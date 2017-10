Ντύθηκαν για τα προκριματικά! (video)

Πρώτη στο στιλ και με διαφορά η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Οι διεθνείς μας ποδοσφαιριστές παρέλαβαν από την Prince Oliver, επίσημο fashion supporter του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, τα νέα τους κοστούμια και όλα τα αξεσουάρ που τα συνοδεύουν.



Πρόκειται για νέα συλλογή, που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες των διεθνών παικτών της Εθνικής Ομάδας βασισμένη στο μότο της εταιρίας "I make the difference, we make the difference".



Τέσσερις ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδας, ο Αλέξανδρος Τζιόλης, ο Ορέστης Καρνέζης, ο Στέφανος Καπίνο και ο Απόστολος Βέλλιος φωτογραφήθηκαν με τα νέα κοστούμια, τα οποία τα μέλη της αποστολής θα φορέσουν για πρώτη φορά στο ταξίδι στην Κύπρο.



Στο περιθώριο της φωτογράφισης ο Απόστολος Βέλλιος δήλωσε: «Το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό. Είμαστε μία οικογένεια με το νέο προπονητή και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Εμείς θα πάμε να κερδίσουμε τα δύο παιχνίδια, περιμένοντας βέβαια και τι θα κάνουν οι αντίπαλοί μας, αλλά εμείς θα δούμε ξεχωριστά τα δικά μας ματς για να τα κερδίσουμε. Περιμένουμε και ευελπιστούμε ότι η Βοσνία θα χάσει βαθμούς από το Βέλγιο, αλλά πρώτα και κύρια κοιτάμε να κερδίσουμε τους δύο δικούς μας αγώνες. Μετά θα κάνουμε το ταμείο. Τα παιχνίδια με το Βέλγιο και την Εσθονία ήταν μία δύσκολη διαδικασία για μας. Έπρεπε να κερδίσουμε τους Εσθονούς και δεν το κάναμε. Ήμασταν πολύ καλοί με τους Βέλγους, αλλά ηττηθήκαμε, αλλά εμείς είμαστε ποδοσφαιριστές, που πονάμε αυτή την ομάδα και κοιτάμε την επόμενη ημέρα, που είναι τα δύο επόμενα ματς».



Ο Αλέξανδρος Τζιόλης από την πλευρά του είπε: «Είναι δύο δύσκολα παιχνίδια αυτά που έχουμε μπροστά μας. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν εύκολα ματς, αλλά αν εμείς είμαστε όπως πρέπει να είμαστε, τότε και στην Κύπρο θα κερδίσουμε και κατόπιν με το Γιβραλτάρ θα πάρουμε ακόμα τρεις βαθμούς. Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξαρτώνται μόνο από εμάς. Συμβαίνει το παιχνίδι των αντιπάλων μας να διεξάγεται νωρίτερα από το δικό μας, οπότε θα γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Όπως και να έχει, όμως, εμείς πρέπει να κερδίσουμε. Δεν θέλουμε καν να σκεφτόμαστε ότι μπορεί η ομάδα μας να τερματίσει δεύτερη, αλλά ο όμιλός μας να μην στείλει τον δεύτερο στο μπαράζ. Εμείς πρέπει να τερματίσουμε δεύτεροι, αυτός είναι ο στόχος μας. Είμαστε πολύ καλά, όπως το τελευταίο διάστημα είναι η ομάδα και με θετική σκέψη θα πάμε στο παιχνίδι του Σαββάτου».