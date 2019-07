Νίκη 3-1 για την Μάντσεστερ Σίτι

Το 0-1



Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε πέτυχε ένα γκολ και είχε μία ασίστ στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 3-1 νίκη επί της Γιοκοχάμα Φ. Μαρίνος. Με το παιχνίδι αυτό η πρωταθλήτρια Αγγλίας ολοκλήρωσε την περιοδεία της στην Ασία.Ο Βέλγος μέσος άνοιξε το σκορ στο 16΄, λίγο αργότερα όμως στο 23΄ήρθε η ισοφάρισε με τον Κίτο Έντο. Πριν από την ανάπαυλα ο Ραχίμ Στέρλινγκ πέτυχε το 2-1, για να γράψει το τελικό 3-1 στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Λούκας Νμέτσα..δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση, μετά τον τραυματισμό του την περυσινή σεζόν που του επέτρεψε να ξεκινήσει σε μόλις 11 παιχνίδια της Premier League.Η Σίτι ολοκλήρωσε την περιοδεία της στην Ασία με τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες και πλέον στρέφει την προσοχή της στο ματς με την Λίβερπουλ για το Community Shield στο Γουέμπλεϊ, στις 4 Αυγούσοτυ., δήλωσε ότι οι παίκτες του χρειάζονται «χρόνο» καθώς προετοιμάζονται για το ξεκίνημα της σεζόν, στην οποία ελπίζουν να κερδίσουν για πρώτη φορά τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα.