Μούτρα του Γκριεζμάν στον Βαράν (video)

Ο διεθνής Γάλλος επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται πως δεν έχει ξεπεράσει τον αποκλεισμό της ομάδας του από τη «Βασίλισσα» της Ευρώπης στα ημιτελικά της διοργανώσεις, κάτι που φάνηκε στη συγκέντρωση των «τρικολόρ» για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου της Ρωσίας.

Τα σχετικά βίντεο:

Antoine Griezmann can't even shake Varane's hand after the defender won the Champions League title. pic.twitter.com/S7AqvLXNIw

He also did not applaud Varane when Deschamps and the whole French squad was congratulating him. Some sour grapes right there. pic.twitter.com/PaWgobV60H