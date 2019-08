Η Ίντερ θέλει Λουκάκου κι η Μάντσεστερ πλέον το ... συζητάει (pic)

Στην αποκάλυψη πως η Ίντερ πολιορκεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να κάνει «δικό» της τον Ρομελού Λουκάκου προέβη με δημοσίευσή του στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Ιταλός δημοσιογράφος Τανκρέντι Παλμέρι. Είναι χαρακτηριστικό δε πως ο συγκεκριμένος προχώρησε σε διαδοχικές δημοσιεύσεις με τις οποίες ενημέρωνε με ακριβή στοιχεία τις διαδοχικές προτάσεις των Μιλανέζων καθώς αρχικά οι απαντήσεις που εισέπραταν ήταν αρνητικές.



Στη συνέχεια όμως, από τη στιγμή που η Γιουβέντους ενημέρωσε τους Άγγλους ότι ο Πάουλο Ντιμπάλα δεν προτίθεται να εγκαταλείψει το Τορίνο για χάρη τους – στο πλαίσιο της ανταλλαγής του με τον Βέλγο επιθετικό – η στάση της Μάντσεστερ Γ . άλλαξε άρδην κι οι δυο ομάδες ξεκίνησαν σχετικές συζητήσεις με την οικονομική προσφορά της Ίντερ να φτάνει στα ογδόντα εκατομμύρια ευρώ!



BOMBA!

L’Inter ha offerto 75m€ + 5m€ per Lukaku!



Il Manchester United non ha rifiutato (precedentemente aveva immediatamente rifiutato le offerte) dopo aver ricevuto comunicazione dalla Juventus che Dybala non ha intenzione di muoversi