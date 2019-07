Τέλος εποχής για τον Εβρά

✅ Patrice @Evra retires from Football.



🏟 Games: 733

⚽ Goals: 17

🇫🇷 Caps: 81



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 5x PL

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 5x Charity Shield

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 3x League Cup

🌍🏆 1x UCL

🌎🏆 1x CWC



🇮🇹🏆 2x Serie A

🇮🇹🏆 2x Coppa Italia

🇮🇹🏆 1x Supercoppa



🇫🇷🏆 1x Coupe de la Ligue



🤩 One of the great left-backs. pic.twitter.com/Dlya9Bj17I