Sports Management από το πρόγραμμα On Line Academy, στο οποίο σπούδασε με υποτροφία, χάρη στις ενέργειες του Π.Σ.Α.Π. που υλοποιεί στην Ελλάδα, την δράση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαιριστών, FIFPro.



Ο ποδοσφαιριστής που αγωνίσθηκε για 17 χρόνια ( από ηλικία 6 ετών έως και τα 23 ), στον Απόλλωνα Θεσσαλονίκης και σήμερα συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο στην Α1 Κατηγορία Θεσσαλονίκης, με τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας, τον οποίο ενισχύει στη μεσαία γραμμή, είναι, πλέον, κάτοχος δύο Πανεπιστημιακών πτυχίων, καθώς, πριν αποφοιτήσει από το On Line Academy, που εκτελείται από το Πανεπιστήμιο UCN του Ααλμποργκ της Δανίας, είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεμιστημίου Μακεδονίας.



Ηδη, μάλιστα, το πτυχίο του από το On Line Academy, από όπου αποφοίτησε πριν από μερικές ημέρες, είναι στο σπίτι του, στη Θεσσαλονίκη.



΄΄ Ηταν μία ξεχωριστή, πολύ όμορφη και ιδιαίτερα χρήσιμη εμπειρία και με την βοήθεια και υποστήριξη του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, κατάφερα να αποκτήσω ένα εφόδιο που είμαι σίγουρος ότι θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμο για εμένα, στη ζωή μου μετά το ποδόσφαιρο΄΄ είπε ο Θανάσης Βέντσιος στο www.psap.gr



Οι σπουδές στο Sports Management, με την πλατφόρμα του On Line Academy, διαρκούν 7 εξάμηνα, εκτός και εάν ο σπουδαστής έχει, ήδη, άλλο Πανεμιστημιακό πτυχίο, όπως συνέβη με τον Βέντσιο, που χρειάσθηκε να παρακολουθήσει μαθήματα για 3 εξάμηνα.



΄΄ Τα μαθήματα παραδίδονται στο Πανεπιστήμιο UCN στην Δανία και κάθε Δευτέρα, το βίντεο με την ομιλία του καθηγητή, ανεβαίνει στην πλατφόρμα όπου μπορούν να το δούν και να το μελετήσουν όλοι οι σπουδαστές, ώστε να προχωρήσουν στη συνέχεια στις εργασίες τους, που είναι δύο ανά εξάμηνο ΄΄ εξηγεί ο Βέντσιος και προσθέτει :



΄΄ Στην τάξη μου ήταν 17 σπουδαστές, άλλοι από τους οποίους είναι ποδοσφαιριστές από την Πολωνία, άλλοι Δανοί αθλητές του χαντμπολ και άλλοι δεν είχαν ενεργό σχέση με τον αθλητισμό, αλλά, έδειξαν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, που είναι, πράγματι, εξαιρετικό, καθώς, προσφέρει ολοκληρωμένες και πολύτιμες γνώσεις. Ο καθηγητής Κλάους Γιένσεν ήταν υπεύθυνος για εμένα, μπορούσα να τον ρωτήσω όποια απορία είχα ενώ η εξέταση για την βαθμολόγηση μου, γινόταν από 3, συνολικά, καθηγητές. Εστελνα τις εργασίες μου μέσω της πλατφόρμας ενώ η εξέταση πραγματοποιείτο μέσω skype. Ολη η διαδικασία ήταν απαιτητική, αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης΄΄.



Οι σπουδές στο On Line Academy, στοίχισαν στον Βέντσιο, μόλις, 80 ευρώ, για ενάμιση χρόνο. Αυτό ήταν το κόστος για την αγορά την βιβλίων του.



Ολα τα άλλα έξοδα, καλύφθηκαν από την υποτροφία που εξασφάλισε ο Π.Σ.Α.Π.



΄΄Ο Π.Σ.Α.Π. ήταν συνέχεια στο πλευρό μου και με διευκόλυνε σε κάθε βήμα μου, με πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, ακόμα και με την παραμονή μου στο πρόγραμμα, αν και μετά την εγγραφή μου χρειάσθηκε να διακόψω την αναβολή μου για να υπηρετήσω τη στρατιωτική θητεία μου και επανήλθα μετά την ολοκλήρωση της, στις σπουδές μου΄΄ επισημαίνει ο Βέντσιος που θεωρεί δεδομένο ότι αυτό το πτυχίο θα τον βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό :



΄΄ Θα συνεχίσω να παίζω ποδόσφαιρο, αλλά, θέλω να αξιοποιήσω τα δύο πτυχία που έχω πλέον και να μείνω στο χώρο του ποδοσφαίρου. Είτε προσφέροντας υπηρεσίες σε ομάδα, είτε ως στέλεχος αθλητικού φορέα. Για όλους τους ποδοσφαιριστές, αυτή η λύση των σπουδών στο Sports Management του On Line Academy, είναι ιδανική. Οποιος ποδοσφαιριστής αποφασίσει να ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα, έχει κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Μία όμορφη διαδρομή, με μεγάλο ενδιαφέρον και σπουδαίες γνώσεις. Βέβαια, με μία ώρα την εβδομάδα, δεν προχωράς σε αυτό το πρόγραμμα. Χρειάζεται προσοχή και υπευθυνότητα, ώστε να συνεχίσεις, να ασχοληθείς με τις σπουδές σου. Ομως, μπορούν όλοι να τα καταφέρουν. Είναι ένα δώρο από τον Π.Σ.Α.Π. που φροντίζει για όλους μας και εμείς πρέπει να το αξιοποιήσουμε΄΄.