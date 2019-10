Μαθήματα παρουσίασης από την Άρσεναλ (vid)

Έτη φωτός μπροστά βρίσκονται οι αγγλικές ομάδες σε θέματα παρουσίασης και προώθησης των πεπραγμένων τους. Αντιπροσωπευτικότατο παράδειγμα το γκολ του Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ στο εκτός έδρας ματς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.



Σ’ ένα εξαιρετικό βίντεο που περιλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις στο γκολ του Γκαμπονέζου και το παρουσιάζουν στον επίσημο λογαριασμό τους σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με στοχευμένες στιγμές σχολιάζουν: «Το τελείωμα, η σημαία, το βλέμμα, ο έλεγχος του VAR, ο πανηγυρισμός. Όλο το ... δράμα γύρω από το γκολ της ισοφάρισης του Ομπαμεγιάνγκ μέσα σε τριάντα δευτερόλεπτα».



Αξίζει να σημειωθεί πως με το έβδομο γκολ του στις πρώτες επτά αγωνιστικές της σεζόν της Premier League ισοφάρισε το .... «αραχνιασμένο» ρεκόρ του Ντένις Μπέργκαμπ από τη σεζόν 1997-98.

🍟 The finish

❌ The flag

😉That look

✅ The VAR check

🙌 The celebration



The drama surrounding @Aubameyang7's #MUNARS equaliser in just over 30 seconds 🎬 pic.twitter.com/iAix8p66DA