Προσοχή! Μη χαθεί η δεύτερη θέση

Κάθε άλλο παρά αδιάφορο είναι το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με την Εσθονία την προσεχή Κυριακή. Κι αυτό διότι η δεύτερη θέση υπό προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει στα play off του Nations League τον Μάρτιο του 2020.Πως θα γίνει αυτό; Έστω ότι η Φινλανδία προκρίνεται στο EURO 2020 από τα προκριματικά του 2019 κι εμείς όχι. Σε αυτή την περίπτωση η Φινάνδία δε χρειάζεται την πρώτη θέση του Nations League για τα play off της διοργάνωσης τον Μάρτιο του 2020. Αντί αυτής, τη θέση στα play off παίρνει ο δεύτερος.Στο απευκταίο λοιπόν σενάριο που η Εθνική δεν προκριθεί από τα προκριματικά του 2020, τότε θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία στα play off του Nations League που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο του 2020 και από τα οποία θα προκύψει ένα από τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια που θα οδηγήσουν στο EURO.1. Φινλανδία: 12 (+4)2. Ελλάδα: 9 (0)3. Ουγγαρία: 7 (+1)4. Εσθονία: 0 (-5)Ελλάδα-ΕσθονίαΟυγγαρία-Φινλανδία