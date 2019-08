Πρεμιέρα με ντέρμπι στην Premier League

Η Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ξεκινά απόψε με τον αγώνα Λίβερπουλ-Νόργουιτς. Μεγάλη μάχη αναμένεται να γίνει και εφέτος για την κατάκτηση του τίτλου. Η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ είναι τα δύο μεγάλα φαβορί, ενώ αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν επίσης η Τότεναμ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τσέλσι και η Άρσεναλ.Η πρεμιέρα περιλαμβάνει πολλά δυνατά παιχνίδια. Ξεχωρίζουν την Κυριακή, στις 16:00,ο αγώνας Νιούκαστλ-Άρσεναλ και στις 18:30 το ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι.Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 στοιχηματικές επιλογές για τα δύο αυτά παιχνίδια, πριν από την έναρξη και κατά της διάρκειά τους,στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ.Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν σε 7 συνδυαστικά στοιχήματα στο ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι και σε 6 συνδυαστικά στοιχήματα στο παιχνίδι Νιούκαστλ-Άρσεναλ.Τα 7 συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-ΤσέλσιΟ Ράσφορντ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 3-1.Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κερδίσει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Over 5,5 κόρνερ στον αγώνα.Ο Ζιρού να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2.Η Τσέλσι να κερδίσει και η Τσέλσι Over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.Over 3,5γκολ και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.Λεπτό πρώτου γκολ 1’ έως 15’ και οι 2 ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο.Ακριβές σκορ 2-1, 1-1 ή 1-2.Τα 6 συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Νιούκαστλ-ΆρσεναλΟ Αλμιρόν να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1.Ο Ομπαμεγιάνγκ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-3.Ο Παπασταθόπουλος να σκοράρει και Over 3,5 γκολ στον αγώνα.4 έως 6 γκολ και Over10,5 κόρνερ στον αγώνα.Over 1,5γκολ στο πρώτο ημίχρονο και λεπτό τελευταίου γκολ 81’ έως λήξη αγώνα.Λεπτό πρώτου γκολ 1’ έως 15’ και οι 2 ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο.