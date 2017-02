Γίνεται ταινία η πορεία της Ουαλίας

Η πορεία της Εθνικής Ουαλίας στο πρόσφατο Euro έμοιαζε με παραμύθι και πλέον ήρθε η ώρα να περάσει και στην μεγάλη οθόνη.Όπως έγινε γνωστό, τον Μάρτιο θα προβληθεί στους βρετανικούς κινηματογράφους η ταινία του Τζόνι Όουεν «Don't Take Me Home» , που αποτελεί το χρονικό του ταξιδιού των Ουαλών μέχρι τα ημιτελικά του Euro 2016.O Όουεν, πήρε συνεντεύξεις από όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και το τεχνικό τιμ, ενώ εστιάζει και στους οπαδούς που ταξίδεψαν με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στην Γαλλία. Ο τίτλος της προέρχεται από το ομώνυμο τραγούδι που συνόδευσε τους Ουαλούς σε όλη την διάρκεια της τρελής πορείας στην διοργάνωση.«Ήμουν διακοπές στην Τενερίφη όταν με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να κάνουμε την ταινία. Απάντησα ότι αν είναι να ξεκινήσουμε παίρνω το αεροπλάνω και γυρίζω πίσω τώρα. Το καλό είναι ότι κανείς δεν ήξερε για την ταινία. Από τον Σεπτέμβριο είμαστε κλειδωμένοι σε ένα δωμάτιο για το μοντάζ, έχοντας πάρει συνεντεύξεις από όλους τους πρωταγωνιστές. Ούτε οι φίλοι μου δεν ήξεραν ότι γύριζα μία τέτοια ταινία, οπότε τώρα όλοι θα πουν ''από που ήρθε αυτό;''. Είναι μία ιστορία όχι μόνο μίας ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά μίας χώρας που προσπάθησε να ξεπεράσει τον χαμό του Γκάρι Σπιντ. Αλλά και η ιστορία του Κρις Κόουλμαν, που ανέλαβε μία ομάδα που θρηνούσε. Δεν πήραμε το τρόπαιο και η ταινία δεν θα τελειώσει με το ''We Are The Champions''. Όμως γίναμε η μικρότερη χώρα που έφτασε ποτέ ημιτελικά και αυτό αποτελεί ένα απίστευτο κατόρθωμα», δήλωσε σχετικά ο Όουεν.